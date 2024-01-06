12 советов от счастливых итальянцев, которые не мешало бы перенять и нам

Итальянцы знают, как быть счастливыми и жить «красиво».

1. Жить не спеша и без оглядки

Жить не спеша и думать о завтра.

2. Проводите время с семьей

Семья - это самое главное в жизни.

3. Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни.

4. Социальная жизнь

Общайтесь с друзьями.

5. Наслаждайтесь едой

Получайте наслаждение от еды.

6. Дети - это счастье

Дети - важная часть жизни.

7. Вежливость и хорошие манеры

Будьте вежливым и не забывайте про манеры.

8. Красноречивая одежда

Самовыражайтесь с помощью одежды.

9. Искусство сладкого безделья

Отдыхайте и бездельничайте.

10. Ребячество

Оставайтесь молодыми.

11. Эмоции

Выражайте свои эмоции.

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12. Солнечные дни

Наслаждайтесь хорошей погодой.