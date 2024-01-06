12 советов от счастливых итальянцев, которые не мешало бы перенять и нам

Итальянцы знают, как быть счастливыми и жить «красиво».
Итальянцы – удивительный народ. Со стороны создается впечатление, что они только и делают, что веселятся, пьют вино и не знают забот. Конечно же, в этой стране найдется достаточно стрессовых ситуаций, но все дело в отношении к происходящему вокруг. Мы собрали 12 советов от итальянцев, которые нужно перенять, чтобы обрести свою Дольче Вита.
1. Жить не спеша и без оглядки
Жить не спеша и думать о завтра.
Итальянцы терпеть не могут спешку и почти всегда опаздывают. Их национальный девиз — выражение «piano-piano», означающее «потихоньку», «без спешки». В Италии практически нет суеты и это касается всех сфер жизни, поэтому уровень стресса в этой солнечной стране крайне низок. И тем ни менее, опаздывая всегда и везде они почти все успевают. Жителям постсоветского пространства стоит поучиться привычке итальянцев жить сегодняшним днем и наслаждаться моментом.
2. Проводите время с семьей
Семья - это самое главное в жизни.
Несмотря на то, что итальянские мужчины заслужили репутацию ловеласов, семья для них - это святое, это надежный тыл и тихая гавань, способная защитить от любых невзгод. По воскресеньям итальянцы собирают за столом всех близких и дальних родственников, чтобы пообщаться и поделится новостями. Эта прекрасная традиция помогает впитать мудрость старших членов семьи, почувствовать стабильность и получить чувство защищенности.
3. Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни.
Несмотря на то, что итальянцы любят есть, в этой стране практически не встретишь людей с избыточным весом. В этой солнечной стране никто не сидит на диете и никогда не отказывается от пасты, пиццы и прочих лакомств. Секрет итальянцев в здоровом образе жизни. Они готовят только из свежих качественных продуктов, много гуляют пешком, высыпаются и передвигаются по городу на велосипедах. Если вы тоже хотите выглядеть здоровым и подтянутым, перестаньте питаться «подножным кормом» и чаще ходите пешком.
4. Социальная жизнь
Общайтесь с друзьями.
Как вы проводите вечера? Сидите дому уткнувшись в смартфон, смотрите телевизор или играете в видеоигры. Со временем появляется ощущение, что вы живете в тюрьме, где каждый день похож на предыдущий. Хотите что-то изменить? Берите пример с жителей Италии. Они обожают социальную жизнь, любят выбираться из дома и находиться в кругу людей. Итальянцы запросто могут завести беседу с незнакомцем, которая впоследствии может превратится в дружбу. Общение помогает снимать стресс и здорово расширяет кругозор.
5. Наслаждайтесь едой
Получайте наслаждение от еды.
Итальянцы известные гурманы, а прием пищи для них - настоящий ритуал. Их рацион разнообразен и они в большинстве своем не сидят на диете. Доказано, что вкусная и качественная еда поднимает настроение и помогает заряжаться энергией. Так что, стоит попробовать, есть не ради утоления голода, а наслаждаться вкусовыми качествами продуктов.
6. Дети - это счастье
Дети - важная часть жизни.
Дети - это не обуза и не источник лишних трат. В плане общения с детьми стоит брать пример с итальянцев. Для них малыши - это радость. Итальянцы ходят с детьми повсюду: в рестораны, в спортзалы, в салоны красоты и любые другие места. И детям везде рады. Куда бы вы не пришли с ребенком, вам предложат детский стульчик и будут максимально любезны. Такое отношение к детям позволяет их родителям чувствовать, что они продолжают жить полной жизнью.
7. Вежливость и хорошие манеры
Будьте вежливым и не забывайте про манеры.
Безупречные манеры - национальная черта итальянцев. Куда бы вы не пришли, обслуживающий персонал встретит вас с улыбкой, а каждый входящий посетитель поприветствует уже сидящий. Итальянцы с удовольствием делают комплименты на улице, желают хорошего дня и все время улыбаются. В наших краях, такое отношение редкость. Хамство в магазинах, офисах и общественном транспорте для нас привычное дело. Однако, попробовав изменить свое поведение, вы почувствуете, как изменится ваше настроение и отношение окружающих к вашей персоне.
8. Красноречивая одежда
Самовыражайтесь с помощью одежды.
Италия - родина многих талантливых дизайнеров, а одежда для итальянцев - способ заявить о себе, подчеркнуть свою индивидуальность. У них есть одежда на любой случай жизни. Коренные жители не позволяют себе ходить в магазин в спортивном костюме. Они обожают шейные платки, вещи из натуральных тканей, а их одежда всегда чистая и отутюженная. Стоит заметить, что безукоризненный внешний вид помогает чувствовать себя увереннее и повышает самооценку, а с ней улучшается и настроение.
9. Искусство сладкого безделья
Отдыхайте и бездельничайте.
Некоторые люди совершенно не умеют отдыхать и сидеть без дела. Они все время суетятся и ищут чем себя занять. Доказано, что такие люди больше остальных подвержены стрессу. Нужно уметь отдыхать, расслабляться и бездельничать. Берите пример с итальянцев. В этой стране часто можно увидеть людей, которые сидят на набережной, задумчиво всматриваясь вдаль, неспешно пьют кофе, разглядывая прохожих, или пьют вино средь бела дня. Такие приятные моменты помогают перезагрузиться и зарядится позитивной энергией.
10. Ребячество
Оставайтесь молодыми.
В большинстве своем, итальянцы - это малые дети, милые и инфантильные. Они не стесняются выражать свои эмоции и любят веселиться. Люди в Италии до 40-ка лет считаются молодыми. Нет ничего зазорного, если в 35 вы только заканчиваете университет и живете с родителями. Эти черты частично стоит взять на заметку. Просто продолжайте наслаждаться жизнью и не корите себя за то, что вы чего-то не успели добиться.
11. Эмоции
Выражайте свои эмоции.
Со стороны жители солнечной Италии выглядят счастливыми. И это действительно так, жители этой страны редко впадают в депрессии и практически не нуждаются в услугах психотерапевтов. Их секрет в открытости. Все итальянцы очень эмоциональны, они легко выражают свои эмоции, могут легко обнять малознакомого человека или накричать в порыве злости. Люди не копят в себе эмоции, а значит не задерживают в себе негатив.
Видео-бонус:
12. Солнечные дни
Наслаждайтесь хорошей погодой.
Итальянцы любят тело и солнце. Хорошая погода для них - повод для хорошего настроения. Как и с едой, итальянцы наслаждаются солнечными днями. Они часто ходят на пляж, гуляют в парках или просто выносят на улицу стулья и впитывают солнечные лучи. Такая способность радоваться простым вещам делают жителей Италии счастливыми и стрессоустойчивыми.
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