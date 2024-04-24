История кораблей, которые пострадали от «Бермудского треугольника»

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, ограниченный Флоридой и Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и Багамами, — знаменит таинственными, мистическими исчезновениями морских и воздушных судов. Многие годы он наводит настоящий ужас на население земного шара — ведь истории о необъяснимых катастрофах и кораблях-призраках у всех на слуху.







Многочисленные исследователи пытаются объяснить аномалию Бермудского треугольника. В основном это теории похищений судов пришельцами из космоса или жителями Атлантиды, перемещения через дыры во времени или разломы в пространстве и другие паранормальные причины. Ни одна из этих гипотез пока не получила подтверждения.



Противники «потусторонних» версий утверждают, что сообщения о таинственных событиях в Бермудском треугольнике сильно преувеличены. Морские и воздушные суда пропадают и в других районах земного шара, иногда бесследно. Неисправность радио или внезапность катастрофы может помешать экипажу передать сигнал бедствия.



Кроме того, поиск обломков в море — очень непростая задача. Также, район Бермудского треугольника очень сложен для навигации: здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы.



Предложена гипотеза, объясняющая внезапную гибель судов и самолетов выбросами газа — например, в результате распада гидрата метана на дне моря, когда плотность понижена настолько, что корабли не могут держаться на плаву. Некоторые предполагают, что поднявшись в воздух, метан может вызвать также крушение самолетов — например, из-за понижения плотности воздуха.



Высказывалось мнение, что причиной гибели некоторых судов, в том числе и в Бермудском треугольнике, могут быть так называемые блуждающие волны, которые могут достигать в высоту 30 метров. Предполагается также, что в море может генерироваться инфразвук, который оказывает воздействие на членов экипажа судна или самолета, вызывая панику, в результате чего люди покидают судно.







Рассмотрим природные особенности этого региона — действительно чрезвычайно интересного и необычного.



Площадь бермудского треугольника составляет чуть более миллиона квадратных километров. Здесь огромные мелководья и глубоководные впадины, шельф с мелководными банками, материковый склон, краевые и срединные плато, глубокие проливы, абиссальные равнины, глубоководные желоба, сложная система морских течений и запутанная атмосферная циркуляция.



В бермудском треугольнике есть несколько подводных гор и холмов. Горы покрыты мощными коралловыми рифами. Некоторые подводные горы возвышаются на дне океана в одиночку, другие образуют группы. В Атлантическом океане, кстати, их значительно меньше, чем в Тихом.



Здесь располагается желоб Пуэрто-Рико — самая глубокая часть Атлантического океана. Его глубина 8742 метров.



Подо дном бермудского треугольника находятся в основном осадочные породы — известняки, песчаники, глины. Толщина их слоя колеблется от 1—2 до 5—6 километров.



Меньшая (южная) часть треугольника относится к тропическим морям, большая (северная) — к субтропическим. Температура воды на поверхности колеблется здесь от 22 до 26 °С, но на мелководье, а так-



же в заливах и лагунах может быть и значительно выше. Соленость вод лишь немного превышает средние показатели — кроме, опять-таки, мелководий, заливов и лагун, где соленость может возрасти. Воды здесь заметно теплее, чем в других частях океана на тех же географических широтах, поскольку именно здесь течет теплый Гольфстрим.



Течение в Бермудском треугольнике быстрое, затрудняет либо тормозит движение судов, плывущих против него; оно пульсирует, меняет скорость и местоположение, причем изменения абсолютно невозможно прогнозировать; оно создает воздействующие на погоду нерегулярные вихри, некоторые из них обладают значительной силой. На границе его теплых вод с более холодными окружающими водами часты туманы.



Над треугольником дуют пассаты — постоянные ветры, дующие в Северном полушарии в юго-западном направлении, на высоте до 3 километров. На больших высотах в противоположном направлении дуют антипассаты.



В южной части треугольника, примерно между Флоридой и Багамскими островами, в году примерно 60 штормовых дней. По сути, каждый пятый-шестой день случается шторм. Если двигаться на север, в сторону Бермудских островов, то число штормовых дней в году возрастает, то есть шторм бывает уже каждый четвертый день. Очень часты разрушительные циклоны, ураганы, а также торнадо.



Все это способствует тому, что в Бермудском треугольнике пропадает множество морских и воздушных судов. Может быть, причина не такая уж мистическая? Но с уверенностью утверждать это нельзя, так как остается очень много необъяснимых загадок.



В Бермудском треугольнике исчезает ОЧЕНЬ много судов и даже самолетов, хотя в момент катастрофы почти всегда хорошая погода. Суда и самолеты погибают внезапно, экипажи о неполадках не сообщают, сигналов бедствия не посылают. Обломки самолетов и судов обычно не находят, хотя поиски ведутся интенсивные, с привлечением всех соответствующих служб.



Часто Бермудскому треугольнику приписывают катастрофы, в реальности случившиеся далеко за его пределами. Мы отобрали самые известные подтвержденные жертвы Бермудского треугольника среди кораблей.



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