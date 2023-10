10 инновационных для своего времени изобретений, который появились благодаря человеческим страданиям.

1. Великая депрессия и Вторая мировая война - бисквит Twinkie

2. Пауэр-аккорд и раненный солдат

3. Кварцевые лампы и сироты Первой мировой войны

4. Первые велосипеды и лошади

5. Гражданская война и соуса табаско

6. Хип-хоп и убийство Роберта Кеннеди

7. Беговая дорожка и пытки заключенных

8. Аттракцион «Dunking Booths» и расизм

9. Банджо и рабы

10. Косметика и заключённые

Зачастую мир бывает попросту ужасным местом, и мало, кто знает, что много вещей появились только благодаря чужой боли. Но эти предметы плотно вошли в обиход людей , и сегодня ими пользуются практически все, особо не задумываясь о том, как они появились. Именно о таких инновациях и пойдет сегодня речь.Во время Великой депрессии, когда большинство компаний оказались на грани коллапса, компания Hostess выпускала бисквиты с клубничной начинкой. Проблема заключалась в том , что клубника продавалась в течение только двух месяцев. В то время как экономика вокруг рушилась, работать в течение 60 дней в году резко перестало быть выгодно. В итоге в десерты начали добавлять новую начинку, которая была доступна круглый год, - банановую.Изначально, эта новинка стала настоящим хитом, но ее успех был недолгим. После того, как Америка вступила во Вторую мировую войну, правительство включило бананы в армейские рационы. Hostess опять пришлось искать новую начинку. В итоге, в качестве временной начинки (на время войны) компания использовала ваниль. К удивлению Hostess, ванильные бисквиты стали еще более популярными, чем банановые. Даже когда война закончилась, начинка так и осталась ванильной.Весь рок-н -ролл строится на использовании пауэр-аккордов. Это можно услышать в песнях AC/DC, Nirvana, The Who, Led Zeppelin, The Kinks и Нила Янга. А появились подобные аккорды благодаря Линку Рэю и его песне 1958 года «Rumble». Хотя в настоящее время эта песня считается одной из величайших песен всех времен, Рэй изначально вообще не хотел играть на гитаре. С раннего детства Рэй хотел стать певцом. Но перед тем, как начать карьеру в шоу-бизнесе, его призвали в армию, и Рэй отправился воевать в Корею. Это стоило ему мечты.Джунгли Кореи были настоящим рассадником болезней. Как и у многих из его сослуживцев, у будущего великого гитариста начался ужасный приступ туберкулеза. Болезнь протекала настолько плохо, что врачи были вынуждены удалить ему одно легкое. Поскольку Рэй больше не мог петь, он и стал гитаристом, в итоге создав основы рок-н-ролла, панка и металла.После краха немецкой экономики по итогам Первой мировой войны, жители этой страны оказались на грани голода. Скудные пайки доставались в основном взрослым, вернувшимся с войны. В результате, дети больше всего страдали от голода. В то время просто у беспрецедентного количества детей выработался рахит из-за недостатка витамина D, кальция и фосфата.В то время никто не знал, что было причиной рахита. Д-р Курт Гульдчински заметил, что все его маленькие пациенты были очень бледными, поэтому поэтому он сделал лампу, излучающую ультрафиолетовый свет, чтобы увидеть, поможет ли это детям. И это сработало. Ультрафиолетовый свет вылечил болезнь, и прототип лампы стал активно использоваться в соляриях.В 1816 году в Индонезии произошло извержение вулкана Тамбора. В течение первых 15 минут погибли 4 600 человек, а пыльная буря, которая поднялась из-за извержения, убила еще 10 000 человек. В конце концов, вулкан привел к смерти 90 000 человек из-за голода и болезней. Для людей это было ужасающее событие, но для лошадей Тамбора стала беспрецедентной катастрофой. Пепел от извержения, который был выброшен в атмосферу, добрался до Европы, где летом на несколько месяцев полностью затмил Солнце.Без солнечного света по всему континенту был уничтожен урожай овса, а лошади, оставшись без корма, начали умирать тысячами. Других зерновых культур не хватало даже людям, поэтому лошадей начали массово забивать. Поскольку лошади тогда были основным видом транспорта, пришлось искать новые возможности для путешествий. Один из изобретателей, барон Карл Дрез создал первый самокат, получивший название «лошадь денди».В 1850-х годах Эдмунд Макилхенни был успешным банкиром. А в 1860-х годах он обанкротился, поскольку гражданская война разрушила его бизнес. Оставшись без денег, он вернулся в дом родителей своей жены на острове Эвери Айленд. Случайно Макилхенни узнал, что дом семьи был построен на гигантском месторождении каменной соли. Он начал добывать соль и разбогател, продавая ее Конфедерации. Когда Союз узнал об этом стратегическом резерве соли, то войска северян напали на его соляную шахту и сожгли ферму. Опасаясь за свою жизнь, семья была вынуждена бежать в Техас.Когда Макилхенни вернулся в Луизиану после войны, он высадил огород и попробовал выращивать овощи, но ничего не приживалось в соленой, сгоревшей земле. Как-то в Новом Орлеане он встретил ветерана войны, который рассказал ему о неких семенах перца, которые привез из Мексики. Макилхенни сделал первую бутылку соуса Табаско из этих семян. Позже его сыновья начали массово выпускать соус, который стал настоящим хитом, поскольку он добавлял необходимый аромат пресной пище, доступной во время периода восстановления после войны.Трагическая и преждевременная смерть Роберта Кеннеди имела огромные последствия для политики 1960-х годов. Тем не менее, она оказала и косвенное влияние, а именно стала причиной создания стиля хип-хоп. В 1968 году Майкл Винер присоединился к кампании Роберта Кеннеди в качестве помощника. Там он встретил знаменитого футболиста Рози Грира, который работал в охране у Кеннеди.Грир и Винер планировали работать в Вашингтоне с Кеннеди, но когда президента убили в Калифорнии, они отправились работать в кинобизнес. Грир снялся в фильме «Вещь с двумя головами», и Винер записал саундтрек к этому фильму. Среди песен был и легкий хит «Bongo Rock». На волне успеха Винер сформировал группу « Incredible Bongo Band» и записал с ней кавер «Apache» Именно «Apache» в исполнении «Incredible Bongo Band» впоследствии стал известен как «гимн хип-хопа».После разрушительных наполеоновских войн, Англия остро нуждалась в рабочей силе. «Поставщиком» новых рабочих стали тюрьмы. В 1817 году сэр Уильям Кабитт создал первую беговую дорожку, которая мало была похожа на современное устройство для тренировок. Заключенные шли на ступенькам, которые вращали гигантское колесо. Это устройство, чем-то похожее на мельницу (только вместо воды лопасти крутили заключенные) использовалось для дробления зерна, накачивания воды или приведения в действие настоящей мельницы.На самом деле, такие «дорожки» были мучительной пыткой. Люди должны были непрерывно шагать, «поднимаясь по ступенькам», в течение шести часов подряд. За это время они фактически поднимались в общей сложности на высоту 4 300 метров, т. е. почти на половину Эвереста. Подобное происходило каждый день в течение пяти дней подряд. Что еще хуже, если человек падал, то его могло затянуть в колесо. На самом деле, заключенные получали ранения ежедневно.«Dunking Booths» был одним из самых популярных аттракционов в мире, и его можно было встретить на любой выставке и карнавале во всем мире. Тем не менее, оригинальный аттракцион был предназначен для вполне конкретной аудитории. В конце 1800-х годов в Америке была очень популярна игра под названием «Африканский плут». За шторой с нарисованными на ней окрашенными растениями прятался чернокожий, который высовывал голову в дырку в шторе. Цель развлечения состояла в том, чтобы попасть мячом в голову чернокожему и получить за это приз. Затем появился другой аттракцион «Искупай африканца», в котором мяч метали в цель, после чего срабатывал рычаг, а чернокожий человек падал в воду.Банджо является любимым музыкальным инструментом в Аппалачах. Тем не менее, у этого инструмента очень темное прошлое. В 1600-х годах у работорговцев, которые перевозили рабов на кораблях, возникли существенные проблемы — рабы в трюмах быстро становились хилыми и умирали. Причем это было проблемой не из-за страданий людей, а из-за потери прибыли. Поэтому рабовладельцы решили: чтобы рабы поддерживали форму и были здоровыми, они должны танцевать. Естественно, плененные люди были, мягко говоря, не в настроении танцевать. Поэтому на кораблях и появились банджо, чтобы стимулировать рабов к танцам. И именно на кораблях работорговцев этот инструмент был завезен в Америку.Наверняка большинство даже не знают этого названия, но в каждом доме наверняка есть Retin-A (третиноин или сетчатка). Он является активным ингредиентом в большинстве лекарственных средств от прыщей и морщин, а также в косметике. Третиноин настолько распространен в современном обществе, что Всемирная организация здравоохранения называет его «одним из наиболее важных лекарственных средств, необходимых в базовой системе здравоохранения». При этом почти никто не знает, что Retin-A появился на свет в результате принудительных экспериментов над заключенными.После Второй мировой войны эксперименты над людьми были запрещены Нюрнбергским кодексом. Видимо, этот запрет не касался Филадельфии. С 1951 по 1974 год дерматолог Альберт Клигман проверял новые препараты на заключенных в тюрьме Хольмсбург. Клигман использовал заключенных как морских свинок, зачастую сдирая кожу скотчем, выдергивая ногти, выливая «Agent Orange» на открытые раны, давая LSD пациентам и заставляя людей оставаться в помещениях с радиоактивными изотопами. Одним из многих лекарств, разработанных таким образом, был третиноин. Сколько же людей погибло от этих экспериментов, умалчивается.