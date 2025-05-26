Как выбирать обувь, чтобы ноги не уставали и чувствовали себя комфортно: 10 нюансов

При выборе обуви мы больше внимания обращаем на внешний вид, а ведь главным критерием должен быть комфорт (особенно, если речь идет о моделях на каблуках). Именно от него будет зависеть целесообразность вложения, а также состояние наших ног после тяжелого дня. Novate.ru рассказывает, на что обратить внимание при покупке, чтобы не пожалеть о ней.
Нюанс 1: Шлепанцы не созданы для долгой ходьбы
В шлепках лучше передвигаться на машине. / Фото: auto.mail.ru
Лето не за горами, а это значит, что самое время выбирать себе легкую и удобную обувь. Одними из самых популярных в этот сезон являются шлепанцы. На них нет каблуков, многочисленных застежек и ремешков, они не давят и комфортно сидят на ноге. Но стоит учитывать, что шлепанцы не предназначены для долгой ходьбы из-за отсутствия какой-либо амортизации и поддержки для стопы. Именно поэтому могут появляться боли в ногах и спине после того, как вы несколько часов погуляли в шлепках. Их в целом лучше не покупать для города, а вот для пляжного отдыха – незаменимый вариант.
Если вы ищите модель, в которой можно будет много ходить, но не рассматриваете кроссовки из-за того, что в них жарко, обратите внимание на сандалии с ремешками и легко гнущейся подошвой. Они обеспечат стопе относительную стабильность, и больше не нужно будет переживать, что она долгое время находится в неестественном положении.
Нюанс 2: Обувь на шнуровке – самая удобная
Такая обувь хорошо фиксирует стопу. / Фото: behance.net
Если вы разрываетесь между балетками и кедами или кроссовками и слипонами, смело берите модель на шнуровке.
При выборе обращайте внимание, чтобы обувь не была слишком тугой или, наоборот, слишком свободной – оба варианта одинаково вредят здоровью ног. Также не стоит слишком сильно затягивать шнурки – помните, что они просто должны держать стопу на месте и не позволять ей болтаться в процессе ходьбы.
Нюанс 3: Следуйте принципу «сгибание, поворот, сжатие»
Согните подошву обуви, чтобы проверить качество. / Фото: fomebel.ru
Давайте представим себе ситуацию: вы пришли в магазин, померили обувь, она вам понравилась и внешне, и по удобству, и вы уже готовы ее купить. Однако в таких вопросах не стоит торопиться – лучше тщательно все проверить, особенно если покупка дорогостоящая. Проведите небольшой тест, чтобы еще раз убедиться, что модель идеально вам подходит.
• Для начала согните подошву: она должна быть в меру гибкой – не деревянной, но и не «гуттаперчевой». Идеально, если она будет сгибаться только в пальцах, как это происходит во время ходьбы.
• Далее попробуйте немного скрутить подошву, взяв обувь одновременно за пятку и носок. Представьте, что выжимаете полотенце. Изделие должно быть слегка подвижным, но при этом не скручиваться в трубочку.
• В конце согните чашечку пятки пальцами – она должна быть твердой и не продавливаться, иначе при ходьбе стопа будет гулять, а нога – выскальзывать из обуви.
Нюанс 4: Выбирайте обувь с широким носком
Туфли с квадратным мысом не сдавливают пальцы
Обувь на высоком каблуке очень красивая, женственная и элегантная – это неоспоримо. Но в плане удобства и безопасности для ног есть множество вопросов. Во-первых, такие модели создают напряжение в коленях, нижней части спины и пр. А во-вторых, они являются причиной появления варикоза и деформации костей стопы. Но даже несмотря на эти недостатки, девушки все равно продолжают покупать себе красивые туфли, босоножки, ботильоны и пр.
Чтобы не усугублять количество проблем и не чувствовать себя калекой после каждого выхода в свет на каблуках, при выборе обуви обращайте внимание на носок закрытых туфель. Важно, чтобы он не был слишком узким, и чтобы пальцы ног не были зажаты. В идеале, между носком и пальцами должен быть зазор примерно в один сантиметр.
Нюанс 5: Прогулочная обувь должна быть удобной с первого шага
Обязательно меряйте обувь в магазине. / Фото: tea.ru
Если вы собираетесь в отпуск и понимаете, что там придется много ходить (экскурсии никто не отменял), выбирайте обувь максимально тщательно. Вам должно быть в ней удобно с первого шага. Уже в магазине ощутили дискомфорт? Не стройте иллюзий относительно того, что это пройдет. Лучше сразу смириться с тем фактом, что такая обувь не подходит для долгих прогулок, и покупать ее с этой целью не стоит. Иначе вы просто выбросите деньги на ветер, заработаете кучу мозолей и половину отпуска будете нежиться на пляже, вместо того, чтобы покорять горные вершины, ведь ногам нужен будет максимальный покой.
Нюанс 6: Избегайте туфель с тонкой подошвой спереди
У туфель не должна быть слишком тонкая подошва. / Фото: sevtele.com
Любите шпильки? Тогда не забывайте, что с ними нужно быть максимально осторожными. При выборе модели обязательно учитывайте толщину подошвы – она не должна быть слишком тонкой, иначе во время ходьбы будет создаваться сильное давление на переднюю часть стопы. В этом плане туфли или босоножки на небольшой платформе будут самым оптимальным вариантом, хотя их внешний вид и не будет слишком изящным.
Нюанс 7: Если ноги склонны к отекам, покупайте обувь на липучках
Ширину таких босоножек можно регулировать. / Фото: siyaikzn.ru
При выборе обуви нужно исходить не только из размера, но также из ее полноты. Если у вас широкая стопа, обходите узкие туфли, босоножки и балетки стороной – возможно, вы в них втиснитесь, но уже после пяти минут на ногах почувствуете жуткий дискомфорт. Еще один важный момент – склонность к отечности. Знаете, что в течение дня ваши ноги увеличиваются? Тогда отдавайте предпочтение обуви, которая регулируется по полноте. Идеальный вариант – модели на липучках, которые можно затянуть или отпустить.
Нюанс 8: При покупке кроссовок учитывайте вес
Для бега обычно выбирают легкие кроссовки. / Фото: medaboutme.ru
Неожиданно, но факт – при выборе кроссовок важно учитывать свой вес. Например, если вам нужна обувь для бега, скорее всего, вы будете обращать внимание на легкие модели, как советуют эксперты. Но если ваш вес составляет более 85 килограммов, не стоит этого делать. При большом весе сила удара ноги о землю выше, поэтому риск получить травму в легких кроссовках увеличивается в несколько раз. Лучше отдать предпочтение базовой спортивной обуви с хорошей амортизацией и поддержкой стопы. В данном случае здоровье гораздо важнее скорости.
Нюанс 9: Берите в магазин рисунок вашей ступни
Обведите свою ступню карандашом на бумаге. / Фото: znanija.com
Казалось бы, зачем в магазине рисунок ступни, если есть сама ступня? Однако в этом лайфхаке есть смысл. Предположим, вы взяли несколько моделей обуви своего размера, но после примерки каждой из них понимали, что она слишком маленькая или, наоборот, большая. Чтобы впредь не приходилось зря разуваться, сначала приложите выбранную модель поверх рисунка ступни, а уже потом, если они совпадут между собой, смело снимайте обувь и уделяйте время примерке. Если же туфель уже, шире, короче, длиннее и так далее, то переходите к следующей паре обуви.
Нюанс 10: Используйте запяточники для большой обуви
Запяточники немного уменьшат размер обуви. / Фото: uzum.uz
Мы уже упоминали о том, что слишком широкая и свободная обувь вредна для ног. Но что делать, если, например, вы заказали пару в интернете, она оказалась слегка великовата, но вернуть изделие уже нет возможности? В этом случае вам пригодятся запяточники. Они не только слегка уменьшат размер обуви, но и заодно не позволят жесткому заднику натереть мозоль на пятке (особенно актуально для новой пары).
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