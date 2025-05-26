Как выбирать обувь, чтобы ноги не уставали и чувствовали себя комфортно: 10 нюансов

Нюанс 1: Шлепанцы не созданы для долгой ходьбы

В шлепках лучше передвигаться на машине. / Фото: auto.mail.ru

Нюанс 2: Обувь на шнуровке – самая удобная

Такая обувь хорошо фиксирует стопу. / Фото: behance.net

Нюанс 3: Следуйте принципу «сгибание, поворот, сжатие»

Согните подошву обуви, чтобы проверить качество. / Фото: fomebel.ru

Нюанс 4: Выбирайте обувь с широким носком

Туфли с квадратным мысом не сдавливают пальцы

Нюанс 5: Прогулочная обувь должна быть удобной с первого шага

Обязательно меряйте обувь в магазине. / Фото: tea.ru

Нюанс 6: Избегайте туфель с тонкой подошвой спереди

У туфель не должна быть слишком тонкая подошва. / Фото: sevtele.com

Нюанс 7: Если ноги склонны к отекам, покупайте обувь на липучках

Ширину таких босоножек можно регулировать. / Фото: siyaikzn.ru

Нюанс 8: При покупке кроссовок учитывайте вес

Для бега обычно выбирают легкие кроссовки. / Фото: medaboutme.ru

Нюанс 9: Берите в магазин рисунок вашей ступни

Обведите свою ступню карандашом на бумаге. / Фото: znanija.com

Нюанс 10: Используйте запяточники для большой обуви

Запяточники немного уменьшат размер обуви. / Фото: uzum.uz