Священный союз или преступное кровосмешение: 10 фактов об инцесте у разных народов в разные историче

Карлос Второй из рода испанских Габсбургов. Вот где семейное сходство превратилось в кошмар кисти художника-сюрреалиста.

1. Древняя Африка

Правители великой Мономотапы.

2. Древний Египет

В Древнем Египте власть скреплял инцест.

3. Римский Египет

Связи между братьями и сёстрами были весьма распространены.

4. Зороастрийский Иран

Зороастризм: когда кровосмешение одобрено богами.

5. Европа

Габсбурги: когда кровосмешение на лицо.

6. Мадагаскар

Мадагаскар: от запретов на кровосмешение до абсолютной свободы.

7. Инки

Инцест у потомков богов - обычное явление.

8. Полинезия

Полинезия -место, где родственные браки считались священными.

9. Таиланд

Королю можно всё!

10. Тибет

Тибет - место, где кровосмешение под запретом.