Священный союз или преступное кровосмешение: 10 фактов об инцесте у разных народов в разные историче

Карлос Второй из рода испанских Габсбургов. Вот где семейное сходство превратилось в кошмар кисти художника-сюрреалиста.
Инцест или половые отношения между биологически близкими членами семьи - это идея, которую сегодня не приемлет никто. Но его часто практиковали во всем мире на протяжении всей истории. Члены королевских родов часто женились на близких членах семьи, чтобы сохранить свою родословную «чистой» и защитить трон политически и экономически. Общественное мнение насчет кровосмесительных отношений изменилось за последние века больше, чем многие могут даже представить.
1. Древняя Африка
Правители великой Мономотапы.
В давно исчезнувшей империи Мономотапа (территория современного Зимбабве) у одного правителя было более 300 жен. Его «главные жены» были близкими родственницами, часто сестрами или даже дочерьми, и только их дети могли наследовать трон. Только правитель мог принимать участие в подобном инцесте, другим же грозила смерть, если они посмели бы посягнуть на члена его семьи.
Королевское кровосмешение также происходило в королевстве Дагомея (территория современного Бенина), где король мог выбирать для себя любую женщину: одинокую или замужнюю, иностранку или дагомейку, свободную или рабыню. Допускались даже женщины-родственницы, в том числе двоюродные (но не родные) сестры.
2. Древний Египет
В Древнем Египте власть скреплял инцест.
В Египте времен фараонов считалось, что приданое королевской наследницы должно включать в себя трон. Также египтяне полагали, что родословная может быть укреплена союзом между братом и сестрой. Хотя сегодня уже сложно генетически протестировать потомство этих родственных браков, известно, что довольно много фараонов 18-й династии женились на своих сестрах.
Чего стоит только Эхнатон (он же Аменхотеп IV), который женился на своей сестре Нефертити, причем утверждалось, что их родители были близкими родственниками. Эксперты предположили, что у их детей могли бы быть генетические дефекты и аномалии. Это было позже подтверждено после геномного анализа образцов ДНК Тутанхамона, сына Эхнатона. Обнаруженные аномалии, возможно, были связаны с мутациями, обычно вызываемыми браком между близкими родственниками.
3. Римский Египет
Связи между братьями и сёстрами были весьма распространены.
В Египте времён Римской империи «обычные» люди, не имевшие никакого отношения к семьям фараонов, запросто занимались кровосмешением между братьями и сестрами. И хотя общественная мораль была против кровосмесительных браков, простым смертным это ничуть не мешало, и подобное наблюдалось во всех экономических и социальных классах. Самый удивительный пример был зарегистрирован в истории между близнецами, у которых, причем, родился наследник. Подобные союзы между родственниками очень часто были распространены в сообществе греческих поселенцев.
4. Зороастрийский Иран
Зороастризм: когда кровосмешение одобрено богами.
Зороастризм был основной религией в Иране до вторжения в эту страну мусульман, а кровосмесительные браки того времени были привязаны к религиозным убеждениям о том, что подобный брак одобрен богами, а половой акт подобен поклонению. В текстах Пехлеви (с шестого по девятый век нашей эры) упоминались союзы матери и сына, брата и сестры, а также отца и дочери, считающиеся особо религиозными. Инцестные брачные союзы были одним из способов, с помощью которых (как считали зороастрийцы) можно попасть в рай, а также очистить душу от грехов.
5. Европа
Габсбурги: когда кровосмешение на лицо.
С XV по XIX века европейские монархи часто женились на двоюродных сестрах. Это можно было наблюдать у испанских Габсбургов, прусских Гогенцоллернов, французских Бурбонов, русских Романовых и королевских семей Англии. Некоторые эксперты считают, что спад в таких династиях, как Габсбурги, была обусловлена инбридингом, поскольку психические и физические проблемы стали причиной вырождения династий.
6. Мадагаскар
Мадагаскар: от запретов на кровосмешение до абсолютной свободы.
В XX веке антропологи изучили малагасийцев и их отношение к инцесту. Они обнаружили, что у малагасийцев довольно разные взгляды на кровосмешение. В некоторых регионах Мадагаскара двоюродные братья и сестры могли вступать в брак, но в других регионах это было строгим табу. Там считали, что если в роду случится инцест (преднамеренно или случайно), то в результате произойдет что-то ужасное. К примеру, может погибнуть урожай, утонуть в море лодка, умереть их дети, стать бесплодными женщины или возникнуть врожденные дефекты, такие как рога или горбы.
7. Инки
Инцест у потомков богов - обычное явление.
Инки считали, что они являются прямыми потомками богов. Полагая, что их предки были небесными телами, семьи местных правителей старались «отразить на Земле» историю о Солнце, которое вышло замуж за свою сестру, Луну. Когда правитель инков Тупак Инка Юпанки женился на своей сестре, он пытался выполнить требование своих отца и матери — ни в коем случае не допускать к престолу «чужую кровь». Если же королевский брак был бездетным, тогда правитель должен был жениться на своей второй, а затем третьей сестре, пока не появится наследник. Если «на выбор» не было родных сестер, очередь доходила до двоюродных. Королевский инцест прекратился только с приходом испанцев.
8. Полинезия
Полинезия -место, где родственные браки считались священными.
Если брат и сестра королевской крови производили на свет наследника, это считалось очень удачным, поскольку у их потомства, как полагали полинезийцы, была дополнительная «мана», власть и престиж. Никаких других претензий на трон даже не рассматривалось, если у правящих брата и сестры появлялся наследник (даже если первенец был девочкой). Гавайский писатель XIX века Давид Мало описывает иерархию власти гавайских королей как полностью зависящую от того, в каких родственных узах находились родители нового наследника престола. Чтобы сохранить родословную как можно более «высокого ранга», подходящими партнерами для правителя были его собственная сестра или (если таковой не имелось) двоюродная сестра или племянница. Такой союз считался настолько священным, что его потомство называли божественным.
9. Таиланд
Королю можно всё!
У тайских мужчин-королей было много жен и они намного чаще занимались кровосмешением, чем их подданные. У них были большие гаремы женщин из разных социальных классов, в том числе и родственниц. В 1907 году король Сиама по имени Параминдр Маха Чулалонгкорн (он же Рама V) имел жен-родственниц, с которыми пытался «завести» наследника с самым высоким политическим статусом. Всего же у короля Параминдра было 84 ребенка от 35 жен.
10. Тибет
Тибет - место, где кровосмешение под запретом.
Люди в Тибете не очень любят говорить о кровосмешении, а некоторые утверждают что подобного вообще нет на их земле. Однако, если подобное произойдет, то в Тибете есть специальное паломничество, которое можно сделать, чтобы очистить пару от греха. «Нал» (кровосмешение) - это слово, которое можно найти в текстах ритуалов, и сегодня оно существует с тем же значением, что и в остальном мире.
Тибетолог Катя Баффетрилл вспоминает рассказ 1989 года, когда обнаружилось, что одна пара в тибетской деревне совершила кровосмешение. Их избили жители деревни, после чего пару отправили в священное место Чортен-Ньимы, горы на восточном хребте в Гималаях, граничащие с Индией и Тибетом. После того, как эти люди искупались в священном озере, им выдали «сертификат» о соблюдении ритуала в монастыре, чтобы они смогли доказать жителям деревни свое «очищение». Впоследствии «согрешившие» вернулись к своим семьям и предыдущим социальным позициям в обществе.
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