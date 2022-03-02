Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Океан занимает 70% поверхности нашей планеты, и при этом он изучен менее, чем на 5%. Его населяют огромные киты, способные опрокидывать лодки, медузы, убивающие одним лишь прикосновением своим ядовитым щупальцем, акулы, от нападений которых ежегодно гибнут и получают увечья десятки людей, и вполне безобидные существа, наводящие ужас одним своим грозным видом.







Морской чёрт.







Беспечный дайвер обнимается с гигантским осьминогом, который с лёгкостью мог бы обвить его тело своими щупальцами несколько раз.







Щупальца некоторых гигантских медуз могут вытягиваться до 20 метров.







Любопытный горбатый кит показался возле рыбацкого катера у побережья города Голд-Кост в Австралии.







Горбатый кит кружит возле катера на Островах Тонга. Дайвер в это время находился под водой.







Южный гладкий кит всплывает возле лодки у берегов полуострова Вальдес в Аргентине.







Плавник акулы показывается из воды рядом с каякером.







Молотоголовая акула на архипелаге Флорида-Кис. Этот вид акул редко нападает на человека, но такие случаи всё же были зафиксированы.







Белая акула проломила прутья клетки для дайвинга у берегов острова Гуадалупе, но в конце концов смогла выбраться на свободу. Дайвер, который всё это время находился в клетке, чудом не пострадал.

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