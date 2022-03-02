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Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Океан занимает 70% поверхности нашей планеты, и при этом он изучен менее, чем на 5%. Его населяют огромные киты, способные опрокидывать лодки, медузы, убивающие одним лишь прикосновением своим ядовитым щупальцем, акулы, от нападений которых ежегодно гибнут и получают увечья десятки людей, и вполне безобидные существа, наводящие ужас одним своим грозным видом.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Морской чёрт.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Беспечный дайвер обнимается с гигантским осьминогом, который с лёгкостью мог бы обвить его тело своими щупальцами несколько раз.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Щупальца некоторых гигантских медуз могут вытягиваться до 20 метров.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Любопытный горбатый кит показался возле рыбацкого катера у побережья города Голд-Кост в Австралии.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Горбатый кит кружит возле катера на Островах Тонга. Дайвер в это время находился под водой.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Южный гладкий кит всплывает возле лодки у берегов полуострова Вальдес в Аргентине.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Плавник акулы показывается из воды рядом с каякером.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Молотоголовая акула на архипелаге Флорида-Кис. Этот вид акул редко нападает на человека, но такие случаи всё же были зафиксированы.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Белая акула проломила прутья клетки для дайвинга у берегов острова Гуадалупе, но в конце концов смогла выбраться на свободу. Дайвер, который всё это время находился в клетке, чудом не пострадал.



Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Длиннорогий саблезуб.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Морской паук.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Якорный клюз авианосца ВМФ США «Саратога», затопленного во время ядерных испытаний на атолле Бикини к северо-востоку от Папуа – Новой Гвинеи.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Скопление крабов-пауков.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Скопление огромных медуз у побережья Японии.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Похожие на змей водоросли на островах Хайда-Гуаи, Британская Колумбия, Канада.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Двухцветная пеламида, морская змея, которая обитает в открытом море, у берегов Коста-Рики.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Морские угри, которые достигают трёх метров в длину, могут нападать на людей.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

На море часто бывает неспокойно. К счастью, нам редко доводится наблюдать подобное собственными глазами.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Маяк в Порту, Португалия. Огромные волны также представляют большую опасность.

Ужасы морских глубин: опасности, которые таит в себе океан

Побережье в Прая-ду-Норте в Португалии известно рекордными волнами, которые привлекают любителей сёрфинга.

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