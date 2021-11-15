Делаем зефир своими руками

Продукты: 3 яблока, 200 гр черешни , 300 гр сахара, 90 гр воды, 15 гр лимонного сока, ванилин, агар агар 8 гр. 1 яичный белок.







Берём яблоки, очищаем, разрезаем пополам, удаляем все жёсткие элементы, стелем пергамент на противень, выкладываем яблоки кожурой вверх, запекаем при температуре 110 гр 30-40 мин. В это время удаляем из черешни косточки, толчем и варим на медленном огне.







Так как черешня сочная выпариваем из неё влагу до состояния пюре ( не сильно густого).







Далее мы достаём яблоки и размалываем блендером вместе с кожурой.







Берём сито и протираем яблочное пюре и пюре из черешни. (Я протерла 2 раза) в эту фруктовую смесь мы добавляем 100 гр сахара и ванилин. Нагреваем до растворения сахара и ставим в холодильник.







Когда смесь остыла , взбиваем ее вместе с белком до состояния крепких пиков. Готовим сироп, в металлическую посуду наливаем воду, добавляем сахар и агар агар, ставим на огонь и при постоянном помешивание доводим до кипения, кипятить минут 6 ( в конечном счёте должен получится сироп, с ложки должна тянуться нить) .







При постоянном взбивании( средняя скорость ) вливаем сироп в массу пюре- белок. Далее ставим скорость на максимум, взбиваем 5 минут. В конечном счёте должна образоваться крепкая густая масса.

Берём кондитерский мешок + любимую насадку и на пергамент выдавливаем зефирки.Оставляем сохнуть на 10 часов. Далее идёт импровизация , так как зефир липкий его нужно сверху посыпать например сахарной пудрой, но есть и другие варианты, которые выбрала я. Это кокосовая стружка, кунжут, а также какао.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)