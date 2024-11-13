20 фотографий коренных жителей разных уголков мира на фоне невероятных пейзажей

Удивительные снимки Лизы Кристин.
Фотографии Liza Kristine – возможность совершить невероятное путешествие по всему миру. Лиза побывала более чем в 100 странах на всех континентах и повсюду фотографирует коренные народы. Своими снимками она хочет обратить внимание на такие социальные проблемы как неравенство, ликвидация рабства и объединение всего человечества на основе гуманитарных идей.
1. Вечность, Мьянма
Буддийский монах на реке.
2. Рисовые поля, Вьетнам
Рисовые посевы занимают огромные площади по всей стране на равнинах и даже в горной местности.
3. Величайшая пустыня Сахара
Караван в одной из крупнейших пустынь мира.
4. Голубой проулок в горной деревне
Берберские женщины ходят с открытыми лицами и одеваются в разноцветные одежды.
5. Священная долина
Долина, образованная рекой Урубамба, в перуанских Андах недалеко от города Куско и руин Мачу-Пикчу.
6. Рисовые террасы
Прыжок женщины по рисовым террасам.
7. Переправа на другой берег
Монах, Мьянма.
8. Сезон цветения и сбора лотоса, Вьетнам
Лотос считается символом духовного раскрытия, мудрости и нирваны.
9. Осень в Кашгаре
Аллея тополей в Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
10. Африканские лодки
Каждое утро из больших и малых портов атлантического побережья Африки и из всех прибрежных деревень мужчины уходят на рыбную ловлю.
11. Индийский океан
Парусник попавший в непогоду.
12. Фес - старейший из имперских городов Марокко
Кожевенные мастерские.
13. Великий шелковый путь
14. Сумерки в Занзибаре
Игры мальчишек в воде.
15. Королевство Аюттхая
Аюттхая был основан в 1350 г. Полное название города Пхра Накхон Си Аюттхая.
16. Город трехсот тридцати трех святых
Затерянный в песках Сахары город Тимбукту известен во всем мире как один из крупнейших культурно-исторических центров Африки.
17. Упражнения тибетских монахов
Пять тибетских жемчужин или око возрождения.
18. Шаман Эквадора
Арутам — дух силы, которая поддерживает жизнь каждого шуар в лесах Амазонки, наполняя ее высшим смыслом, даруя защиту и помогая в сложные моменты.
19. Белая лошадь Тибета
Тибет привлекает туристов своей загадочностью, удивительно красивой природой и ореолом мистичности.
20. Соляные шахты
Полезный воздух соляных курортов.
