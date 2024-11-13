20 фотографий коренных жителей разных уголков мира на фоне невероятных пейзажей

Удивительные снимки Лизы Кристин.

1. Вечность, Мьянма

Буддийский монах на реке.

2. Рисовые поля, Вьетнам

Рисовые посевы занимают огромные площади по всей стране на равнинах и даже в горной местности.

3. Величайшая пустыня Сахара

Караван в одной из крупнейших пустынь мира.

4. Голубой проулок в горной деревне

Берберские женщины ходят с открытыми лицами и одеваются в разноцветные одежды .

5. Священная долина

Долина, образованная рекой Урубамба, в перуанских Андах недалеко от города Куско и руин Мачу-Пикчу .

6. Рисовые террасы

Прыжок женщины по рисовым террасам.

7. Переправа на другой берег

Монах, Мьянма.

8. Сезон цветения и сбора лотоса, Вьетнам

Лотос считается символом духовного раскрытия, мудрости и нирваны.

9. Осень в Кашгаре

Аллея тополей в Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

10. Африканские лодки

Каждое утро из больших и малых портов атлантического побережья Африки и из всех прибрежных деревень мужчины уходят на рыбную ловлю.

11. Индийский океан

Парусник попавший в непогоду.

12. Фес - старейший из имперских городов Марокко

Кожевенные мастерские.

13. Великий шелковый путь

Путь включает в себя расстояние в 4000 миль от Китая в Рим.

14. Сумерки в Занзибаре

Игры мальчишек в воде.

15. Королевство Аюттхая

Аюттхая был основан в 1350 г. Полное название города Пхра Накхон Си Аюттхая.

16. Город трехсот тридцати трех святых

Затерянный в песках Сахары город Тимбукту известен во всем мире как один из крупнейших культурно-исторических центров Африки.

17. Упражнения тибетских монахов

Пять тибетских жемчужин или око возрождения.

18. Шаман Эквадора

Арутам — дух силы, которая поддерживает жизнь каждого шуар в лесах Амазонки, наполняя ее высшим смыслом, даруя защиту и помогая в сложные моменты.

19. Белая лошадь Тибета

Тибет привлекает туристов своей загадочностью, удивительно красивой природой и ореолом мистичности.

20. Соляные шахты

Полезный воздух соляных курортов.