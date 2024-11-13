С нами не соску...
20 фотографий коренных жителей разных уголков мира на фоне невероятных пейзажей


Удивительные снимки Лизы Кристин.

Удивительные снимки Лизы Кристин.

Фотографии Liza Kristine – возможность совершить невероятное путешествие по всему миру. Лиза побывала более чем в 100 странах на всех континентах и повсюду фотографирует коренные народы. Своими снимками она хочет обратить внимание на такие социальные проблемы как неравенство, ликвидация рабства и объединение всего человечества на основе гуманитарных идей.
Мы публикуем для наших читателей интереснейшую подборку фотографий этого замечательного фотографа.

1. Вечность, Мьянма


Буддийский монах на реке.

Буддийский монах на реке.

 

2. Рисовые поля, Вьетнам


Рисовые посевы занимают огромные площади по всей стране на равнинах и даже в горной местности.

Рисовые посевы занимают огромные площади по всей стране на равнинах и даже в горной местности.

 

3. Величайшая пустыня Сахара


Караван в одной из крупнейших пустынь мира.

Караван в одной из крупнейших пустынь мира.

 

4. Голубой проулок в горной деревне


Берберские женщины ходят с открытыми лицами и одеваются в разноцветные одежды.

Берберские женщины ходят с открытыми лицами и одеваются в разноцветные одежды.

 

5. Священная долина


Долина, образованная рекой Урубамба, в перуанских Андах недалеко от города Куско и руин Мачу-Пикчу.

Долина, образованная рекой Урубамба, в перуанских Андах недалеко от города Куско и руин Мачу-Пикчу.

 

6. Рисовые террасы


Прыжок женщины по рисовым террасам.

Прыжок женщины по рисовым террасам.

 

7. Переправа на другой берег


Монах, Мьянма.

Монах, Мьянма.

 

8. Сезон цветения и сбора лотоса, Вьетнам


Лотос считается символом духовного раскрытия, мудрости и нирваны.

Лотос считается символом духовного раскрытия, мудрости и нирваны.

 

9. Осень в Кашгаре


 

 
Аллея тополей в Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Аллея тополей в Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

 

10. Африканские лодки


Каждое утро из больших и малых портов атлантического побережья Африки и из всех прибрежных деревень мужчины уходят на рыбную ловлю.

Каждое утро из больших и малых портов атлантического побережья Африки и из всех прибрежных деревень мужчины уходят на рыбную ловлю.

 

11. Индийский океан


Парусник попавший в непогоду.

Парусник попавший в непогоду.

 

12. Фес - старейший из имперских городов Марокко


Кожевенные мастерские.

Кожевенные мастерские.

 

13. Великий шелковый путь


Путь включает в себя расстояние в 4000 миль от Китая в Рим.

Путь включает в себя расстояние в 4000 миль от Китая в Рим.

 

14. Сумерки в Занзибаре


Игры мальчишек в воде.

Игры мальчишек в воде.

 

15. Королевство Аюттхая


Аюттхая был основан в 1350 г. Полное название города Пхра Накхон Си Аюттхая.

Аюттхая был основан в 1350 г. Полное название города Пхра Накхон Си Аюттхая.

 

16. Город трехсот тридцати трех святых


Затерянный в песках Сахары город Тимбукту известен во всем мире как один из крупнейших культурно-исторических центров Африки.

Затерянный в песках Сахары город Тимбукту известен во всем мире как один из крупнейших культурно-исторических центров Африки.

 

17. Упражнения тибетских монахов


Пять тибетских жемчужин или око возрождения.

Пять тибетских жемчужин или око возрождения.

 

18. Шаман Эквадора


Арутам — дух силы, которая поддерживает жизнь каждого шуар в лесах Амазонки, наполняя ее высшим смыслом, даруя защиту и помогая в сложные моменты.

Арутам — дух силы, которая поддерживает жизнь каждого шуар в лесах Амазонки, наполняя ее высшим смыслом, даруя защиту и помогая в сложные моменты.

 

19. Белая лошадь Тибета


Тибет привлекает туристов своей загадочностью, удивительно красивой природой и ореолом мистичности.

Тибет привлекает туристов своей загадочностью, удивительно красивой природой и ореолом мистичности.

 

20. Соляные шахты


Полезный воздух соляных курортов.

Полезный воздух соляных курортов.

 

источник

