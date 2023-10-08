Горностай: хитрый «танцующий» зверек, способный валить добычу одним только взглядом

Горностай – это хищное млекопитающее из семейства куньих. Интересный факт: зверек является родственником свирепого медоеда. Благо, ареалы обитания этих животных не пересекаются. Несмотря на небольшой размер, «мохнатая сосиска» является крайне прожорливым и активным хищником. Связано это с особенностями анатомии горностая. Тело животного отдает очень много тепла. из-за чего нуждается в огромном объеме калорий. Добывать их хищник может даже взглядом…
Сначала горностай смотрит. |Фото: mir-znaniy.com.
Горностай обитает на многих территориях северного полушария планеты. Он встречается в Северной Америке, Гренландии, почти на всей территории северной Евразии. Зверек не очень большой. Длина тела самца составляет 17-38 см. Самки горностаев примерно в два раза меньше. Длина хвоста составляет 6-12 см. Весят хищники не более 260 грамм. Со стороны похожи на обычную ласку. Несмотря на скромные габариты, горностай обладает исключительным аппетитом, а оттого какой-то совершенно особенной свирепостью и целеустремленностью. В некоторых случаях зверек успешно валит даже добычу тяжелее его в 10 раз!
Горностай бежит прыжками. |Фото: zendiar.com.
Горностай вполне может завалить даже кролика. Охотится хищник весьма причудливым образом. Сначала свирепый зверек становится на задние лапы прислушивается и всматривается вдаль. Почуяв потенциальную жертву, горностай бросается к ней стремительно, передвигаясь короткими прыжками. Добравшись до еще живого завтрака, горностай принимается «танцевать» вокруг. Он прыгает вокруг добычи, отвлекая ее внимание и попутно убеждаясь в том, что рядом нет других опасностей. В какой-то момент зверек бросается на жертву, вцепляется в ее шею и убивает.
Может валить добычу больше себя. |Фото: lifeglobe.net.
Обычно горностаи добывают намного больше еды, чем им нужно для выживания прямо сейчас. Тушку крупного зверя охотник может припрятать на будущее в укромном местечке. Иногда горностаю даже не приходится впиваться зубами! Известны случаи, когда небольшие грызуны просто умирали от разрыва сердца при одном только виде «танца» горностая. Впрочем, пушистый зверек сам постоянно должен быть начеку, так как может легко стать добычей для более крупных хищников и в первую очередь птиц.
Горностай опасен. ¦Фото: pikabu.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии