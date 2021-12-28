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Как изменялась мода на женскую грудь со времён палеолита до наших дней


Мода на женскую грудь со времён палеолита до наших дней

Мода на женскую грудь со времён палеолита до наших дней

Каноны красоты изменялись на протяжении всего существования человечества. И если на заре цивилизации женская грудь была просто «функциональным» дополнением, то со временем ее назначение изменилось. Форма и размер груди стали одним из мерил женской привлекательности и источником вдохновения для скульпторов и художников.

Верхний палеолит и неолит


Женская статуэтка. Турция. Чаттал Хююк. Неолит / Фото: dn-st2.rtr-vesti.ru

Женская статуэтка. Турция. Чаттал Хююк. Неолит / Фото: dn-st2.rtr-vesti.ru

 

У народов, живших 20-10 тысячелетий назад кочевой жизнью, судя по статуэткам, сохранившимся с тех времен, идеальной считалась женская фигура с большим тазом и огромной, выкормившей с десяток детей, грудью. Это неудивительно, поскольку при таком суровом образе жизни важно иметь достаточно жира, чтобы согревать плод, и чтобы грудное молоко имело высокую энергетическую ценность. О красоте тогда и речи быть не могло — нужно было выживать. Сегодня врачи таким женщинам поставили бы диагноз «ожирение».
Венера Виллендорфская. Палеолит. / Фото: novate.ru

Венера Виллендорфская. Палеолит. / Фото: novate.ru

 

Крито-микенский период


Колыбелью европейской культуры считается минойская и микенская цивилизация III-II тысячелетия до новой эры, процветавшая на территории Крита и Балканской Греции.
Изобразительное искусство в те времена уже было достаточно развито, и у современных археологов есть неоспоримые доказательства того, что в крито-микенской культуре женщина перестала быть просто «детовместилищем» и стала предметом восхищения.

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Как изменялась мода на женскую грудь со времён палеолита до наших дней

«Дамы в голубом». Кносский дворец на Крите / Фото: photoudom.ru

В этот период женщины начали делать сложные прически, носить красивые одежды со сложным покроем. Причем грудь была совершенно неприкрытой от взглядов посторонних. Идеальная женская фигура приобрела стройность и изящество, приблизилась к тому, что считается каноном и в нашем веке.

К слову, «слабый» пол, по мнению историков, не уступал мужчинам во многом, и даже участвовал в ритуальных прыжках через быка — тавромахии. Высокая грудь правильной округлой формы — свидетельство гармоничного физического развития тела у женщин эгейской цивилизации. Размер ее, судя по пропорциям, около третьего.

Удивительно, что без помощи пластического хирурга такая тяжелая грудь выглядит высокой. На самом деле, женщины использовали тот же прием, что и современные дизайнеры, создающие модели бюстгальтеров пуш-ап. Верхняя часть одежды, нечто типа болеро, по бокам сдавливала грудь, смещая ее к центру и за счет этого визуально увеличивая.
Афродита Книдская. Копия со скульптуры Праксителя. Классицизм. / Фото: a-a-ah.ru

Афродита Книдская. Копия со скульптуры Праксителя. Классицизм. / Фото: a-a-ah.ru

 

Греция с VIII до I веков до новой эры


Крито-микенский период завершился «темными веками», о которых мало что известно, и главным историко-культурным свидетельством является «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Немногочисленные скульптуры, сохранившиеся с тех времен, весьма условно изображали тела, преимущественно мужски.

Затем наступили три периода — архаика, классицизм и эллинизм. В архаический период женское тело скрывалось за хитоном, и можно лишь догадываться, что скульпторы отдавали предпочтение стройным, высоким девушкам почти астенического телосложения. А вот в классической Греции и в эллинистическом периоде мы уже снова видим всю красоту нагого тела. Причем оно изображается без всяких условностей — как есть.
Венера Милосская / Фото: ru.freeimages.com

Венера Милосская / Фото: ru.freeimages.com

 

Скульпторы показывали идеал той эпохи. Это были молодые девушки, еще не рожавшие и не кормившие детей.

Раннее христианство и средневековье


Вплоть до эпохи Возрождения женщина должна была морально соответствовать христианским понятиям о праведности и целомудрии. Поэтому все, что подчеркивало красоту ее тела и могло соблазнить мужчину, считалось греховным. Кормить детей грудью также было недостойным занятием у женщин — истинных христианок. Более того, поскольку в ту эпоху питание было довольно скудным и однообразным, а признаком благородной крови считалась бледность, то есть загар был уделом крестьян, дети часто болели рахитом.

Рахитичное телосложение с узкой и впалой грудной клеткой, выпяченным животом стало идеалом красоты. Это был период самой нездоровой моды на плоскогрудых, лишенных румянца женщин. Красавиц сжигали на костре, поскольку они вводили в искушение мужчин, а, следовательно, были пособниками нечистой силы. На фресках изображаются мученицы и мадонны, которых от мужчин отличает лишь одежда, а на картинах — смиренные праведницы, заковавшие свою природу в жесткие корсеты.
Как изменялась мода на женскую грудь со времён палеолита до наших дней

Благовещение. Ян Ван Эйк. 1434 год. / Фото: artchive.ru

 

От ренессанса до викторианской эпохи


Все плохое когда-нибудь заканчивается, и вслед за мрачным средневековьем наступила эпоха Возрождения. Женская грудь была «выпущена на свободу», но большой бюст по-прежнему не считался идеальным в среде знати. Твердую «двоечку» мы видим даже на картинах такого любителя пышных дам, как Питер Пауль Рубенс.
Рождение Венеры. Сандро Ботичелли / Фото:stene.ru

Рождение Венеры. Сандро Ботичелли / Фото:stene.ru

 

В то же время, корсеты делались таким образом, чтобы грудь приобретала аппетитную форму. Глубокие декольте притягивали мужские взоры. А для большего эффекта на грудь наклеивали мушки.

Позже наступила викторианская эпоха, когда грудь драпировали, закрывали полностью от мужских взоров под строгими одеждами и старались визуально уменьшить ее объемы.

ХХ и XXI век


А затем наступил век революций. Все менялось стремительно, и худенькие, похожие на мальчиков, красавицы декаданса уходили, уступая место девушкам с бюстом третьего размера. Утверждают, что в сороковые годы японские проститутки делали себе инъекции парафина в грудь, чтобы понравиться американским служивым. Затем Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен блистали с экрана.

В семидесятых годах вошли в моду девушки — «твигги». Это был псевдоним одной из популярных моделей, грудь которой была первого размера. И этот стандарт держался довольно долго по меркам современной моды, вплоть до конца девяностых годов. Женщины худели, худели и снова худели, чтобы добиться модельной внешности. Хорошо, что Джейн Фонда с ее аэробикой призывала худеть не с помощью диет, а за счет физической активности.
Памелла Андерсон / Фото:s12.stc.all.kpcdn.net/

Памелла Андерсон / Фото:s12.stc.all.kpcdn.net/

 

А потом, в 90-х годах, появилась Памела Андерсон с ее грудью четвертого размера. И прекрасная половина ударилась в другую крайность. Появились и доступные, безопасные для здоровья силиконовые имплантаты, благодаря которым можно наращивать грудь до желаемого номера. В частности, у американки Майры Хиллс вживлены имплантаты весом в 18 кг.

В последние годы мода на огромный бюст стала утихать и многие из звезд, которые ещё недавно закачивали силикон, например, Памела, избавляются от него. Ведь в моду входит новое течение — бодипозитив. Какие бы ни были у женщины размеры груди или других частей тела, важно, чтобы она себя любила. Иначе ни одна пластическая операция не поможет стать любимой и желанной.

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Как изменялась мода на женскую грудь со времён палеолита до наших дней

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