Как изменялась мода на женскую грудь со времён палеолита до наших дней

Мода на женскую грудь со времён палеолита до наших дней
Каноны красоты изменялись на протяжении всего существования человечества. И если на заре цивилизации женская грудь была просто «функциональным» дополнением, то со временем ее назначение изменилось. Форма и размер груди стали одним из мерил женской привлекательности и источником вдохновения для скульпторов и художников.
Верхний палеолит и неолит
Женская статуэтка. Турция. Чаттал Хююк. Неолит / Фото: dn-st2.rtr-vesti.ru
У народов, живших 20-10 тысячелетий назад кочевой жизнью, судя по статуэткам, сохранившимся с тех времен, идеальной считалась женская фигура с большим тазом и огромной, выкормившей с десяток детей, грудью. Это неудивительно, поскольку при таком суровом образе жизни важно иметь достаточно жира, чтобы согревать плод, и чтобы грудное молоко имело высокую энергетическую ценность. О красоте тогда и речи быть не могло — нужно было выживать. Сегодня врачи таким женщинам поставили бы диагноз «ожирение».
Венера Виллендорфская. Палеолит. / Фото: novate.ru
Крито-микенский период
Колыбелью европейской культуры считается минойская и микенская цивилизация III-II тысячелетия до новой эры, процветавшая на территории Крита и Балканской Греции. Изобразительное искусство в те времена уже было достаточно развито, и у современных археологов есть неоспоримые доказательства того, что в крито-микенской культуре женщина перестала быть просто «детовместилищем» и стала предметом восхищения.
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«Дамы в голубом». Кносский дворец на Крите / Фото: photoudom.ru
В этот период женщины начали делать сложные прически, носить красивые одежды со сложным покроем. Причем грудь была совершенно неприкрытой от взглядов посторонних. Идеальная женская фигура приобрела стройность и изящество, приблизилась к тому, что считается каноном и в нашем веке.
К слову, «слабый» пол, по мнению историков, не уступал мужчинам во многом, и даже участвовал в ритуальных прыжках через быка — тавромахии. Высокая грудь правильной округлой формы — свидетельство гармоничного физического развития тела у женщин эгейской цивилизации. Размер ее, судя по пропорциям, около третьего.
Удивительно, что без помощи пластического хирурга такая тяжелая грудь выглядит высокой. На самом деле, женщины использовали тот же прием, что и современные дизайнеры, создающие модели бюстгальтеров пуш-ап. Верхняя часть одежды, нечто типа болеро, по бокам сдавливала грудь, смещая ее к центру и за счет этого визуально увеличивая.
Афродита Книдская. Копия со скульптуры Праксителя. Классицизм. / Фото: a-a-ah.ru
Греция с VIII до I веков до новой эры
Крито-микенский период завершился «темными веками», о которых мало что известно, и главным историко-культурным свидетельством является «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Немногочисленные скульптуры, сохранившиеся с тех времен, весьма условно изображали тела, преимущественно мужски.
Затем наступили три периода — архаика, классицизм и эллинизм. В архаический период женское тело скрывалось за хитоном, и можно лишь догадываться, что скульпторы отдавали предпочтение стройным, высоким девушкам почти астенического телосложения. А вот в классической Греции и в эллинистическом периоде мы уже снова видим всю красоту нагого тела. Причем оно изображается без всяких условностей — как есть.
Венера Милосская / Фото: ru.freeimages.com
Скульпторы показывали идеал той эпохи. Это были молодые девушки, еще не рожавшие и не кормившие детей.
Раннее христианство и средневековье
Вплоть до эпохи Возрождения женщина должна была морально соответствовать христианским понятиям о праведности и целомудрии. Поэтому все, что подчеркивало красоту ее тела и могло соблазнить мужчину, считалось греховным. Кормить детей грудью также было недостойным занятием у женщин — истинных христианок. Более того, поскольку в ту эпоху питание было довольно скудным и однообразным, а признаком благородной крови считалась бледность, то есть загар был уделом крестьян, дети часто болели рахитом.
Рахитичное телосложение с узкой и впалой грудной клеткой, выпяченным животом стало идеалом красоты. Это был период самой нездоровой моды на плоскогрудых, лишенных румянца женщин. Красавиц сжигали на костре, поскольку они вводили в искушение мужчин, а, следовательно, были пособниками нечистой силы. На фресках изображаются мученицы и мадонны, которых от мужчин отличает лишь одежда, а на картинах — смиренные праведницы, заковавшие свою природу в жесткие корсеты.
Благовещение. Ян Ван Эйк. 1434 год. / Фото: artchive.ru
От ренессанса до викторианской эпохи
Все плохое когда-нибудь заканчивается, и вслед за мрачным средневековьем наступила эпоха Возрождения. Женская грудь была «выпущена на свободу», но большой бюст по-прежнему не считался идеальным в среде знати. Твердую «двоечку» мы видим даже на картинах такого любителя пышных дам, как Питер Пауль Рубенс.
Рождение Венеры. Сандро Ботичелли / Фото:stene.ru
В то же время, корсеты делались таким образом, чтобы грудь приобретала аппетитную форму. Глубокие декольте притягивали мужские взоры. А для большего эффекта на грудь наклеивали мушки.
Позже наступила викторианская эпоха, когда грудь драпировали, закрывали полностью от мужских взоров под строгими одеждами и старались визуально уменьшить ее объемы.
ХХ и XXI век
А затем наступил век революций. Все менялось стремительно, и худенькие, похожие на мальчиков, красавицы декаданса уходили, уступая место девушкам с бюстом третьего размера. Утверждают, что в сороковые годы японские проститутки делали себе инъекции парафина в грудь, чтобы понравиться американским служивым. Затем Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен блистали с экрана.
В семидесятых годах вошли в моду девушки — «твигги». Это был псевдоним одной из популярных моделей, грудь которой была первого размера. И этот стандарт держался довольно долго по меркам современной моды, вплоть до конца девяностых годов. Женщины худели, худели и снова худели, чтобы добиться модельной внешности. Хорошо, что Джейн Фонда с ее аэробикой призывала худеть не с помощью диет, а за счет физической активности.
Памелла Андерсон / Фото:s12.stc.all.kpcdn.net/
А потом, в 90-х годах, появилась Памела Андерсон с ее грудью четвертого размера. И прекрасная половина ударилась в другую крайность. Появились и доступные, безопасные для здоровья силиконовые имплантаты, благодаря которым можно наращивать грудь до желаемого номера. В частности, у американки Майры Хиллс вживлены имплантаты весом в 18 кг.
В последние годы мода на огромный бюст стала утихать и многие из звезд, которые ещё недавно закачивали силикон, например, Памела, избавляются от него. Ведь в моду входит новое течение — бодипозитив. Какие бы ни были у женщины размеры груди или других частей тела, важно, чтобы она себя любила. Иначе ни одна пластическая операция не поможет стать любимой и желанной.
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