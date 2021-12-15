10 добрых фильмов, которые помогут справиться с плохим настроением

Самые добрые фильмы.
Кинематограф стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Пожалуй, каждый хотя бы раз спешил домой, чтобы не опоздать к началу любимого сериала или на премьерный показ фильма. Кинопристрастия у людей могут быть разными, но есть жанр, который нравится всем – романтические комедии, которые способны согреть душу, скрасить скучный вечер и подарить хорошее настроение в самые нелёгкие дни. В этом обзоре мы собрали фильмы, которые станут прекрасным лекарством от осенней депрессии.
1. "Любовь не по размеру"
Кадр из фильма Любовь не по размеру./фото: startfilm.ru
Миловидная блондинка Диана познакомилась с обаятельным мужчиной, который нашел ее телефон и решил вернуть хозяйке. Александр оказался приятным в общении, симпатичным, галантным и мог бы претендовать на звание настоящего принца, только вот природа наградила современного рыцаря ростом чуть больше метра. Мужчина начинает ухаживать за девушкой, но она подвластна общественному мнению и ужасно комплексует из-за роста своего кавалера.
2. "Идеальный выбор"
Кадр из фильма Идеальный выбор./фото: movielala.com
Каждая женщина хоть раз в своей жизни сталкивалась с отчаянным бабником. Вот и главная героиня фильма повстречала ловеласа Чарли. Молодой человек уверен, что знает все про прекрасную половину человечества и нет необходимости заводить долгосрочные отношения. Его друзья уверены, что спустя месяц серьезных отношений Чарли будет испытывать к девушки какие-то чувства и заключают пари. Героин самоуверенный ловелас абсолютно не нужен, она в данный момент не планирует заводить романы. При таком стечении обстоятельств у Чарли есть все шансы на победу, но вмешивается любовь.
3. "Клуб разбитых сердец"
Кадр из фильма Клуб разбитых сердец./фото: kino24.su
Фильм рассказывает зрителям незатейливую историю о компании друзей, состоящей из молодых людей с нетрадиционной ориентацией. Каждый персонаж имеет свою особую отличительную характеристику. Например, фотограф Дэннис характеризуется как заводила и душа компании, именно благодаря ему сформировалась эта группка, а владелец ресторана Джек опытный и мудрый, он является страшим другом для ребят. Дружба и схожие интересы позволяют юношами проводить вместе много времени, но неожиданно происходит событие, поставившее дружбу молодых людей под угрозу.
4. "Огни большого города"
Кадр из фильма Огни большого города./фото: playcast.ru
Классическая комедия от Чарли Чаплина позволяет зрителю заглянуть за занавес времен и очутиться в начале 30-ых. Сюжетная линия фильма завязана на слепой девушке и бродяге. Однажды состоялась судьбоносная встреча, девушка торговала цветами и уронила один, в этот момент мужчина помог несчастной, отдав последние деньги. Незнакомка настолько сильно запала в душу бродяге, что он решает помочь ей вернуть зрение. Для этого мужчина ищет деньги, устраивается на работу и попадает в неприятную ситуацию.
5. "Мало, много, слепо"
Кадр из фильма Мало, много, слепо./фото: okino.ua
Трудолюбивый ученый живет в свое удовольствие, трудится над своим проектом, изобретает головоломки и ценит тишину, стоящую в квартире. Длится благодать не долго, ведь в соседнюю квартиру переезжает талантливая девушка, играющая на пианино. Ей необходимо много тренироваться перед важным конкурсом. Тонкие стены не позволяю парочке спокойно работать, поэтому молодые люди начинают всячески доставать друг друга. На почве обоюдной неприязни соседи сближаются, появляется симпатия и влечение.
6. "Представь нас вместе"
Кадр из фильма Представь нас вместе./фото: kinomania.ru
Влюбленные пары, решающие связать свои судьбы, обычно твердо уверены в своем желании узаконить отношения. Но не Рэйчел, ведь в душе девушки до последнего живет нотка сомнения. Прямо на свадьбе она замечает симпатичную девушку и не может выкинуть образ незнакомки из головы. Во время банкета девушки начинают общаться, узнавать друг друга лучше и новоявленная невеста влюбляется в Люси. Для принятия этих чувств девушкам придется через многое пройти, преодолеть трудности и закрыть глаза на недовольство родных.
7. "Пятьдесят первых поцелуев"
Кадр из фильма Пятьдесят первых поцелуев./фото: portugaltheman.net
Найти вторую половинку в огромном мире - это большая удача. Генри это удается, он знакомится с обаятельной блондинкой и проводит с ней целый день. Срок счастья оказывается равен суткам, ведь обладательница белокурых кудрей на утро ничего не помнит о вчерашней встрече. Автомобильная авария не позволяет ей вспомнить прошедшие дни. Генри не отчаивается и завоевывает сердце красавицы каждый день.
8. "Любовь в розыске"
Кадр из фильма Любовь в розыске./фото: fast-tv.ru
Порой привлекательные женщины оказывают одиноки, так случилось и с талантливой девушкой Анной. Не смотря на все достоинства, представительница прекрасного пола никак не могла наладить личную жизнь. Работает Аня в полиции, поэтому составляет от отчаяния составляет фоторобот идеального ухажера и отправляет в общую базу данных. По стечению обстоятельств вымышленный принц находится и теперь за обычным рядовым программистом Александром охотятся все оперативники отделения.
9. "Питер FM"
Кадр из фильма Питер FM./фото: beta.diary.ru
Картина рассказывает историю про диджея Машу и архитектора Максима. Девушка работает на радио в северной столице России, готовится к свадьбе с бывшим одноклассником и раздумывает о судьбе, сомневаясь в своем женихе. Максим терзается душевными переживаниями, ведь любимая девушка бросила молодого человека. Большие города имеют магическую способность сводить людей, именно это и произошло с Машей и Максимом.
10. "Женщина-арбуз"
Кадр из фильма Женщина-арбуз./фото: toptrailers.net
Молодая афроамериканка Шерил трудится в видео-магазине с подругой Тамарой. Зарплата у девушек небольшая, поэтому они подрабатывают, снимая видео на заказ для клиентов. Шерил просматривает старые фильмы и натыкается на чернокожую актрису, записанную в титрах "женщина-арбуз". Любопытство берет верх и подруги решают найти неизвестную женщину, желая взять у нее интервью и расспросить о карьере. Частное расследование приводит их к актрисе, раскрывая при этом пикантные моменты ее жизни.
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