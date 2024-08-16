На случай апокалипсиса: 9 мелких бытовых вещей, которые должны быть в «рюкзаке выживания»

9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Безопасность – превыше всего. И сложно найти человека, который не мечтал бы жить в мире, где всё спокойно и нет никаких угроз. Но голливудские фильмы и заголовки новостей подсказывают, что нужно быть готовым ко всему, вплоть до внезапного зомби-апокалипсиса.
Зомби-апокалипсис или просто затянувшийся поход – в любом из этих случаев вещи из списка ниже могут неожиданным образом пригодиться каждому. Главное, они не занимают много места, а найти их можно в любом доме. Так что не забудьте положить в рюкзак…
1. Большой пакет для мусора
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Его можно использовать как дождевик, навес или даже палатку. А также носить в нём вещи, провизию или даже тела павших зомби.
2. Колготки
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Москитная сетка, рыболовная сеть, фильтр для воды или жгут для перевязки ран – достойные причины положить в рюкзак парочку колготок. В крайнем случае, их всегда можно будет надеть под брюки и утеплиться.
3. Санитайзер
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Жидкий дезинфектор – вещь первой необходимости в любом походе. Вряд ли лес пестрит рукомойниками. Также с его помощью можно обеззаразить рану или даже разжечь костёр, добавив немного средства на любую ткань или вату. «Спасибо» спирту в составе.
4. Фольга
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Приготовить еду и сохранить её теплой, переносить воду, «скрутив» из листа фляжку, сохранить важные вещи от намокания или сделать защиту от ветра – рулону фольги просто необходимо найти место в рюкзаке.
5. Бальзам для губ
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
И дело вовсе не в красоте или времени для поцелуев. Благодаря воску и маслам в составе гигиеническая помада станет отличным средством для ускорения заживления мелких ран, а так же спасёт ваше лицо от обморожения.
6. Скотч
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Все просто: с помощью скотча или изоленты можно починить практически всё, что угодно. И даже немного больше.
7. Скрепки
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Потенциальные крючки для рыбной ловли, пули или звенья для цепочки, которые занимают удивительно мало места.
8. Презерватив
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Оставим интимные моменты и прямое назначение в стороне: в случае зомби-апокалипсиса кому-то придётся заново заселять планету. Зато презерватив можно использовать в качестве удобной фляги для воды, сделать из него пращу или рогатку.
9. Тампоны
9 бытовых вещей, которые обязаны быть в «рюкзаке выживания»
Остановить кровотечение, разжечь костёр и даже заткнуть дыру от пулевого ранения : в конечно счёте, любой тампон – это просто вата.
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