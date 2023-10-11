5 вкуснейших осенних блюд из овощей, которые понравятся практически всем

Осенние рецепты блюд из овощей и фруктов.
Осень – унылая пора. И с её приходом хочется не только ярких красок, а и вкусной еды, способной поднять настроение даже в самый ненастный день. Кабачки, баклажаны, помидоры, перец, капуста, тыква, яблоки – всё это и многое другое – незаменимые помощники на кухне, благодаря которым можно приготовить множество разнообразных блюд от простых до самых изысканных.
1. Тыквенный суп с яблоками
Тыквенный суп-пюре с яблоками.
Необходимые ингредиенты:
• Спелая тыква — 1 кг;
• Картофель — 2 шт;
• Лук репчатый — 2 шт;
• Яблоки «Гренни смит» — 2 шт;
• Чеснок — 3-5 шт;
• Зелень (укроп, тимьян) — 2-3 веточки;
• Порошок карри — 1 ч. л;
• Оливковое масло — 2 ст. л;
• Соль, перец по вкусу.
Очистить и нарезать тыкву и картофель кубиками.
Порубите лук и чеснок.
Обжарьте всё до золотистой корочки.
Затем влейте в кастрюлю 1,5 л. горячей воды, доведите до кипения и варите ещё 15 минут.
Нарежьте яблоки кубиками и обжарьте на смазанной маслом сковороде.
Готовые овощи взбейте блендером, посолите и поперчите.
Разлейте суп по тарелкам, добавив в каждую яблоки и зелень.
2. Запечённые баклажаны по-болгарски
Пальчике оближешь!
Необходимые ингредиенты:
• Баклажаны - 1 кг;
• Помидоры - 3 шт;
• Сыр Фета - 200 гр;
• Масло оливковое (растительное) - 100 мл;
• Молоко - 1 стакан;
• Яйцо - 3 шт;
• Петрушка нарезанная - 2 ст. л.;
• Соль, перец по вкусу.
Мякоть баклажанов очистить и нарезать кубиками.
Разогреть половину растительного масла и обжарить баклажаны, помешивая, 7–8 минут. Посолить, поперчить по вкусу и выложить в форму для запекания. Запекать 15 минут при 180 градусах.
Помидоры вымыть, нарезать кубиками вместе с сыром и зеленью.
Выложить в форму вместе с сыром и зеленью петрушки.
Взбить яйца с молоком и щепоткой соли, залить баклажаны и вернуть в духовку.
Запекать до золотистой корочки при температуре 200 градусов.
3. Овощное рагу на водяной бане
Витаминный заряд.
Необходимые ингредиенты:
• Картофель - 2 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Небольшая луковица - 1 шт;
• Небольшая красная паприка;
• Шампиньоны - 4 шт;
• Сливочное масло - 30 г;
• Соль, смесь молотых перцев по вкусу;
• Любая зелень свежая или сушёная;
• Две кастрюли: одна большая, вторая - по размеру свободно помещающаяся в большую.
Подготавливаем овощи.
Нарезаем лук, морковь, паприку.
Нарезаем грибы.
Сверху на овощи положить кусочек сливочного масла.
Меньшую кастрюлю поместить в большую, в большую кастрюлю аккуратно влить кипящую воду, примерно на две трети высоты меньшей кастрюли. Большую кастрюлю плотно закрыть крышкой, довести воду до кипения и убрать огонь до минимума. Готовить рагу минимум 1,5 часа. Крышку не открывать, пар не выпускать.
Накрываем всё крышкой, отправляя на паровую баню.
Овощи будут столь нежны и необычны по вкусу.
Готовое рагу разложить по тарелкам и подать к столу.
4. Гороховый суп с копчёностями
Вкусно и сытно.
Необходимые ингредиенты:
• Горох - 1,5 стакана;
• Куриная грудинка - 300 г;
• Копчёные рёбрышки - 500 г;
• Картофель - 6-8 шт;
• Лук - 1 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Соль, перец, зелень по вкусу.
Залить водой рёбрышки и варить около часа.
Рёбрышки достать и остудить. Мясо отделить от костей.
Горох заранее промыть водой и замочить на 3-4 часа.
Лук, морковку, грудинку нарезать ломтиками.
На сухой сковороде обжарить грудинку.
Добавить овощи и ещё немного обжарить.
Нарезать картофель кубиками, добавить в бульон и варить минут 5.
Добавить в суп обжаренную грудинку с овощами. Посолить и поперчить по вкусу и варить до готовности картофеля. Добавить лавровый лист примерно за 10 минут до готовности супа. Суп снять с огня и оставить на 10-15 минут.
Суп подавать со свежей зеленью.
5. Запеканка из овощей-гриль с пармезаном и моцареллой
Запеканка из овощей-гриль с сыром.
Необходимые ингредиенты:
Баклажаны - 3 шт;
Цуккини(или кабачки) - 2-3 шт;
Помидоры - 4 шт;
Перец болгарский красный - 2 шт;
Перец болгарский жёлтый - 2 шт;
Лук репчатый - 2 шт;
Кинза свежая - пучок;
Петрушка свежая - пучок;
Моцарелла - 200-250 гр;
Пармезан(или другой твёрдый сыр) - 100-150 гр;
Для маринада:
Оливковое масло - 150 мл;
Белый винный уксус - 2 ст.л;
Чеснок - 2-3 зуб;
Соль, перец чёрный по вкусу.
Баклажаны, кабачки и помидоры нарезать.
Сложить овощи в миску, залить маринадом, посолить, поперчить.
Оставить мариноваться на 10-15 минут.
Выкладываем на обжаренные слоями овощи перцы.
Посыпаем сверху сыром.
Форму накрываем фольгой и ставим в нагретую духовку до 180-200 градусов на 30-45 минут, в зависимости от того, какой степени готовности вы хотите получить овощи. Овощи получаются хрустящими за 30 минут и более мягкими за 45 минут. В конце запекания, за 5 минут, уберите фольгу и дайте сыру подрумянится.
Такая запеканка прекрасна как самостоятельное блюдо, и как гарнир.
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