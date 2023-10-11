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5 вкуснейших осенних блюд из овощей, которые понравятся практически всем


Осенние рецепты блюд из овощей и фруктов.

Осенние рецепты блюд из овощей и фруктов.

Осень – унылая пора. И с её приходом хочется не только ярких красок, а и вкусной еды, способной поднять настроение даже в самый ненастный день. Кабачки, баклажаны, помидоры, перец, капуста, тыква, яблоки – всё это и многое другое – незаменимые помощники на кухне, благодаря которым можно приготовить множество разнообразных блюд от простых до самых изысканных.

1. Тыквенный суп с яблоками


Тыквенный суп-пюре с яблоками.

Тыквенный суп-пюре с яблоками.

Необходимые ингредиенты:

• Спелая тыква — 1 кг;
• Картофель — 2 шт;
• Лук репчатый — 2 шт;


• Яблоки «Гренни смит» — 2 шт;
• Чеснок — 3-5 шт;
• Зелень (укроп, тимьян) — 2-3 веточки;
• Порошок карри — 1 ч. л;
• Оливковое масло — 2 ст. л;
• Соль, перец по вкусу.
Очистить и нарезать тыкву и картофель кубиками.

Очистить и нарезать тыкву и картофель кубиками.

 
Порубите лук и чеснок.

Порубите лук и чеснок.

 
Обжарьте всё до золотистой корочки.

Обжарьте всё до золотистой корочки.

 
Затем влейте в кастрюлю 1,5 л. горячей воды, доведите до кипения и варите ещё 15 минут.

Затем влейте в кастрюлю 1,5 л. горячей воды, доведите до кипения и варите ещё 15 минут.


Нарежьте яблоки кубиками и обжарьте на смазанной маслом сковороде.

Нарежьте яблоки кубиками и обжарьте на смазанной маслом сковороде.

 
Готовые овощи взбейте блендером, посолите и поперчите.

Готовые овощи взбейте блендером, посолите и поперчите.

 
Разлейте суп по тарелкам, добавив в каждую яблоки и зелень.

Разлейте суп по тарелкам, добавив в каждую яблоки и зелень.

 

2. Запечённые баклажаны по-болгарски


Пальчике оближешь!

Пальчике оближешь!

Необходимые ингредиенты:

• Баклажаны - 1 кг;
• Помидоры - 3 шт;
• Сыр Фета - 200 гр;
• Масло оливковое (растительное) - 100 мл;
• Молоко - 1 стакан;
• Яйцо - 3 шт;
• Петрушка нарезанная - 2 ст. л.;
• Соль, перец по вкусу.
Мякоть баклажанов очистить и нарезать кубиками.

Мякоть баклажанов очистить и нарезать кубиками.

 

Разогреть половину растительного масла и обжарить баклажаны, помешивая, 7–8 минут. Посолить, поперчить по вкусу и выложить в форму для запекания. Запекать 15 минут при 180 градусах.
Помидоры вымыть, нарезать кубиками вместе с сыром и зеленью.

Помидоры вымыть, нарезать кубиками вместе с сыром и зеленью.

 
Выложить в форму вместе с сыром и зеленью петрушки.

Выложить в форму вместе с сыром и зеленью петрушки.

 
Взбить яйца с молоком и щепоткой соли, залить баклажаны и вернуть в духовку.

Взбить яйца с молоком и щепоткой соли, залить баклажаны и вернуть в духовку.

 

 
Запекать до золотистой корочки при температуре 200 градусов.

Запекать до золотистой корочки при температуре 200 градусов.

 

3. Овощное рагу на водяной бане


Витаминный заряд.

Витаминный заряд.

Необходимые ингредиенты:

• Картофель - 2 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Небольшая луковица - 1 шт;
• Небольшая красная паприка;
• Шампиньоны - 4 шт;
• Сливочное масло - 30 г;
• Соль, смесь молотых перцев по вкусу;
• Любая зелень свежая или сушёная;
• Две кастрюли: одна большая, вторая - по размеру свободно помещающаяся в большую.
Подготавливаем овощи.

Подготавливаем овощи.

 

 
Нарезаем лук, морковь, паприку.

Нарезаем лук, морковь, паприку.

 
Нарезаем грибы.

Нарезаем грибы.

 
Сверху на овощи положить кусочек сливочного масла.

Сверху на овощи положить кусочек сливочного масла.

 

Меньшую кастрюлю поместить в большую, в большую кастрюлю аккуратно влить кипящую воду, примерно на две трети высоты меньшей кастрюли. Большую кастрюлю плотно закрыть крышкой, довести воду до кипения и убрать огонь до минимума. Готовить рагу минимум 1,5 часа. Крышку не открывать, пар не выпускать.
Накрываем всё крышкой, отправляя на паровую баню.

Накрываем всё крышкой, отправляя на паровую баню.

 
Овощи будут столь нежны и необычны по вкусу.

Овощи будут столь нежны и необычны по вкусу.

 
Готовое рагу разложить по тарелкам и подать к столу.

Готовое рагу разложить по тарелкам и подать к столу.

 

4. Гороховый суп с копчёностями


Вкусно и сытно.

Вкусно и сытно.

Необходимые ингредиенты:

• Горох - 1,5 стакана;
• Куриная грудинка - 300 г;
• Копчёные рёбрышки - 500 г;
• Картофель - 6-8 шт;
• Лук - 1 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Соль, перец, зелень по вкусу.
Залить водой рёбрышки и варить около часа.

Залить водой рёбрышки и варить около часа.

 
Рёбрышки достать и остудить. Мясо отделить от костей.

Рёбрышки достать и остудить. Мясо отделить от костей.

 
Горох заранее промыть водой и замочить на 3-4 часа.

Горох заранее промыть водой и замочить на 3-4 часа.

 
Лук, морковку, грудинку нарезать ломтиками.

Лук, морковку, грудинку нарезать ломтиками.

 
На сухой сковороде обжарить грудинку.

На сухой сковороде обжарить грудинку.

 
Добавить овощи и ещё немного обжарить.

Добавить овощи и ещё немного обжарить.

 
Нарезать картофель кубиками, добавить в бульон и варить минут 5.

Нарезать картофель кубиками, добавить в бульон и варить минут 5.

 

Добавить в суп обжаренную грудинку с овощами. Посолить и поперчить по вкусу и варить до готовности картофеля. Добавить лавровый лист примерно за 10 минут до готовности супа. Суп снять с огня и оставить на 10-15 минут.
Суп подавать со свежей зеленью.

Суп подавать со свежей зеленью.

 

5. Запеканка из овощей-гриль с пармезаном и моцареллой


Запеканка из овощей-гриль с сыром.

Запеканка из овощей-гриль с сыром.

Необходимые ингредиенты:

Баклажаны - 3 шт;
Цуккини(или кабачки) - 2-3 шт;
Помидоры - 4 шт;
Перец болгарский красный - 2 шт;
Перец болгарский жёлтый - 2 шт;
Лук репчатый - 2 шт;
Кинза свежая - пучок;
Петрушка свежая - пучок;
Моцарелла - 200-250 гр;
Пармезан(или другой твёрдый сыр) - 100-150 гр;
Для маринада:
Оливковое масло - 150 мл;
Белый винный уксус - 2 ст.л;
Чеснок - 2-3 зуб;
Соль, перец чёрный по вкусу.
Баклажаны, кабачки и помидоры нарезать.

Баклажаны, кабачки и помидоры нарезать.

Сложить овощи в миску, залить маринадом, посолить, поперчить.

Сложить овощи в миску, залить маринадом, посолить, поперчить.

 

Оставить мариноваться на 10-15 минут.

 
Выкладываем на обжаренные слоями овощи перцы.

Выкладываем на обжаренные слоями овощи перцы.

 
Посыпаем сверху сыром.

Посыпаем сверху сыром.

 

Форму накрываем фольгой и ставим в нагретую духовку до 180-200 градусов на 30-45 минут, в зависимости от того, какой степени готовности вы хотите получить овощи. Овощи получаются хрустящими за 30 минут и более мягкими за 45 минут. В конце запекания, за 5 минут, уберите фольгу и дайте сыру подрумянится.
Такая запеканка прекрасна как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

Такая запеканка прекрасна как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

 

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