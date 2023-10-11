5 вкуснейших осенних блюд из овощей, которые понравятся практически всем

Осенние рецепты блюд из овощей и фруктов.

1. Тыквенный суп с яблоками

Тыквенный суп-пюре с яблоками.

Очистить и нарезать тыкву и картофель кубиками.

Порубите лук и чеснок.

Обжарьте всё до золотистой корочки.

Затем влейте в кастрюлю 1,5 л. горячей воды, доведите до кипения и варите ещё 15 минут.

Нарежьте яблоки кубиками и обжарьте на смазанной маслом сковороде.

Готовые овощи взбейте блендером, посолите и поперчите.

Разлейте суп по тарелкам, добавив в каждую яблоки и зелень.

2. Запечённые баклажаны по-болгарски

Пальчике оближешь!

Мякоть баклажанов очистить и нарезать кубиками.

Помидоры вымыть, нарезать кубиками вместе с сыром и зеленью.

Выложить в форму вместе с сыром и зеленью петрушки.

Взбить яйца с молоком и щепоткой соли, залить баклажаны и вернуть в духовку.

Запекать до золотистой корочки при температуре 200 градусов.

3. Овощное рагу на водяной бане

Витаминный заряд.

Подготавливаем овощи.

Нарезаем лук, морковь, паприку.

Нарезаем грибы.

Сверху на овощи положить кусочек сливочного масла.

Накрываем всё крышкой, отправляя на паровую баню.

Овощи будут столь нежны и необычны по вкусу.

Готовое рагу разложить по тарелкам и подать к столу.

4. Гороховый суп с копчёностями

Вкусно и сытно.

Залить водой рёбрышки и варить около часа.

Рёбрышки достать и остудить. Мясо отделить от костей.

Горох заранее промыть водой и замочить на 3-4 часа.

Лук, морковку, грудинку нарезать ломтиками.

На сухой сковороде обжарить грудинку.

Добавить овощи и ещё немного обжарить.

Нарезать картофель кубиками, добавить в бульон и варить минут 5.

Суп подавать со свежей зеленью.

5. Запеканка из овощей-гриль с пармезаном и моцареллой

Запеканка из овощей-гриль с сыром.

Баклажаны, кабачки и помидоры нарезать.

Сложить овощи в миску, залить маринадом, посолить, поперчить.

Выкладываем на обжаренные слоями овощи перцы.

Посыпаем сверху сыром.

Такая запеканка прекрасна как самостоятельное блюдо, и как гарнир.