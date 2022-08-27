Жизнь на краю Земли: колоритные фотографии коренных жителей Чукотки

Коренной народ, разбросанный на огромной территории от Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадырь и Анюй.
Если кто-то думает, что приехав сегодня на Чукотку, можно на каждом шагу встретить коренных жителей, тот заблуждается. Вероятность встретить чукчу примерно такая-же, как столкнуться с белым медведем. Сегодня чукчи с их богатыми традициями и интереснейшими обычаями, к сожалению, исчезающий народ.
1. Коренной народ Севера
Естественная красота чукчей.
2. Подготовка к охотничьей вылазке
Чукчи - единственный народ Севера, непокоренный войсками царской России.
3. Кочевой оленевод Чаучу
Основной промысел чукчей - разведение оленей.
4. Только чукчи-мужчины могут заниматься оленеводством
Рацион чукчей состоит в основном из мяса моржей, медведей, нарвалов, тюленей, оленей, птицы и рыбы.
5. Отказывать в крове и пище нельзя никому, даже чужому
Чукчи - жители полуострова Чукотка.
6. Пожилая женщина
Появление водки нанесло непоправимый вред населению, которое начало стремительно спиваться.
7. Одежда северных народов прочна, тепла и удобна
Суровый климат и условия жизни сильно влияют на характер чукчей.
8. Одежда прослойками
В такой одежде можно не замерзнуть целые сутки даже при морозе в 50 градусов.
9. Чукча лакомится олениной
Основной рацион чукчей составляет оленина.
10. Чукчи - гостеприимный народ
Чукчи и близкие к ним народы сохранили уникальную самобытную культуру.
11. Начало приготовления традиционного блюда - рилкиль
Современные реалии оказывают сильное влияние на быт чукчей.
12. Чукотка
Суровые, поражающие своей величественностью и красотой пейзажи Чукотки.
13. Обломки самолёта после крушения
Традиционный образ жизни и деятельности чукчей находится под угрозой исчезновения.
14. Чем шкур больше, тем семья зажиточнее
Чукчи живут в ярангах, покрытых оленьими шкурами.
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