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Жизнь на краю Земли: колоритные фотографии коренных жителей Чукотки


Коренной народ, разбросанный на огромной территории от Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадырь и Анюй.

Коренной народ, разбросанный на огромной территории от Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадырь и Анюй.

 

Если кто-то думает, что приехав сегодня на Чукотку, можно на каждом шагу встретить коренных жителей, тот заблуждается. Вероятность встретить чукчу примерно такая-же, как столкнуться с белым медведем. Сегодня чукчи с их богатыми традициями и интереснейшими обычаями, к сожалению, исчезающий народ.

1. Коренной народ Севера


Естественная красота чукчей.

Естественная красота чукчей.

 

2. Подготовка к охотничьей вылазке


Чукчи - единственный народ Севера, непокоренный войсками царской России.

Чукчи - единственный народ Севера, непокоренный войсками царской России.

 

3. Кочевой оленевод Чаучу


Основной промысел чукчей - разведение оленей.

Основной промысел чукчей - разведение оленей.

 

4. Только чукчи-мужчины могут заниматься оленеводством


Рацион чукчей состоит в основном из мяса моржей, медведей, нарвалов, тюленей, оленей, птицы и рыбы.

Рацион чукчей состоит в основном из мяса моржей, медведей, нарвалов, тюленей, оленей, птицы и рыбы.

 

5. Отказывать в крове и пище нельзя никому, даже чужому


Чукчи - жители полуострова Чукотка.

Чукчи - жители полуострова Чукотка.

 

6. Пожилая женщина


Появление водки нанесло непоправимый вред населению, которое начало стремительно спиваться.

Появление водки нанесло непоправимый вред населению, которое начало стремительно спиваться.

 

7. Одежда северных народов прочна, тепла и удобна


Суровый климат и условия жизни сильно влияют на характер чукчей.

Суровый климат и условия жизни сильно влияют на характер чукчей.

 

8. Одежда прослойками


В такой одежде можно не замерзнуть целые сутки даже при морозе в 50 градусов.

В такой одежде можно не замерзнуть целые сутки даже при морозе в 50 градусов.

 

9. Чукча лакомится олениной


Основной рацион чукчей составляет оленина.

Основной рацион чукчей составляет оленина.

 

10. Чукчи - гостеприимный народ


Чукчи и близкие к ним народы сохранили уникальную самобытную культуру.

Чукчи и близкие к ним народы сохранили уникальную самобытную культуру.

 

11. Начало приготовления традиционного блюда - рилкиль


Современные реалии оказывают сильное влияние на быт чукчей.

Современные реалии оказывают сильное влияние на быт чукчей.

 

12. Чукотка


Суровые, поражающие своей величественностью и красотой пейзажи Чукотки.

Суровые, поражающие своей величественностью и красотой пейзажи Чукотки.

 

13. Обломки самолёта после крушения


Традиционный образ жизни и деятельности чукчей находится под угрозой исчезновения.

Традиционный образ жизни и деятельности чукчей находится под угрозой исчезновения.

 

14. Чем шкур больше, тем семья зажиточнее


Чукчи живут в ярангах, покрытых оленьими шкурами.

Чукчи живут в ярангах, покрытых оленьими шкурами.

 

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Жизнь на краю Земли: колоритные фотографии коренных жителей Чукотки

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Жизнь на краю Земли: колоритные фотографии коренных жителей ЧукоткиПодписаться на мой Instagram
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