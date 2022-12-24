Новогодняя сервировка для создания праздничной атмосферы

Приятные хлопоты только начинаются с поиска подарков, украшений и составления праздничного меню. А дальше все зависит от фантазии и желания создать атмосферу праздника.

Добавить капельку волшебства в убранство новогоднего стола всегда можно при помощи обычных салфеток. Времени это займет минимум, зато все присутствующие будут в восторге.







Начнем с колпачка. Для его создания понадобится 2 больших салфетки: красная и с рисунком. Для начала разворачиваем обе салфетки и укладываем цветную поверх красной. Подгибаем верхние края к середине.

Аккуратно переворачиваем салфетку. Теперь это выглядит как конверт.







Нижнюю часть конверта подгибаем к верху.







Снова аккуратно переворачиваем.







Теперь подгибаем края к середине.







Еще раз переворачиваем и заправляем выступающие края внутрь.







Получился отличный новогодний колпачок. Осталось сделать залом сверху и дополнить кисточкой. Для этого отлично подойдет новогодний колокольчик или небольшой шарик.

Дальше остается только разместить колпачок на тарелке и вставить под отворот столовые приборы.







С елочкой все еще проще. Здесь салфетку не придется даже разворачивать. Укладываем салфетку ромбом так, чтобы свободные края оказались сверху. Поочередно загибаем на себя слой за слоем, выдерживая одинаковое расстояние. Затем аккуратно переворачиваем и сводим углы к середине так, как и при формировании колпачка.







Снова переворачиваем салфетку. Даже в таком виде она уже похожа на елочку.







Подгибаем свободный уголок, находящийся на верхушке так, чтобы образовался треугольник. Дальше, продвигаясь сверху вниз, поочередно загибаем каждый уголок. Только теперь не оставляем его сверху, а прячем, заправляя под основание треугольника.







Стволом для елочки стала палочка корицы. При желании заменить ее можно даже обычной вилкой.







Больше интересных идей для сервировки праздничного стола в видео:



