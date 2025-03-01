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Как поддерживать порядок в кухне

Кухня – это место повышенной влажности, перепадов температур и постоянного контакта с пищевыми отходами. Будет совсем не здорово, если по принципу «и так сойдёт» эта комната частично превратится в свалку. Материал даст пять советов, как поддерживать порядок в кухне по европейскому стандарту.


1. Убирать только сразу после готовки




Убирать сразу после готовки.  

Есть прекрасный советский анекдот про общежетие. «Чем отличается женское общежитие от мужского? В женском посуду моют после еды, а в мужском — перед едой». Будьте как женщины. Совершайте уборку, пусть даже не самую тщательную в мире, СРАЗУ ПОСЛЕ готовки. Не откладывайте, иначе начнётся проблема зловоний и въевшихся субстанций.

2. Сортировать отходы по категориям




Отходы по категориям. 

На фото выше мы видим, как можно в незаметной, скрытой дверцей зоне сортировать незловонные отходы по категориям: бумага, жесть, пластик. Это удобно, экологично и негрязно. Содержимое можно будет просто опрокидывать в пакет для переноса в контейнеры ТБО, снова по категориям, разумеется.

3. Проделывать регулярную ревизию




Время кухонной ревизии.

Разв неделю проверяйте все отсеки холодильника и зон хранения, как со скоропортящимися продуктами, так и с сыпучими смесями, а также все зоны бытовой химии, ищите следы загрязнений, плесени, всё, срок годности чего подошёл к концу, выбрасывайте сию секунду.

4. Использовать как можно больше контейнеров




Контейнеры спасут положение.

Как утверждали персонажи «Благих знамений», мир не состоит из чёрного и белого, он состоит из оттенков светло-серого и тёмно-серого. Эта метафора является прелюдией к тому, что сейчас, вероятно, набегут эко-активисты и начнут рассказывать о том, что пластик не разлагается никогда, и что, скупая его, мы вносим вклад в убийство планеты. Но ведь этот материал посвящён порядку на кухне, не так ли? Так что, дорогий эко-активисты, лучше отправляйтесь туда, где раздают много пластиковых пакетов, а наша насущная задача — упорядочить зону кухни. Поэтому будет лучше всего, если абсолютно всё будет храниться в контейнерах. Это упростит уборку в сто раз, а вид кухни всегда будет на 100 процентов опрятным.

5. Следите за трендами




Гнущийся кран и эко-диспенсер для моющего средства.

Модные тенденции не означают баснословных трат. На фото вы видите гнущийся кран, который очень упрощает уборку раковины, и экологический диспенсер для средства для мытья посуды, который подаёт дозу от сенсора, при этом экономя средство в 10 раз. И обе эти вещи стоят весьма демократично. А польза от них колоссальная.
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