Кухня – это место повышенной влажности, перепадов температур и постоянного контакта с пищевыми отходами. Будет совсем не здорово, если по принципу «и так сойдёт» эта комната частично превратится в свалку. Материал даст пять советов, как поддерживать порядок в кухне по европейскому стандарту.







1. Убирать только сразу после готовки

2. Сортировать отходы по категориям

3. Проделывать регулярную ревизию

4. Использовать как можно больше контейнеров

5. Следите за трендами

Убирать сразу после готовки.Есть прекрасный советский анекдот про общежетие. «Чем отличается женское общежитие от мужского? В женском посуду моют после еды, а в мужском — перед едой». Будьте как женщины. Совершайте уборку, пусть даже не самую тщательную в мире, СРАЗУ ПОСЛЕ готовки. Не откладывайте, иначе начнётся проблема зловоний и въевшихся субстанций.Отходы по категориям.На фото выше мы видим, как можно в незаметной, скрытой дверцей зоне сортировать незловонные отходы по категориям: бумага, жесть, пластик. Это удобно, экологично и негрязно. Содержимое можно будет просто опрокидывать в пакет для переноса в контейнеры ТБО, снова по категориям, разумеется.Время кухонной ревизии.Разв неделю проверяйте все отсеки холодильника и зон хранения, как со скоропортящимися продуктами, так и с сыпучими смесями, а также все зоны бытовой химии, ищите следы загрязнений, плесени, всё, срок годности чего подошёл к концу, выбрасывайте сию секунду.Контейнеры спасут положение.Как утверждали персонажи «Благих знамений», мир не состоит из чёрного и белого, он состоит из оттенков светло-серого и тёмно-серого. Эта метафора является прелюдией к тому, что сейчас, вероятно, набегут эко-активисты и начнут рассказывать о том, что пластик не разлагается никогда, и что, скупая его, мы вносим вклад в убийство планеты. Но ведь этот материал посвящён порядку на кухне, не так ли? Так что, дорогий эко-активисты, лучше отправляйтесь туда, где раздают много пластиковых пакетов, а наша насущная задача — упорядочить зону кухни. Поэтому будет лучше всего, если абсолютно всё будет храниться в контейнерах. Это упростит уборку в сто раз, а вид кухни всегда будет на 100 процентов опрятным.Гнущийся кран и эко-диспенсер для моющего средства.Модные тенденции не означают баснословных трат. На фото вы видите гнущийся кран, который очень упрощает уборку раковины, и экологический диспенсер для средства для мытья посуды, который подаёт дозу от сенсора, при этом экономя средство в 10 раз. И обе эти вещи стоят весьма демократично. А польза от них колоссальная.