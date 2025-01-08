С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Роспотребнадзор, роскачество, только и может давать рекомендации и учить народ как определить качество товара. А с...Как выбрать качес...
  • Бобкина Татьяна
    Давным давно в магазинах нет настоящей колбасы из мяса, особенно вареной. Чего только не кладут в изделие , которое н...Как выбрать качес...
  • Владимир Акулов
    Из  стальной  терки  вырезаешь  накладку 5  на  5  см...И  привинчиваешь  шурупами   ее  к  каблуку  сапога...Не  ско...Как самому изгото...

Явные признаки того, что вы много болтаете

Явные признаки того, что вы много болтаете

Порой, наша общительность, может создать плохую репутацию.

1. Вы любите поговорить в офисе.

2. У вас всегда есть ответ на любой вопрос.

3. Ваш дом всегда полон друзей и приятелей.

4. Вам приятно слышать похвалу в свою сторону.

5. Вы решаете свои проблемы, обсуждая их с другими.

6. Ты никогда не скрываешь своих чувств.

7. Вы много говорите и мало слушаете

8. Вы немедленно делитесь новыми мыслями

9. Вы думаете вслух.

10. Вы не всегда слушаете ответ на свой вопрос.

А чтобы научиться контролировать поток слов, психологи рекомендуют небольшую памятку, которую постоянно надо держать в уме:

  • Отвечайте лаконично и кратко, строго по существу заданного вопроса.

  • Прежде чем ответить собеседнику, в уме выстраивайте фразу.

  • Не разговаривайте по телефону больше 10 минут.

  • Не вступайте в разговор, в который не приглашали.

  • Прекращайте болтать, когда собеседник проявляет признаки раздражения.

  • Постоянно помните о том, что болтливость – признак глупости.


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх