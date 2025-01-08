Явные признаки того, что вы много болтаете

Порой, наша общительность, может создать плохую репутацию.
1. Вы любите поговорить в офисе.
2. У вас всегда есть ответ на любой вопрос.
3. Ваш дом всегда полон друзей и приятелей.
4. Вам приятно слышать похвалу в свою сторону.
5. Вы решаете свои проблемы, обсуждая их с другими.
6. Ты никогда не скрываешь своих чувств.
7. Вы много говорите и мало слушаете
8. Вы немедленно делитесь новыми мыслями
9. Вы думаете вслух.
10. Вы не всегда слушаете ответ на свой вопрос.
А чтобы научиться контролировать поток слов, психологи рекомендуют небольшую памятку, которую постоянно надо держать в уме:
- Отвечайте лаконично и кратко, строго по существу заданного вопроса.
- Прежде чем ответить собеседнику, в уме выстраивайте фразу.
- Не разговаривайте по телефону больше 10 минут.
- Не вступайте в разговор, в который не приглашали.
- Прекращайте болтать, когда собеседник проявляет признаки раздражения.
- Постоянно помните о том, что болтливость – признак глупости.
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