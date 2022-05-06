5 базовых правил, как выгодно сбыть свой автомобиль и не попасть на аферистов

5 практических советов, которые помогут продать автомобиль быстро и выгодно.
Реализовать б/у автомобиль несложно, но и в здесь есть особенности, о которых не все знают. В этом обзоре собрано 5 правил, выполняя которые, можно выручить больше за подержанный автомобиль и не попасть на аферистов.
1. Выбрать разумную цену
Машины на продажу.
Определить цену бывшего в употреблении автомобиля – непростая задача. Трудно привлечь покупателей, запрашивая слишком много. А занижая цену, продавец обманывает сам себя. Стоит начать с посещения популярных сайтов по продаже машин, таких как auto.drom.ru или avito.ru.
При изучении цен нужно знать реальное состояния автомобиля, стоит съездить на СТО для проведения диагностики. Можно пребывать в уверенности, что с любимой машиной все отлично, но всегда есть вероятность, что покупатель уже рядом с авто найдет скрытые проблемы.
После определения балансовой стоимости автомобиля, нужно выяснить цену на аналогичные транспортные средства в своем регионе. В зависимости от этого, можно продать автомобиль чуть дороже или дешевле. Дополнительные удобства, например работающий кондиционер или установленное газобаллонное оборудование, также могут повысить цену продажи автомобиля. Более «личные» модификации, например полосы на кузове, огромные колонки или громкий выхлоп, будут минусом, и, скорее всего, отпугнут многих покупателей.
Цена должна отражать то, насколько скоро продавец хочет избавиться от машины: если нужно ее продать быстро, то придется согласиться на более низкую стоимость. Тем не менее, запрашиваемая цифра должна включать в себя небольшой запас для торга.
И да, всегда можно нанять оценщика.
2. Правильное объявление
Продавец б/у машин.
Нужно подать рекламу о своем б/у автомобиле. Головотяпство на этом этапе может вылиться в проблемы с поиском заинтересованных покупателей. Очевидно, что бесплатное объявление на сайтах - самый экономичный вариант. Стоит обратить внимание на платные опции, которые добавят просмотров и быстрее приведут покупателя.
При создании объявления самое главное – больше подробностей. Это означает не только больший объем информации, но и экономит время, так как потенциальные клиенты могут иметь специфические запросы. В объявлении необходимо указывать марку и модель авто, тип кузова, VIN код, информацию о гарантии, пробег, модификации и, конечно же, запрашиваемую цену. Стоит объяснить, почему машина продается, указать технические подробности (новые шины или масло), а также условия продажи (официальный договор купли-продажи или оформление генеральной доверенности).
И, наконец, много фотографий. Объявления со снимками получают вдвое больше откликов.. Изображения должны быть четкие, и чем их больше – тем лучше.
3. Мойка и чистка
Легковая машина на автомойке.
Презентация машины очень важна. С ухоженным внешним видом и чистым интерьером ее легче продать за большие деньги. Если нет возможности отдать свой автомобиль в профессиональную химчистку, можно сделать эту работу самостоятельно: выкинуть мусор, пропылесосить салон, удалить пятна с обивки салона. Если в машине курили или перевозили собаку, лучше избавиться от неприятных запахов.
Подкапотное пространство и двигатель лучше не чистить. Дело в том, что при взгляде на мытый мотор опытный автолюбитель может заподозрить, что тот недавно ремонтировали.
4. Записи о техническом обслуживании
Автослесарь за работой.
В наше время все виды ремонта и обслуживания автомобиля тщательно записываются в сервисной книжке. Вполне понятно, что покупатели хотят знать, какая работа была проделана на машине и когда. Если автомобиль недавно проходил ТО, это будет большим плюсом для нового владельца авто.
Если сервисной книжки нет, то потенциальный клиент может уйти, либо начнет сбивать цену.
5. Остерегаться аферистов
Плата за машину.
Как правило, больше боятся жуликов покупатели, но продавцы также должны быть осторожными. Покупатели могут попытаться расплатиться поддельными деньгами. Или они могут попробовать выполнить более сложные аферы, например, оплачивая стоимость машины частями.
При продаже автомобиля стоит выполнять несколько основных правил, чтобы защитить себя. Можно совершить сделку в банке, где проверят подлинность купюр или подтвердят факт перевода денег на счет продавца. Тест-драйвы нужно проводить в общественных местах и не оставлять потенциальных покупателя наедине с автомобилем. При передаче сервисной книжки и других документов, лучше убрать из них личную информацию.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии