Грядки, которые сделают огород красивым и ухоженным

Несмотря на то, что многим из нас приходится сегодня сидеть дома, жизнь не стоит на месте. И дачники давно в ожидании того, когда же разрешат отправиться на любимые участки.

Ну а пока можно потратить время на распланирование будущих грядок.

Не помешает подумать и об их эстетическом виде. Вот 14 примеров грядок, которые сделают огород красивым и ухоженным.







1. «Каменная» грядка

2. Поддоны

3. Шлакоблоки

4. Агроволокно

5. Грядка с ячейками

6. Сено

7. Лепестки

8. Вертикальный сад

9. Зеленая перегородка

10. Грядки из покрышек

11. Подвесная грядка

12. Бревна

13. Доски

14. Пластиковые ящики

Высокая «каменная» грядка.Высокие теплые грядки из габионов, заполненных камнями, — это долговечные конструкции, которые не только увеличат урожай, но и украсят дачный участок.«Зеленые» деревянные поддоны.Из ненужных деревянных паллет можно соорудить прекрасные высокие грядки. В них выращивают клубнику, капусту и зелень, причем не только горизонтально, но и вертикально. Использование таких грядок поможет значительно увеличить площадь огорода.Бортики из шлакоблоков.Бортиками для теплых приподнятых грядок могут стать обычные шлакоблоки. С их помощью довольно легко формировать разные размеры и контуры. Кроме того, шлакоблоки отлично сохраняют тепло, а значит все, что растет на такой грядке, будет созревать быстрее.Растения под агроволокном.Хотите сократить время садовых работ до минимума и при этом получить опрятный ухоженный огород, используйте агроволокно.Накрывайте этим материалом грядки, чтобы защитить саженцы от заморозков, палящего солнца, засухи, вредителей и сорняков.Высокая грядка, разбитая на ячейки.Большая приподнятая грядка с деревянными бортиками, разбитая на секции для выращивания разных типов растений — лучшее решение для сада истинного перфекциониста.Маленькие грядки из сена.Оригинальные и компактные приподнятые грядки из сена, которое, как оказалось, может выполнять не только роль теплого наполнителя, но и формировать сами контуры клумбы.Композиция из приподнятых грядок.Красивая и лаконичная композиция из приподнятых грядок с деревянными бортиками, отдаленно напоминающими лепестки цветка, станет самым настоящим украшением любого огорода.Многоуровневый сад из ящиков.Если вам катастрофически не хватает места для выращивания в саду, задействуйте пространство по вертикали. Для этого соорудите многоуровневый мини-огород из самых простых деревянных ящиков. По информации, таким образом можно выращивать зелень, клубнику и другие растения с небольшими корнями.Вертикальная стена зелени.Один деревянный поддон и 10-15 обрезанных и прикрепленных к нему пластиковых бутылок позволит обзавестись чудесной «зеленой» перегородкой, которая не только сэкономит место в саду, но и украсит придомовую территорию.Высокие грядки из шин.Отработанные автомобильные шины можно использовать для создания высоких теплых грядок, на которых можно поштучно выращивать самые разные растения.Подвесные грядки в ПВХ-трубах.Незатейливая конструкция из широких ПВХ-труб отлично подойдет для выращивания клубники, перцев и других культур. Преимущество такого выращивания в том, что подвесные грядки совсем не занимают места на территории, а также помогают зонировать огород.Клумба с бортами из бревен.Используйте массивные пни вместо бортиков для приподнятых грядок и клумб. Подобный дизайн выглядит органично и стильно, положительно влияя на ландшафт всего сада.Высокая грядка из досок и стеки.Высокие грядки из деревянных досок, дополненные сеткой — отличное место для выращивания огурцов, помидоров, кабачков и тыкв.Большие клумбы из пластиковых ящиков.Эти огромные грядки из обычных пластиковых ящиков — еще одно доказательство того, что для сооружения бортиков можно использовать любой материал.