7 легендарных моделей BMW, на которые нужно взглянуть хотя бы глазком

Автомобили BMW, на которые стоит взглянуть каждому.

1. BMW 507

Передовой BMW 507, чуть не разорил компанию.

2. BMW M1

Инновационный BMW M1 был очень хорош.

3. BMW Nazca

К сожалению BMW Nazca так и остался концептом.

4. BMW M5

Настоящий король дороги - BMW M5.

5. BMW 850

Еще лучше и быстрее - BMW 850.

6. BMW Z8

Баварец BMW Z8 побыл автомобилем Бонда.

7. BMW X5

Высокое качество и надежность в BMW X5.