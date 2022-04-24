Самые удобные и урожайные грядки

Ни для кого не секрет, что в садово-огородных делах очень многое зависит от почвы и в случае с заболоченным или низинным расположением создание грядок может стать большой проблемой.

Однако и в такой ситуации есть выход — высокие грядки, которые кстати станут отличным вариантом абсолютно для любого грунта. А если устроить такие грядки по методу Зеппа Хольцера, то вы получите отличный урожай без особых хлопот.







У такой грядки есть еще несколько преимуществ: так как она достаточно высокая, то работать на грядке можно, с комфортом расположившись на стульчике рядом. Вы можете использовать не только верх грядки, но и ее боковые стороны, для посадки, например, клубники: просто просверлите в досках отверстия для кустиков.







Каркас для грядки будем делать из металлической сетки, однако рабица здесь не подойдет. Лучше всего брать сварную оцинкованную сетку с ячейкой 2,5 см и диаметром проволоки не менее 2,8 мм. Самым разумным вариантом будет купить 2 метра сетки и разделить ее на 3 части.

Что касается размеров заготовки, то в нашем случае это прямоугольник со сторонами 3,5 м на 65 см.







Далее формируем каркас грядки, в нашем случае это круг, и закрепляем сетку при помощи металлической проволоки.

Вот и все можно переходить к заполнению грядки.

На ее дно укладываем толстые бревна и другие крупные «деревяшки». Такая деревянная прослойка хорошо впитывает и удерживает влагу внутри грядки и защищает растения от пересушивания даже при отсутствии регулярного полива.Так как каркас грядки сделан из сетки, на следующем этапе необходимо снабдить его тем, что предотвратит просыпание почвы. Отличным и самым простым вариантом в данном случаев станут доски. В жару они защитят корни от перегрева и иссушения, а в холода согреют по тому же принципу, что и первый «деревянный слой».Следующим слоем на бревна выкладываются более тонкие ветки, которые затем закрываем слоем различно органики.Органику и ветки перекрываем слоем соломы. Также между соломой и ветками можно поместить опавшую листву, которая со временем перегнеет.Наконец последний слой — земля. Готово! Теперь получившуюся грядку также можно просыпать мелом и полить триходермой, чтобы ускорить все процессы. Сверху грядку можно замульчировать, например, толстым слоем соломы, которая убережет землю от пересыхания, а также не позволить врастать сорнякам.Конечно, собирать такую грядку лучше всего осенью, чтобы до следующего сезона она успела «созреть». Если же вы решили соорудить ее перед посадкой, то для верхних слоев используйте уже готовый компост.В дальнейшем грядку будет необходимо лишь время от времени «подкармливать» различной органикой, а также обновлять у нее верхний слой мульчи. Конечное же оформление грядки зависит только от ваших нужд и желаний: например, ее можно превратить в парничок, добавить ей стоики для подвязки или задекорировать при помощи камня.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как самостоятельно сделать высокую теплую грядку по методу Хольцера.