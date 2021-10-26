Чертов мост в Германии: великий гений архитектора или происки нечистого

Необыкновенной красоты мост расположен в ландшафтном парке городка Габленц (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: ferienwohnung-halbendorf.de.

В дворцовом дендрапарке Кромлау создали скалы, гроты и мосты с базальта, а также украсили территорию статуями. | Фото: arttravelblog.ru.

Несмотря на то, что вход на мост закрыт, находятся экстремалы, которые готовы на все ради эффектного снимка (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: joinfo.ua.

Острые зубья базальтовых столбов придают сооружению более мистический и жуткий образ (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: bigpicture.ru.

При определенном текущем уровне воды в озере появляется отражение дуги моста, которые и образовывают идеально правильный круг (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: forfun.com.

Оптическая иллюзия, создаваемая конструкцией моста вызывает немало фантастических легенд и преданий (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: mishka.travel.

Находятся отчаянные любители мистики, который в такой способ желают обрести сверхъестественные силы (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: joinfo.ua.

Такая нереальная красота завораживает и вызывает восхищение (мост Ракотцбрюке, Германия). | Фото: pinterest.com.

На данный момент функция моста только декоративная, нарушившим запрет грозит административный штраф. | Фото: linktoiam.tumblr.com.