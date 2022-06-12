«Пятнышко красоты» – мушка как неотъемлемое орудие флирта в Галантном веке

Эпоху правления Людовика XIV еще называют Галантным веком. Дамы и кавалеры носили парики, обувь на каблуках, выбеливали себя до неузнаваемости пудрой, красили губы и, конечно же, клеили на лица соблазнительные мушки. Эти искусственные родинки были буквально неотъемлемым аксессуаром аристократии, без которого нельзя являться на бал. А еще мушки использовались как орудие флирта.











Впервые мушка появилась на Востоке. Там считалось, что на лице у женщины должна присутствовать хотя бы одна родинка. Ну а если природа «упускала» эту деталь, то «родинки» там делали из смеси аромамасел и растертых в порошок драгоценных камней.



В Европе мушка появилась вследствие моды на все восточное. На лицах аристократок появлялись кружочки из черной тафты. Особо смелые клеили на себя звездочки или фигурки в виде кареты, например. Почти что одержимость мушками пришлась на время правления Людовика XIV в XVII веке. Теперь мушки делали не из тафты, а из бархата. Порой искусственные родинки достигали таких размеров, что ими вполне можно было прикрыть небольшую рану.







В Англии мушки называли «пятнышко красоты» (beauty spot) или заплаточка (patch). Во Франции прижилось слово mouche, т. е. муха. В России его перекрестили в «мушку».



При дворе короля-солнце мушки наклеивали себе не только дамы, но и кавалеры. Если учесть тот факт, что мужчины надевали парики, обувь на каблуках, наносили себе на лица толстые слои белил, красили губы яркими помадами, то неудивительно, что на их лицах появились и мушки.

Пьер Желиотт в роли наяды Платеи в комической опере Жан-Филиппа Рамо «Платея, или Ревность Юноны» . Ш. А. Куапель, ок. 1745 г.Впрочем, по не которым историческим документам известно, что мушки вызывали при дворе нешуточные споры. Остро обсуждался вопрос: прилично ли клеить себе на лицо более трех мушек сразу. Был даже издан «Реестр о цветах и мушках», в котором регламентировался этот вопрос. А некоторые модницы умудрялись наклеивать на себя до 15 мушек сразу.В эпоху Галантного века показывать свои эмоции считалось дурным тоном. НО, вместе с тех VII век еще называют эпохой непрекращающегося флирта. Дамы умели кокетничать с кавалерами, не раскрывая рта. Не последнюю роль здесь сыграли язык веера и язык мушки.Месторасположение искусственной родинки на лице могло рассказать о намерениях дамы:мушка в середине лба – неприступная величественная особа;в уголке рта – открыта к флирту;на кончике носа – смелая;под носом – расставание;Во время бала расположение мушек на лице могло меняться в зависимости от настроя дамы к тому или иному кавалеру . В конце XVIII и в XIX вв. на смену мушкам пришли другие аксессуары. А на рубеже XIX-XX вв. вновь возник непродолжительный интерес к искусственным родинкам. Вот только их уже не наклеивали, а рисовали карандашом в виде сердечек, звездочек и, конечно же, точек.Девушка с мушками начала ХХ века.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)