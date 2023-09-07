5 сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»

Практически 20 лет назад вышла первая серия культового сериала «Отчаянные домохозяйки», который и по сей день не теряет своей популярности, увлекая тех, кто по каким-то причинам еще не смотрел эту киноленту, да и тех, кто уже видел ее неоднократно. Данная работа приковывает внимание телезрителей благодаря увлекательному сюжету, красивым актерам и декорациям. В нем в идеальных пропорциях сочетаются комедия, драма, детектив и другие жанры. И если вы уже выучили этот телесериал про 4 домохозяек наизусть, то предлагаем список из 5 похожих кинопроектов, которые точно не оставят вас равнодушными.
«Коварные горничные» (2013 – 2016)
Сериал «Коварные горничные» (режиссеры: Ева Лонгория, Пол Макгиган, Тауния Маккирнан, Дэвид Гроссман, Элоди Кин, Тара Николь Вейр и другие)
Этот сериал является кинопроектом от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, вышедшем спустя год после нашумевшей работы сценариста и режиссера. Помимо этого, продюсированием нового сериала занялась и исполнительница одной из ключевых ролей культовой картины — Ева Лонгория (Габи). К слову, в одной из серий Лонгория даже появляется в роли камео. Впрочем, в «Коварных горничных» играет актриса Розалин Санчес (Кармен Луна), чем-то похожая по темпераменту и внешности на Лонгорию. Их даже озвучивает один и тот же мастер дубляжа, поэтому иногда создается впечатление, что смотришь действительно похожую картину.
Основная линия сюжета тоже довольно схожа: 4 амбициозные латиноамериканские горничные, работающие в домах богатых жителей Беверли-Хиллз, сближаются после того, как их подругу-коллегу жестоко убили в одном из домов. Теперь девушки хотят во что бы то ни стало узнать всю правду о произошедшей трагедии, так как они боятся, что убийство девушки может быть связано с их общей тайной, которую погибшая забрала с собой в могилу. После этого 4 подруги, сохранив тайну, продолжили работать на своих испорченных хозяев. Но на этом страсти не закончились — впереди их ждет еще много трудностей, потерь, новых знакомств, тайн и прочего.
Несмотря на сюжет, разворачивающийся вокруг убийства, картина смотрится довольно легко и позитивно. Тут все, как любит Марк Черри: красивые актеры, шикарные особняки, восхитительные пейзажи и прочее. Но, несмотря на все это, сериал стал менее успешным, чем его предыдущая работа. Возможно, на критику картины повлияло стереотипное представление о латиноамериканках.
Однако на общем впечатлении обычного зрителя это никак не отражается, поэтому сериал и увлекает, заставляя досмотреть его до конца. Единственное, что может огорчить зрителя, так это незавершенный финал. Возможно, создатели резко передумали снимать 5 сезон, либо же решили дать зрителю возможность самому придумать концовку.
«Почему женщины убивают» (2019 и 2021)
Сериал «Почему женщины убивают» (режиссеры: Люси Лью, Элизабет Аллен, Ева Лонгория, Марк Уэбб, Мелани Мейрон, Дэвид Гроссман и другие)
Это еще один американский комедийно-драматический сериал, созданный Марком Черри, поэтому можете не сомневаться, что здесь есть и фирменный юмор, и детективная составляющая. Многие поклонники картины ожидали 3 часть сериала, но создатели решили остановиться на двух. В первом сезоне рассказываются три истории, произошедшие в разные годы (1963,1984 и 2019) и с разным героями. Но есть у главных героинь и то, что их связывает — драма и один и тот же дом.
Все главные героини — покладистая домохозяйка Бет Энн (Джиннифер Гудвин), светская львица Симона (Люси Лью) и адвокат Тейлор (Кирби Хауэлл-Батист) — стали жертвами измен, но они не хотят мириться с предательством своих вторых половинок и собираются отомстить. Таким образом в каждой из пар измена становится неким толчком, который в конечном итоге приводит к убийству. Интригующий сериал и великолепная актерская игра не дают оторваться зрителю, заставляя досмотреть сезон до конца, поэтому советуем выделить на сериал выходные.
Во 2 сезоне данной кинокартины также рассказывается о замужней женщине, но уже о невзрачной толстушке Альме Филкот (Эллисон Толман), у которой есть заветная мечта: попасть в престижный городской клуб садоводов, где богатые жены в роскошных нарядах обсуждают самые свежие сплетни. Но как ей туда попасть, если у нее нет денег, да и ее муж с дочерью давно не обращают на нее никакого внимания.
Кроме того, у женщины есть еще и заклятый враг — Рита Кастильо — глава клуба садоводов, которая встает на пути к исполнению мечты тихой домохозяйки. Но Альма обещает показать зазнавшимся богатеям, на что она способна. И если поначалу 2 сезон может некоторым показаться немного скучным, то ближе к середине он начинает по-настоящему заинтриговывать зрителя, что невозможно от него оторваться.
«Город хищниц» (2009 – 2015)
Сериал «Город хищниц» (режиссеры: Кортни Кокс, Бизи Филиппс, Джош Хопкинс, Брайан Ван Холт, Билл Лоуренс, Майкл Макдональд и другие)
Если хочется чего-то легкого, остроумного и уютного, то этот сериал должен вам понравиться. Проект настолько пришелся зрителям по вкусу, что его продлили на 6 сезонов. В главной роли картины Кортни Кокс – звезда поистине легендарного сериала «Друзья». Здесь Кортни играет разведенную 40-летнюю женщину Джулс. Эта симпатичная, взрывная и смешная женщина постоянно пытается построить личную жизнь, но это не так уж и легко сделать в ее возрасте, особенно с сыном-подростком и бывшим мужем-недотепой, который постоянно трется рядом и приходит в дом своей бывшей, как в собственный. Также у Джулс есть прекрасные друзья, с которыми она постоянно попадает в какие-то забавные ситуации.
Ее подруги — замужняя Элли (Криста Миллер) и легкомысленная Лори (Бизи Филиппс) — упорно и искренне пытаются помочь Джул в поисках мужчины, правда это выходит не всегда удачно. Зато зрителю очень интересно за этим наблюдать. Иногда даже кажется, что ты там, вместе с главными героями в уютном городе с красивыми домами, где всегда солнечно, рядом море, веселые друзья и, конечно же, вино, которое является одним из главных составляющих этой картины.
«Большая маленькая ложь» (2017 – 2019)
Сериал «Большая маленькая ложь» (режиссеры: Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд)
Американский драматический телесериал, созданный Дэвидом Э. Келли на основе одноимённого романа Лианы Мориарти, обладает неким магнетизмом. Он снят спокойно, без напора, но от него трудно оторваться. Также стоит отметить, что здесь красиво все: музыка, заставка, виды калифорнийского побережья, герои и дома. Начинается сериал с того, что в богатом городе прямо посреди благотворительного бала в школе произошло убийство, однако кто стал жертвой не говорится. Затем разворачивается история, которая происходила за несколько месяцев до этого преступления.
В центре сюжета рассказ о пяти семьях, чьи дети ходят в один класс, и все эти семьи связаны с тем самым загадочным убийством. Что касается актерского состава, то зрителя порадует игра таких звезд кино, как Риз Уизерспун, Николь Кидман, Мерил Стрип и прочих. Так что неудивительно, что сериал получил множество престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и прочие.
Изначально сериал планировался как лимитированный, но создатели решили продлить его на 2 сезон. Поклонники надеялись, что, возможно, не за горами и 3 сезон, однако в 2021 году режиссер картины Жан-Марк Валле скончался от сердечного приступа на 58 году жизни. И, как рассказала актриса Зои Кравиц, сыгравшая в сериале Бонни Карлсон, что без главного постановщика даже невозможно представить существование 3 сезона. Поэтому, к сожалению, продолжения не будет.
«Милые обманщицы» (2010 – 2017)
Сериал «Милые обманщицы» (режиссеры: Тройэн Беллисарио, Чад Лоу, А. Марлин Кинг, Мелани Мейрон, Тим Хантер, Мик Гаррис, Джошуа Батлер и другие)
Серия романов «Милые обманщицы» писательницы Сары Шепард держалась в топе бестселлеров более года, поэтому неудивительно, что в скором времени книги решили экранизировать. Этот сериал рассчитан больше на подростковую аудиторию, но и людям постарше он тоже может понравиться, особенно тем, кто ностальгирует по школьным годам. Это доказывает и то, что детективная драма захватила внимание всего мира и киностудии продолжают снимать бесконечные спин-оффы популярного сериала, которые с удовольствием смотрят его фанаты.
В оригинальном сериале показаны 4 школьницы: Спенсер (Тройэн Беллисарио), Ханна (Эшли Бенсон), Ария (Люси Хейл) и Эмили (Шей Митчелл), которых объединяла дружба с королевой школы Элисон (Саша Питерс). И однажды ночью Элли исчезает, а вскоре и вовсе считается убитой. Теперь ее подругам приходится объединиться, чтобы самим расследовать убийство своей подруги Элисон, так как полиция не знает, что они все начали получать загадочные сообщения с угрозами от некоего «А».
Рассказать все своим родным и полиции девушки не могут, так как «А» знает о них слишком много и всегда на шаг впереди. В этом сериале настолько все закручено, что зрителю порой трудно понять, где хорошие люди, а, где предатели, скрывающиеся под маской друзей и близких людей. Впрочем, все главные героини в тот или иной момент думали на своих половинок, что они являются тем самым «А» или же играют в его команде.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии