Почему в советских телевизорах корпус был деревянным

Многие сейчас и не вспомнят, но в далекие советские времена телевизоры выглядели совсем иначе. Более того, для их изготовления брались и совсем другие материалы. Например, корпус этой техники был полностью деревянным. Почему долгие годы за основу бралось дерево? Ответ достаточно простой.











Сразу следует отметить, что аналогичные коробы производились и в других странах, в таких, как Соединенные Штаты Америки, европейские государства, Япония. Кстати, вначале 2000-х тоже попадались модели с деревянными корпусами, хотя увидеть их можно было очень редко. Даже тогда, когда пластик прочно вошел в жизнь людей, производство продолжало работать по стандартной проверенной технологии с привычными материалами. Казалось бы, почему именно так, если все можно упростить.







Если уж быть честными, то перейти на пластик можно было еще в шестидесятых-семидесятых годах прошлого столетия. Но как и в большинстве случаев, переход затянулся на годы. Проблема была не столько в недостатке самого материала, как в сложностях с перестройкой производственных линий. На этот процесс ушло довольно много времени – не один год.







Не стоит забывать и о научном прогрессе, который не остался в стороне. В нашем мире практически любую деталь из пластика можно напечатать, используя 3D принтер. Но ведь в прошлом столетии таких технологий еще не придумали даже в Японии, что уж говорить о Советском Союзе. Поэтому и двигались по проторенной дорожке – брали дерево и сооружали корпусы.



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