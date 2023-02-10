10 трогательных, необычных и малоизвестных фактов о Мэрилин Монро

1. Когда Кларк Гейбл умер, Мэрилин плакала два дня. Вместе они работали над фильмом «Неприкаянные» (1961 год). В последний съемочный день Кларк сказал: Господи Иисусе! Я счастлив, что этот фильм наконец-то доснят. Монро довела меня до сердечного приступа. Черед одиннадцать дней с ним случился инфаркт.
2. Благодаря Мэрилин появился фильм «Неприкаянные». Драматург Артур Миллер написал пьесу, по которой поставлен фильм «Неприкаянные», буквально на коленке — в ожидании развода. После развода его ждала свадьба с Монро. Многие считают, что Розлин — лучшая роль Мэрилин.
3. Почти во всех фильмах макияж она делала самостоятельно. Она говорила: У женщины два основных оружия: слезы и тушь. К сожалению, их нельзя использовать одновременно.
4. Во время Второй мировой войны Мэрилин Монро, которая тогда была еще Нормой Джин Бейкер, шила на заводе парашюты. Там ее и заметили журналисты, приехавшие делать репортаж, посоветовав заняться карьерой модели.
5. Мэрилин Монро изучала литературу в Калифорнийском университете, писала стихи. Например, такие:
O, Time
Be Kind
Help this weary being
To forget what is sad to remember
Lose my loneliness,
Ease my mind,
While you eat my flesh.
После смерти она оставила обширную библиотеку, в которой нашлось место Софоклу и Достоевскому. При этом при всем, у Монро была дислексия.
6. Мэрилин стала первой девушкой с обложки журнала Playboy. Фото стоило всего 50 долларов.
7. Она была одной из первых женщин, возглавивших собственную продюсерскую кампанию (Marylin Monroe Productions).
8. Образ Мэрилин — один из самых используемых в массовой культуре. Как бы предвидя это, она говорила журналистам: Пожалуйста, не превращайте меня в анекдот.
9. В 1999 году на аукционе Christie’s бьюти-кейс Мэрилин Монро с косметикой был продан за сумму свыше 200 тысяч евро.
10. Мэрилин была отличным поваром. Ее супруг Артур Миллер вспоминал, что у Морно было свое ноу-хау касаемо домашней лапши: она развешивала ее на стульях и подсушивала феном.
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