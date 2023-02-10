10 трогательных, необычных и малоизвестных фактов о Мэрилин Монро









1. Когда Кларк Гейбл умер, Мэрилин плакала два дня. Вместе они работали над фильмом «Неприкаянные» (1961 год). В последний съемочный день Кларк сказал: Господи Иисусе! Я счастлив, что этот фильм наконец-то доснят. Монро довела меня до сердечного приступа. Черед одиннадцать дней с ним случился инфаркт.



2. Благодаря Мэрилин появился фильм «Неприкаянные». Драматург Артур Миллер написал пьесу, по которой поставлен фильм «Неприкаянные», буквально на коленке — в ожидании развода. После развода его ждала свадьба с Монро. Многие считают, что Розлин — лучшая роль Мэрилин.



3. Почти во всех фильмах макияж она делала самостоятельно. Она говорила: У женщины два основных оружия: слезы и тушь. К сожалению, их нельзя использовать одновременно.



4. Во время Второй мировой войны Мэрилин Монро, которая тогда была еще Нормой Джин Бейкер, шила на заводе парашюты. Там ее и заметили журналисты, приехавшие делать репортаж, посоветовав заняться карьерой модели.



5. Мэрилин Монро изучала литературу в Калифорнийском университете, писала стихи. Например, такие:



O, Time

Be Kind

Help this weary being

To forget what is sad to remember

Lose my loneliness,

Ease my mind,

While you eat my flesh.