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Применение древесной золы в быту

Древесную золу можно использовать не только для растений! Это также отличное, экологичное средство, которое поможет вам в быту!

Применение древесной золы в быту

Во-первых, из золы можно сделать отличный шампунь, укрепляющий волосяные луковицы. Для этого в плотную, хлопчатобумажную ткань всыпать 100 гр. золы, завязать, поместить в кастрюлю с 1 л воды, прокипятить 10 минут. Получившейся жидкостью пользоваться как шампунем.

Применение древесной золы в быту

Во-вторых, смесь из золы и воды прекрасно чистит жир, нагар в духовке, на плите и т. д.!

Применение древесной золы в быту

В-третьих, с помощью золы вы сможете почистить до блеска столовые приборы.

Применение древесной золы в быту

Наконец, насыпьте немного золы в небольшую пиалу и поставьте в холодильник. Зола будет впитывать все неприятные запахи!

Применение древесной золы в быту
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