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5 громких процессов времён «Охоты на ведьм»

В прошлые времена люди боялись неизвестного и из ряда вон выходящего. Любые познания в медицине могли быть расценены как колдовство и связь с дьяволом. Слишком красивый или слишком некрасивый человек тоже, скорее всего, связан с лукавым. Суды в то время были совершенно абсурдны, доносы были в чести. Создавалось впечатление, что церкви нравилось искоренять ересь и колдовство, убивая людей. Если кто-то был заподозрен в колдовстве, то он с огромной вероятностью под пытками признается во всём и будет казнён.

Процессы над колдунами множились в геометрической прогрессии. Один «виновный» называл имена ещё троих, те — ещё и ещё. Опасные времена, неспокойные. В сегодняшней подборке — несколько самых громких и резонансных процессов над связанными с нечистыми силами.
Сожжение еретиков на костре



Элис Китлер (Синяя борода в платье)


Первый задокументированный ведьминский процесс датируется XIV веком. Дело произошло в Ирландии, под суд попала Элис Китлер. Эта женщина либо была феноменально невезучей, или же она действительно была виновна, и если не в колдовстве, то в убийствах. У Элис умерло три мужа, имущество каждого перешло к ней, сделав Китлер местной богачкой.

Четвёртый муж «синей бороды», когда почувствовал явное ухудшение собственного здоровья, решил обыскать все чуланы жены. В одном из них он нашёл подозрительные снадобья и травы. Этого хватило, чтобы женщину обвинили в наведении порчи и колдовстве. К счастью для Элис, судебная практика по таким делам была на тот момент очень скудной, не доставало прецедентов. И суд как-то растерялся. Хотя обвинитель в лице церкви был очень заинтересован в том, чтобы дело довели до конца. Тогда всё имущество Китлер перешло бы ей. Однако Элис не собиралась легко сдаваться и обратилась к своим многообразным связям.

Нужные и влиятельные люди поспособствовали «спуску дела на тормозах», и Китлер была отпущена на свободу. Епископ Ричард Ледред не сдавался и решил воздействовать на женщину через свободу её сына, которого он обвинил в ереси. После этого началась дуэль, оружием в которой были выбраны связи. В дуэли победила более хваткая и напористая Элис. Она уехала у Англию и благополучно там дожила свой век, а Ричарда изгнали из епархии за ересь.

Салемские процессы


От первого дела — к одному из завершающих период общей истерии на почве борьбы с ересью и колдовством. В конце XVII века в городе Салем, штат Массачусетс развернулись крупномасштабные преследования подозреваемых в колдовстве. Тогда было обвинёно 175 человек, из них 19 были казнены, 18 повешены и 1 раздавлен (в прямом смысле слова).

Процесс над салемскими ведьмами
Процесс над салемскими ведьмами


Началось всё с того, что дочка священника-пуританина Сэмюэла Пэрриса, его племянница и их подружка начали страдать припадками. В них девочкам приходили видения. Сейчас историки склонны считать, что девочки просто играли и притворялись. Но тогда священник и его окружение заметили в припадках знамение Божие, и каждое слово девочек стало приниматься за чистую монету. А говорили девочки всё больше имена жителей города, которые были связаны с колдовством, по их мнению.

В мае была арестована рабыня-служанка Пэррисов, их соседка 80-летняя Сара Осборн (до суда не доживёт) и местная нищенка Сара Гуд. Все три женщины были удобными целями, они не могли себя защитить и долгое время не появлялись в церкви. После этого пошла цепная реакция из новых и новых арестов.

В сентябре 1692 года начались казни. Казнили большей частью через повешение. Но был один человек, к которому применили особо жестокий и изощрённый метод убийства. 80-летний фермер Жюль Кори отказался давать показания против себя. Дело в том, что имущество людей, которые признались в колдовстве, отходило церкви, а если подозреваемый умирал под пытками, то имущество отходило его семье. На Жюля положили доску, а на неё начали складывать валуны, чтобы «выдавить признание». Мужчина не сдавался и только просил положить ещё камней, чтобы умереть быстрее. Через двое суток он скончался, так и не признавшись в колдовстве.

Пытка камнями
Пытка камнями


В 1697 суд признал свои решения по салемскому процессу незаконными. А уже в XX веке началась первая в истории посмертная реабилитация осуждённых ведьм и колдунов. Сегодня в Салеме стоит памятник жертвам охоты на ведьм.

Анна Гёльди — последняя ведьма Швейцарии


Жизнь Анны не была лёгкой. Женщина происходила из низших слоёв населения и всю свою взрослую жизнь работала горничной в домах состоятельных людей. В октябре 1781 года дела Анны стали ещё хуже, чем обычно. Хозяйская дочка занемогла, у неё начались судороги и рвота. В рвотных массах отец девушки Иоганн Якоб Чуди, который был по совместительству врачом, обнаружил иглы. Неизвестно, правда, о каких именно иглах идёт речь, возможно о хвойных.

Напуганный отец обвинил горничную в том, что та отравила его дочь, регулярно начиняя хлеб иглами. Анне сначала удалось избежать ареста, но в газете было дано объявление: за поимку Анны Гёльди будет выдано солидное вознаграждение. 47-летнюю женщину поймали, а вместе с ней и зятя семьи Чуди Руди Штайнмюллера. Последний повесился в камере, не дожидаясь приговора. Анна же под пытками призналась, что была колдуньей, и к ней являлся дьявол в образе чёрной собаки.

Пытка Анны Гёльди на дыбе
Пытка Анны Гёльди на дыбе


Гёльди обезглавили на площади 13 июня 1782 года. Это было нарушение закона, так как её казнили за отравление, а не за колдовство. В то время за отравление, после которого жертва осталась жить (а дочка Чуди поправилась), не было предусмотрено лишение жизни.

Общественность восприняла случившееся как новый виток охоты на ведьм, несмотря на то, что в все материалы допросов тщательно уничтожались и официально не было озвучено обвинений в колдовстве. Люди крайне негодовали. К счастью, больше в Швейцарии не был казнён ни один человек из-за колдовства. Анна была реабилитирована в 2008 году, спустя 226 лет.

Оборотни и колдуны из Вале


В период с 1428 по 1447 на юге Франции были сожжены, обезглавлены или запытаны до смерти не менее 367 человек. Арестовывали каждого человека, если о нём говорили, что он оборотень, ведьма или колдун трое других обычных людей или двое колдунов.

Инквизиция в Вале


Это дела давно минувших дней и, к сожалению, процессы задокументированы крайне плохо. Однако сохранились записи судебного секретаря Иоганнеса Фрюнда, на них и опираются современные исследователи. Мы перечислим главные обвинения, они прекрасно иллюстрируют невежество народа, а также абсурдность судопроизводства:

  • Умение летать и использование этого для совершения злодеяний.

  • Умение превращаться в оборотня и убийство в его виде скота.

  • Способность становиться невидимками с помощью отваров.

  • Врачевание. Колдуны забирают болезнь у больного и передают её кому-то здоровому.

  • Похищение и поедание своих детей.

  • Насылание проклятий и порчи.

  • Регулярные встречи с дьяволом и обучение у него магии.

  • Участие в заговоре против христианства (это обвинение было почти у всех осужденных).


Записи Иоганнеса Фрюнда пронизаны беспокойством и опасениями за судьбу человечества. Люди, вершившие тогда правосудие, искренне верили, что совершали правильное дело, что защищали людей и Бога от тьмы. Благими намерениями выстлана дорога в ад.

Священник Урбен Грандье



Урбен Грандье
Урбен Грандье


Может показаться, что людям, служившим Господу, костёр, виселица и гильотина не грозили. Однако это не так, сумасшедшая машина инквизиции подминала под себя даже своих собственных соратников. Урбен был одним из самых образованных клириков своего времени. Он родился в 1590 году в семье королевского нотариуса в Буэре, на западе Франции. Граньде был открыто недоволен политикой кардинала Ришелье и даже высмеивал его поступки в своих сатирах. Кроме этого на него жаловались монашки, по словам которых священник перекидывал им через забор цветы.

Кардинал Ришелье, конечно, ненавидел Урбена, и против священника было инициировано дело о сговоре с дьяволом. Грандье пытали, но неизвестно, сознался ли он под пытками в своих «преступлениях». На самом деле признания были и не нужны, потому что в деле против священника выступала главная улика — письменный договор с дьяволом, подписанный рукой клирика. На том пергаменте Урбен заключил соглашение с несколькими демонами, включая Сатану, Люцифера, Астарота и Левиафана. Они дарили ему любовь девственниц, благоволение монархов и прочие почести и радости. Взамен Урбен клялся служить им.

Грандье приговорили к казни через сожжение на костре. Правда, ему дали возможность примирения с церковью, если он покается. Это дало бы ему привилегию удушения перед сожжением. Священник не смог заговорить, так как те самые монашки, которым он слал цветы, начали плескать ему в лицо водой. Урбена сожгли заживо 18 августа 1634 года.

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5 громких процессов времён «Охоты на ведьм»

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