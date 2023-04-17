5 громких процессов времён «Охоты на ведьм»

Процессы над колдунами множились в геометрической прогрессии. Один «виновный» называл имена ещё троих, те — ещё и ещё. Опасные времена, неспокойные. В сегодняшней подборке — несколько самых громких и резонансных процессов над связанными с нечистыми силами.
Элис Китлер (Синяя борода в платье)
Первый задокументированный ведьминский процесс датируется XIV веком. Дело произошло в Ирландии, под суд попала Элис Китлер. Эта женщина либо была феноменально невезучей, или же она действительно была виновна, и если не в колдовстве, то в убийствах. У Элис умерло три мужа, имущество каждого перешло к ней, сделав Китлер местной богачкой.
Четвёртый муж «синей бороды», когда почувствовал явное ухудшение собственного здоровья, решил обыскать все чуланы жены. В одном из них он нашёл подозрительные снадобья и травы. Этого хватило, чтобы женщину обвинили в наведении порчи и колдовстве. К счастью для Элис, судебная практика по таким делам была на тот момент очень скудной, не доставало прецедентов. И суд как-то растерялся. Хотя обвинитель в лице церкви был очень заинтересован в том, чтобы дело довели до конца. Тогда всё имущество Китлер перешло бы ей. Однако Элис не собиралась легко сдаваться и обратилась к своим многообразным связям.
Нужные и влиятельные люди поспособствовали «спуску дела на тормозах», и Китлер была отпущена на свободу. Епископ Ричард Ледред не сдавался и решил воздействовать на женщину через свободу её сына, которого он обвинил в ереси. После этого началась дуэль, оружием в которой были выбраны связи. В дуэли победила более хваткая и напористая Элис. Она уехала у Англию и благополучно там дожила свой век, а Ричарда изгнали из епархии за ересь.
Салемские процессы
От первого дела — к одному из завершающих период общей истерии на почве борьбы с ересью и колдовством. В конце XVII века в городе Салем, штат Массачусетс развернулись крупномасштабные преследования подозреваемых в колдовстве. Тогда было обвинёно 175 человек, из них 19 были казнены, 18 повешены и 1 раздавлен (в прямом смысле слова).
Началось всё с того, что дочка священника-пуританина Сэмюэла Пэрриса, его племянница и их подружка начали страдать припадками. В них девочкам приходили видения. Сейчас историки склонны считать, что девочки просто играли и притворялись. Но тогда священник и его окружение заметили в припадках знамение Божие, и каждое слово девочек стало приниматься за чистую монету. А говорили девочки всё больше имена жителей города, которые были связаны с колдовством, по их мнению.
В мае была арестована рабыня-служанка Пэррисов, их соседка 80-летняя Сара Осборн (до суда не доживёт) и местная нищенка Сара Гуд. Все три женщины были удобными целями, они не могли себя защитить и долгое время не появлялись в церкви. После этого пошла цепная реакция из новых и новых арестов.
В сентябре 1692 года начались казни. Казнили большей частью через повешение. Но был один человек, к которому применили особо жестокий и изощрённый метод убийства. 80-летний фермер Жюль Кори отказался давать показания против себя. Дело в том, что имущество людей, которые признались в колдовстве, отходило церкви, а если подозреваемый умирал под пытками, то имущество отходило его семье. На Жюля положили доску, а на неё начали складывать валуны, чтобы «выдавить признание». Мужчина не сдавался и только просил положить ещё камней, чтобы умереть быстрее. Через двое суток он скончался, так и не признавшись в колдовстве.
В 1697 суд признал свои решения по салемскому процессу незаконными. А уже в XX веке началась первая в истории посмертная реабилитация осуждённых ведьм и колдунов. Сегодня в Салеме стоит памятник жертвам охоты на ведьм.
Анна Гёльди — последняя ведьма Швейцарии
Жизнь Анны не была лёгкой. Женщина происходила из низших слоёв населения и всю свою взрослую жизнь работала горничной в домах состоятельных людей. В октябре 1781 года дела Анны стали ещё хуже, чем обычно. Хозяйская дочка занемогла, у неё начались судороги и рвота. В рвотных массах отец девушки Иоганн Якоб Чуди, который был по совместительству врачом, обнаружил иглы. Неизвестно, правда, о каких именно иглах идёт речь, возможно о хвойных.
Напуганный отец обвинил горничную в том, что та отравила его дочь, регулярно начиняя хлеб иглами. Анне сначала удалось избежать ареста, но в газете было дано объявление: за поимку Анны Гёльди будет выдано солидное вознаграждение. 47-летнюю женщину поймали, а вместе с ней и зятя семьи Чуди Руди Штайнмюллера. Последний повесился в камере, не дожидаясь приговора. Анна же под пытками призналась, что была колдуньей, и к ней являлся дьявол в образе чёрной собаки.
Гёльди обезглавили на площади 13 июня 1782 года. Это было нарушение закона, так как её казнили за отравление, а не за колдовство. В то время за отравление, после которого жертва осталась жить (а дочка Чуди поправилась), не было предусмотрено лишение жизни.
Общественность восприняла случившееся как новый виток охоты на ведьм, несмотря на то, что в все материалы допросов тщательно уничтожались и официально не было озвучено обвинений в колдовстве. Люди крайне негодовали. К счастью, больше в Швейцарии не был казнён ни один человек из-за колдовства. Анна была реабилитирована в 2008 году, спустя 226 лет.
Оборотни и колдуны из Вале
В период с 1428 по 1447 на юге Франции были сожжены, обезглавлены или запытаны до смерти не менее 367 человек. Арестовывали каждого человека, если о нём говорили, что он оборотень, ведьма или колдун трое других обычных людей или двое колдунов.
Это дела давно минувших дней и, к сожалению, процессы задокументированы крайне плохо. Однако сохранились записи судебного секретаря Иоганнеса Фрюнда, на них и опираются современные исследователи. Мы перечислим главные обвинения, они прекрасно иллюстрируют невежество народа, а также абсурдность судопроизводства:
- Умение летать и использование этого для совершения злодеяний.
- Умение превращаться в оборотня и убийство в его виде скота.
- Способность становиться невидимками с помощью отваров.
- Врачевание. Колдуны забирают болезнь у больного и передают её кому-то здоровому.
- Похищение и поедание своих детей.
- Насылание проклятий и порчи.
- Регулярные встречи с дьяволом и обучение у него магии.
- Участие в заговоре против христианства (это обвинение было почти у всех осужденных).
Записи Иоганнеса Фрюнда пронизаны беспокойством и опасениями за судьбу человечества. Люди, вершившие тогда правосудие, искренне верили, что совершали правильное дело, что защищали людей и Бога от тьмы. Благими намерениями выстлана дорога в ад.
Священник Урбен Грандье
Может показаться, что людям, служившим Господу, костёр, виселица и гильотина не грозили. Однако это не так, сумасшедшая машина инквизиции подминала под себя даже своих собственных соратников. Урбен был одним из самых образованных клириков своего времени. Он родился в 1590 году в семье королевского нотариуса в Буэре, на западе Франции. Граньде был открыто недоволен политикой кардинала Ришелье и даже высмеивал его поступки в своих сатирах. Кроме этого на него жаловались монашки, по словам которых священник перекидывал им через забор цветы.
Кардинал Ришелье, конечно, ненавидел Урбена, и против священника было инициировано дело о сговоре с дьяволом. Грандье пытали, но неизвестно, сознался ли он под пытками в своих «преступлениях». На самом деле признания были и не нужны, потому что в деле против священника выступала главная улика — письменный договор с дьяволом, подписанный рукой клирика. На том пергаменте Урбен заключил соглашение с несколькими демонами, включая Сатану, Люцифера, Астарота и Левиафана. Они дарили ему любовь девственниц, благоволение монархов и прочие почести и радости. Взамен Урбен клялся служить им.
Грандье приговорили к казни через сожжение на костре. Правда, ему дали возможность примирения с церковью, если он покается. Это дало бы ему привилегию удушения перед сожжением. Священник не смог заговорить, так как те самые монашки, которым он слал цветы, начали плескать ему в лицо водой. Урбена сожгли заживо 18 августа 1634 года.
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