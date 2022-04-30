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Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Чтобы человек купил тот или иной товар, компании стараются его заманить яркой упаковкой, бо́льшей тарой при старой цене или же громкими надписями на этикетке.

Вот только некоторые производители используют разные хитрые приемы, в результате чего покупатель может почувствовать себя обманутым. Например, помещая фразу «Размер теперь больше» на шоколадку того же привычного размера.
К сожалению, такие случаи не единичны, доказательство тому — множество фотографий, которыми делятся пользователи сети. Увидев эти снимки, мы теперь будем с особой внимательностью изучать упаковку продуктов, смотреть на вес и читать состав.

Эта упаковка создает впечатление, что внутри гораздо больше крема, чем есть на самом деле



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Из-за раскраски стакана кажется, что в мороженом есть клубничный сироп


Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Этот чайник экономит 70 % энергии. Однако при условии, если в нем кипятить на 70 % меньше воды



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Когда покупаешь шоколадную фигурку, то не ожидаешь, что там только половинка



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Так на 30 % или все же на 40 % больше?



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

На упаковке шоколадного напитка указано: «С бумажной соломинкой вместо пластиковой». Ага, почти так



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

«Моя сестра купила масло авокадо, которое на самом деле на 90 % состоит из рапсового масла»



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Количество чернил в этой ручке



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Батончик с надписью «Теперь еще больше» такого же размера, что и обычный, без надписи



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Сегодня пицца



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Обманули на 2 печеньки



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Какая трата упаковки



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

И такого мороженого — целая коробка.
..



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Когда бутылочка наполовину вогнутая



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Новый антиперспирант выше, но вес значительно меньше



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Совсем не похоже на то количество начинки, которое показано на упаковке



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Новые пакетики с сахаром шире, но на 1 г легче



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Когда думал, что внутри гораздо больше сладостей, чем есть на самом деле



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Новые бумажные стаканчики стали меньше, но им пришлось добавить вот это



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

Эти мятные конфеты теперь находятся в списке провинившихся



Примеры, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар
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