Самые сладкие сорта ежевики

Ежевика встречается на наших дачах еще не так часто, как, например, малина. Кто-то боится, что уход за этой ягодой окажется слишком сложным, кого-то отталкивают колючие шипы на ежевичных побегах, а кому-то не нравится вкус с кислинкой и горечью.

Однако селекционеры уже давно вывели простые в уходе сорта ежевики, так что особых проблем ее разведение у вас не вызовет. Да и с шипами справились: многие сорта ежевики вообще не имеют колючек. Что касается сладости, то и в этом направлении также достигнуто немало успехов. Сегодня мы хотим познакомить вас с самыми сладкими сортами ежевики садовой.



Блэк Мэджик

Агавам

Полар

Джамбо

Трипл Краун

Блэк Мэджик (название переводится как Черная Магия) – ремонтантный сорт ежевики, дающий 2 урожая в год: в конце июня – июле (на побегах прошлого года) и в августе – сентябре (на побегах текущего года). Плодоношение и в первом, и во втором случае растянутое и длится около 1,5 месяцев. Урожайность составляет 8-9 кг с одного взрослого куста.В северных регионах из-за короткого лета второй урожай часто не успевает созреть. По этой причине садоводы в такой местности выращивают Блэк Мэджик как обычный, а не ремонтантный сорт: осенью они вырезают все побеги, и куст плодоносит только на побегах текущего года, причем происходит это раньше, чем при двукратном плодоношении.Общая годичная урожайность при этом не снижается.Блэк Мэджик – сорт самоплодный: ему для опыления достаточно собственной пыльцы, поэтому он будет хорошо плодоносить даже в том случае, если рядом не будет других сортов ежевики.В отличие от большинства ремонтантных сортов ежевики, Блэк Мэджик имеет редкие и не очень острые шипы, что ценится садоводами, имеющими дело с этой колючей культурой.Блэк Мэджик считается одним из самых сладких сортов ежевики. Однако специалисты отмечают не только гармоничное соотношение сахара и кислоты в плодах, но и их необычный вкус: к ярко выраженному ежевичному вкусу ягод добавляются легкие нотки смородинового. Ягоды крупные, глянцевые, имеют слегка вытянутую конусообразную форму.Агавам – один из самых первых культурных сортов ежевики. Он был выведен более 150 лет назад, однако по-прежнему пользуется большой популярностью у садоводов, несмотря на появление множества новых сортов данной культуры. Причин тому несколько.Во-первых, Агавам – один из немногих сортов ежевики, который не нуждается в укрытии на зиму в средней полосе. Кусты (и цветочные почки в том числе) могут вынести понижение температуры до – 30°С. Из-за этого сорт так любят дачники, которые выбирают для выращивания на своих участках простые в уходе сорта растений.Во-вторых, куст быстро разрастается, что не вызывает проблем с размножением. Однако некоторые считают данную характеристику недостатком, т.к. растение при отсутствии контроля быстро занимает всю прилегающую территорию. Избежать этого очень просто: вовремя удаляйте появляющуюся поросль.К минусам ежевики Агавам относят, кроме быстрого разрастания, и большое количество шипов, что затрудняет процесс ухода за кустами.В-третьих, сорт Агавам довольно неприхотлив. Он может расти на любой почве с нейтральным уровнем кислотности, меньше других сортов ежевики нуждается в поливе, мирится с повышенной влажностью грунта, плодоносит даже на затененных участках и т.д. Чего не любит Агавам, так это чересчур высоких температур: ягоды в таких условиях «подпекаются», становятся мелкими.Что касается вкуса ягод, то здесь все зависит от времени сбора урожая. Садоводы, срывающие плоды недозрелыми или перезрелыми, отзываются об их вкусовых качествах очень нелестно. Однако дело в том, что собирать урожай ежевики Агавам нужно только в период полного созревания (не раньше и не позже!) – и тогда сладкие ягоды с легкой кислинкой точно придутся вам по душе.Полар – среднеранний сорт польской селекции, пользующийся у российских дачников большой популярностью. Главное его достоинство – высокая морозостойкость: растение легко переносит морозы до – 23°С и даже кратковременное понижение температуры до – 30°С. Однако если в вашем регионе сильные морозы стоят в течение долгого времени, ежевичные кусты лучше все-таки на зиму укрывать: при низких температурах очень часто подмерзают плодовые почки и урожай снижается в разы.Еще одна характеристика, которая делает Полар популярным сортом ежевики, – отсутствие шипов. Длинные побеги (их высота 2,5-2,7 м) полностью лишены колючек, что выгодно отличает его от другого морозостойкого сорта – Агавам. Другое отличие этих сортов ежевики состоит в том, что Полар почти не дает поросли. В остальном же Полар очень похож на Агавам: к почвам он нетребователен, способен выдерживать засуху, легок в уходе, устойчив к болезням и вредителям.Активно плодоносить кусты сорта Полар начинают на 3-й год после посадки. Урожайность составляет не менее 3-5 кг с куста. Ягоды овальной формы, благодаря твердой оболочке обладают хорошей транспортабельностью. Плоды сладкие, однако без приторности, в них практически отсутствуют кислинка и горечь, свойственные многим сортам ежевики.Джамбо – гибрид французской селекции. Его главное достоинство, выделяющее Джамбо среди других сортов и гибридов ежевики, – плоды огромного (по ежевичным меркам) размера: ягода вырастает до 30 г. Общая урожайность с куста может достигнуть 25-30 кг. Активное плодоношение начинается уже на следующий год после посадки.Плоды Джамбо не только крупные, но и вкусные. Сладкие, имеющие лишь легкую кислинку, плотные, но при этом сочные ягоды хорошо хранятся и подходят для перевозки на большие расстояния. После сбора урожая они могут лежать в холодильнике в течение недели, не теряя при этом своей формы и вкусовых качеств.Еще одно достоинство ежевики Джамбо – устойчивость к высоким температурам. Ягоды в жару не спекаются, урожайность растения не снижается. Также не влияют на количество урожая состав почвы и небольшая затененность.Зато отрицательные температуры негативно сказываются на растении. Морозостойкость ежевики Джамбо низкая, поэтому кустам в условиях средней полосы обязательно требуется укрытие. Это, пожалуй, единственный недостаток данного гибрида.В остальном Джамбо вызывает лишь положительные отзывы садоводов, которые отмечают его неприхотливость, устойчивость к болезням и вредителям, а также отсутствие шипов на побегах, что является немаловажным при уходе за ежевикой.Трипл Краун, известный также под названиями Тройная Корона, – продукт американских селекционеров, появившийся более 20 лет назад. Растение высокорослое: в первый год после посадки высота побегов достигает 2 м, в дальнейшем, если их не прищипывать, стебли дорастают до 3 м. Большой плюс сорта Трипл Краун – в отсутствии шипов по всей длине побега.Отмечают садоводы и прекрасные вкусовые качества ягод. У сладких ягод сорта Трипл Краун к традиционному ежевичному вкусу добавляются легкие нотки вишни или, по мнению других любителей, сливы.Кроме перечисленных, есть у сорта Трипл Краун и другие достоинства.Во-первых, плоды имеют плотную оболочку, что позволяет их долго хранить, использовать как в свежем, так и в переработанном виде и транспортировать на большие расстояния.Во-вторых, Трипл Краун легко переносить засуху и жару. Если жара в средней полосе – явление нечастое, то отсутствие дождей в летний период – вещь обычная. Однако ваше отсутствие на даче в такой период не повлияет на урожай ежевики. Хотя при полном отсутствии воды в течение длительного времени ягоды мельчают, поэтому совсем без поливов не обойтись.В-третьих, сорт Трипл Краун крайне редко поражается болезнями и вредителями.Из сложностей, которые могут возникнуть при разведении данного сорта, следует назвать низкую морозостойкость (кусты в условиях средней полосы нуждаются в укрытии) и повышенные требования к плодородию почвы (урожайность на бедной почве будет невысокая).