30 гнезд в страннейших местах

Эти гнезда были построены в удивительных местах, что как бы говорит о том, что птицы способны адаптироваться к самым разным условиям. Раньше считалось, что умение строить гнезда — наследуемый навык, однако недавние исследования показали, что и пернатые способны совершенствоваться.



Развитие сельского хозяйства и урбанизация привели к лесоистреблению, и число естественных локаций для строительства гнезд сократилось.

Однако птицы не сдаются, свидетельство тому — эти снимки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)