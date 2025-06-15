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30 гнезд в страннейших местах

Эти гнезда были построены в удивительных местах, что как бы говорит о том, что птицы способны адаптироваться к самым разным условиям. Раньше считалось, что умение строить гнезда — наследуемый навык, однако недавние исследования показали, что и пернатые способны совершенствоваться.

Развитие сельского хозяйства и урбанизация привели к лесоистреблению, и число естественных локаций для строительства гнезд сократилось.

Однако птицы не сдаются, свидетельство тому — эти снимки.

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

30 гнезд в страннейших местах

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