23 тёплых примера того, как шерсть может преобразить интерьер

Можно ли сделать осеннее обновление интерьера и утеплиться одновременно?

Как создать сдержанную, но в то же время уютную обстановку в доме?

В решении этих вопросов настоящими помощниками станут шерстяные изделия.

И речь не только о пледах!

Борьба с шумом

1. Фетровые обои в интерьере

В производстве обоев прессованный войлок стал настоящим прорывом. Он позволяет максимально звукоизолировать помещение, не выцветает на солнце, имеет приятный внешний вид, является экологически чистым. К такому материалу приятно прикасаться, а также за ним легко ухаживать. Фетровые обои способны прослужить более 10 лет, не теряя своих свойств. Интерьер с такими обоями смотрится необычно и уютно.

2. Фетровые обои способны прослужить более 10 лет

Мягкая посадка

3. Обивка дивана из шерстяной ткани

В холодное время года актуально обставлять интерьер мягкой мебелью с шерстяной обивкой. Можно сделать сезонную перетяжку мебели или пошить съёмные чехлы. Есть и весьма привлекательные готовые предметы интерьера, среди которых не только диваны и кресла. Встречаются стулья и табуреты с шерстяной обивкой и сидениями.

Если такая мебель загрязнилась, необходимо дождаться полного высыхания пятна, затем счистить его щёткой с мягким ворсом.

Если такой способ не помогает, то без специализированной сухой химчистки не обойтись.

4. Табуреты с шерстяными сидениями

5. Стул с шерстяной обивкой в скандинавском стиле

Оригинальный подход

6. Необычные пуфики

Настоящей тёплой ноткой в интерьере способен стать мягкий шерстяной пуфик. Его можно пошить своими силами, сделать на заказ или купить в мебельном магазине. Стоят такие предметы недорого, зато сколько приятных эмоций они способны вызвать у гостей и хозяев дома. Особенно, если пуфики будут пошиты в форме больших морских камней.

7. Шерстяные пуфы

Неоспоримый плюс такой мебели в том, что она выполняет и декоративную функцию. На лето тёплые пуфы можно спрятать в полиэтиленовые пакеты и убрать под кровать. Лучше, если чехлы на них будут съёмные, тогда не понадобится сдавать их в химчистку.

8. Тёплые пуфы всегда можно спрятать на сезонное хранение под кровать

Сладкий сон

С давних времён люди использовали шерсть домашних животных для изготовления текстиля. Постельное бельё из натуральной шерсти спасёт от холода в самую холодную зимнюю ночь, а плед окутает теплом дождливым осенним вечером.

9. Постельное бельё из шерсти

10. Шерстяной плед в интерьере

11. Шерстяные пледы - достойное украшение интерьера

Шерстяные подушки одинаково хорошо подойдут и для сладкого сна, и для украшения интерьера. Правда, стоит помнить, что на шерстяных пледах и подушках часто образовываются катышки. Периодически их придётся убирать и следить за тем, чтобы изделия не потеряли свой привлекательный внешний вид. А вот большой плюс таких аксессуаров в том, что они практически не мнутся, а складки быстро выравниваются. После стирки рекомендуется проглаживать шерстяную ткань паром через марлю.

12. Декоративная подушка из шерстяной ткани

13. Шерстяные подушки

Тепло под ногами

Ковры из шерсти считаются долговечными и способны прослужить больше 50-ти лет. Такой предмет декора отлично справляется с шумопоглащением и сохраняет тепло. Правда, его не рекомендуют аллергикам. Также нужно следить, чтобы шерстяной ковёр не испортили моль или плесень.

14. Красивый шерстяной ковёр

15. Шерстяной ковёр прослужит больше 50-ти лет

16. Шерстяной ковёр нужно беречь от плесени и моли

Да будет свет!

Когда свет встречается с фактурными и приятными на ощупь материалами, то происходит настоящая магия. Это напрямую касается абажуров из натуральной шерсти. Светильник с такой деталью способен стать истинной изюминкой пространства и придать интерьеру мягкости.

17. Абажур из старой шерстяной кофты

18. Шерстяной абажур

19. Светильники с шерстяными абажурами

Небанальный декор

Осенне-зимний период – время уюта, тёплого чая и красивого декора. Коротать холодные вечера приятно за плетением шерстяного гобелена или созданием мягкого яблока из фетра. Можно изготовить оригинальный подсвечник из обычной стеклянной банки, связав для неё чехол из шерстяной пряжи, а внутрь поставить ароматную свечу.

20. Шерстяной гобелен

21. К такому предмету декора приятно прикасаться

22. Фетровые яблоки

23. Декор из шерстяной пряжи

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