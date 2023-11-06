7 актёров, которые разбили миллионы женских сердец признанием в нетрадиционной ориентации

Этих актёров называют одними из самых красивых людей в мире, Во всяком случае в этом уверены их поклонницы и режиссёры, которые приглашают их на роли героев-любовников. И всё бы хорошо, если бы эти парни в разное время не заявили о своей нетрадиционной ориентации. Поклонницам кино остаётся только безнадёжно плакать о этих парнях, которые играют «за другую лигу».
1. Дэниел Крейг
Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда.
Сразу оговоримся, что Дэниел Крейг, блестяще сыгравший Джеймса Бонда, открыто в своей нетрадиционной ориентации не признавался, но желтая пресса своё дело сделала. Как-то его заметили в одном из гей-баров в Калифорнии в компании мужчины, и журналисты ему этого не простили. А все поклонницы британского киношного спецагента были горько разочарованы.
2. Кевин Спейси
Кевин Спейси - звезда «Красоты по-американски».
Звезда «Красоты по-американски» и «Карточного домика», дважды оскароносец разбил дамские сердца просто вдребезги. Сначала он заявил, что женщинами на самом деле и не интересуется, а потом оказался замешанным в скандале о домогательствах к сыну известной телеведущей. И похоже, что шлейф этого отвратительного скандала будет тянуться за ним ещё долгие – долгие годы.
3. Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка с детьми.
Возможно, поклонницы главного дамского угодника из ситкома «Как я встретил вашу маму» Нила Патрика Харриса и спокойно пережили бы тот факт, что он верный супруг и заботливый отец, если бы не одно «но». Нил уже больше 10 лет находится в отношениях с актером Дэвидом Барткой. А несколько лет назад они нашли для своей семьи суррогатную мать и стали счастливыми родителями двоих детей.
4. Люк Эванс
Люк Эванс.
Кто никогда не скрывал свою нетрадиционную ориентацию, так это Люк Эванс – звезда франшизы «Форсаж» и фильма «Хоббит». Впрочем, даже в кино он не оставил дамам шансов - в детской сказке «Красавица и чудовище», где он появился в небольшой роли Гастона, у его персонажа был «голубой» воздыхатель.
5. Бен Уишоу
Великолепный Бен Уишоу.
Великолепный Бен Уишоу прославился после своей роли в экранизации романа Патрика Зюскинда «Парфюмер». И хотя его персонаж не был радетелем за моральные нормы, женщины всего мира смотрели на красавчика Уишоу, и их сердца таяли. Но увы и ах! Молодой актёр оказался геем. Открытым. И это, кстати, никак не помешало его карьере ни в Голливуде, ни на родине. Он много снимается и работает в театре.
6. Рики Мартин
Рики Мартин и Джван Йосеф.
И даже этот горячий латиноамериканец совершенно равнодушен к девушкам. Рики Мартин — открытый гей. Правда, до 2010 года он не признавался в своей нетрадиционной ориентации, поскольку боялся, что каминг-аут сломает его карьеру. А потом пришёл его звёздный час, и он заявил: «Я рад сообщить вам, что я счастливый гомосексуальный мужчина. Я очень счастлив быть тем, кто я есть».
7. Закари Куинто
Закари Куинто
Этот американский актёр с ирландско-итальянскими корнями много снимается в кино. Но его главной ролью стала роль капитана Спока в сериале «Звездный путь». А пару лет назад журнал Vogue назвал Закари Куинто и манекенщика Майлза МакМиллана, его партнёра, «влиятельной парой, чья позиция важна для кино, искусства, моды и социальной жизни».
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