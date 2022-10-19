Из-за чего в детстве сверстники насмехались над Эмилией Кларк и другие факты о «Матери драконов»

Эмилия Кларк – популярная британская актриса театра, кино и телевидения, прославившаяся на весь мир после участия в съемках культового телесериала «Игра престолов». Там Эмилия предстала перед зрителями в интересном образе бурерожденной Дейенерис Таргариен, более известной как Матерь драконов. Но что же еще известно об этой актрисе? Предлагаем познакомиться с Эмилией поближе, узнав любопытные факты из ее жизни.
Стать актрисой - мечта с трех лет
По воспоминаниям актрисы, в три года она впервые попала к отцу на работу, который трудился звукорежиссером, курирующим известные мюзиклы. В тот раз она попала на спектакль «Showboat». Девочка все два часа молча и восхищенно наблюдала за происходящим на сцене, сидя на коленях у своей матери, хотя обычно такой усидчивостью она не отличалась.
Еще в три года Эмилия решила, что непременно станет актрисой
Когда мюзикл закончился, и опустился занавес, маленькая Эмилия аплодировала настолько сильно, что у нее заболели ладони. После всего этого папа проводил свою дочь за кулисы, что привело ее в еще больший восторг. С этого момента Кларк точно знала, что не сможет жить без театра и сообщила своим родным, что решила стать актрисой.
Отец поначалу не верил в талант дочери
Через некоторое время родители устроили Эмилию в драмкружок при школе-интернате, чтобы дочь смогла познать все тонкости и подводные камни актерской профессии. Кстати, здесь Кларк сделала первые шаги на сцене и приняла участие в нескольких театральных постановках. К слову, в свой дебютный выход на сцену Эмилия, которой было пять лет, напрочь забыла слова. Педагоги пытались подсказать ей текст, но девочка так и продолжала молча стоять. По словам самой Кларк, тогда она не испытывала страха, наоборот, она была полностью спокойна. Такое состояние спокойствия девушка несет с собой на протяжении всей актерской карьеры.
Когда Кларк повзрослела, ее желание стать актрисой не изменилось. Хотя родные думали, что детские фантазии уже в прошлом. Отец Кларк хотел, чтобы дочь при выборе будущей профессии была реалистичней. На мечту Эмили стать актрисой он сказал, что ей нужно выучить лишь одну фразу, — это: «Вам подать картошку фри?»
Объект насмешек превратила в свою изюминку
Сейчас брови актрисы - ее изюминка и отличительная черта, но когда-то она стеснялась их из-за насмешек сверстников
В школьные годы Эмилия столкнулась с жестокостью сверстников. У девочки были очень широкие и густые брови, за что не раз ее дразнили одноклассники. Для Эмилии это было довольно сложным периодом в жизни. Но мама будущей актрисы ей все время повторяла, чтобы она не трогала свои брови, а еще заставляла перед сном их смазывать вазелином и расчесывать.
Мама говорила, что, повзрослев, дочь ей еще спасибо скажет. И правда, девушка сейчас благодарна своей матери за эти советы. Сейчас брови актрисы - ее отличительная черта и визитная карточка. Хотя густые брови Кларк и сейчас часто являются предметом обсуждений.
Музыкальный талант «матери драконов»
Эмилия Кларк - не только талантливая актриса, но и великолепный музыкант. Она прекрасно владеет многими музыкальными инструментами: гитара, фортепиано, флейта. А еще девушка с легкостью исполняет песни в стиле джаз, блюз и кабаре, а также может проникновенно спеть лиричные баллады. По признанию Эмилии, если бы у нее не получилось с актерством, то она попробовала бы себя в роли вокалистки, дизайнера или архитектора.
Помимо актерского таланта у Кларк есть еще и музыкальные способности
Играла на Бродвее
Девять лет назад британская актриса дебютировала на самом Бродвее. Там она исполнила главную роль - эффектную и взбалмошную Холли Голайтли в театральной версии повести американского драматурга Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани». И хотя игрой Эмилии были довольны, сама версия постановки не была особо высоко оценена, поэтому было принято решение завершить ее. Напомним, в культовой киноверсии этой новеллы главную героиню сыграла непревзойденная и очаровательная Одри Хепберн.
До роли Дейенерис бралась за любые подработки
Зачастую путь к славе тернист и нелегок. За год до участия в сериале «Игра престолов» начинающей актрисе пришлось трудиться на шести разных работах, чтобы оплачивать аренду маленькой квартиры, которую девушка снимала со своими приятелями. Эмилия подрабатывала оператором колл-центра, официанткой, барменом, агентом по недвижимости и так далее. Но девушка не унывала, она верила, что однажды ей предложат интересную роль в кино, которая сделает ее знаменитой.
За какие только подработки не бралась Эмилия, пока ждала стоящей роли в кино
Кстати, так и получилось. Как-то вечером раздался телефонный звонок ее агента, который сказал ей, что канал HBO ищет девушку в крупный проект на роль Дейенерис. Агент сообщил, что кастинг состоится завтра и подчеркнул, что именно она должна сыграть эту героиню.
Изначально на роль «матери драконов» взяли другую девушку
Поначалу на роль «матери драконов» утвердили другую актрису, которая, кстати, даже сыграла в пилотной серии. Но она так и не вышла на экраны, так как актриса покинула проект, а на ее место взяли Кларк. Этот выбор удивил многих, так как девушка не была похожа на тот типаж, который искали: высокая, худая, загорелая блондинка с таинственным взглядом. Кларк же была немного пухленькой и невысокой шатенкой с открытым взглядом и улыбкой без капли загадочности.
Несмотря на то, что Кларк не совсем подходила под параметры нужного типажа для героини, ей все-таки удалось заполучить эту роль
Несмотря на все это, директор по кастингу разглядел в девушке то, что было нужно для кинокартины. После пробных диалогов он подошел к юной актрисе и сказал, что она отлично играет, но нужно посмотреть на сколько ей подойдет белый цвет волос. Костюмерам после окончания проб пришлось сделать целых семь париков разных светлых оттенков, и выбор пал на пепельно-серебристый.
Откровенные сцены давались трудно
Когда девушка получила долгожданную роль в таком успешном проекте как «Игра престолов», она была бесконечно счастлива. К слову, до этой роли девушка уже даже отчаялась, решив попробовать себя в другой профессиональной сфере. Так что ни постоянные командировки, ни бесконечные съемки не омрачали ее. Единственное, что далось ей трудно - это обнаженные сцены. Несмотря на то, что у актрисы был двойник, она решила сниматься в пикантных сценах самостоятельно. По словам актрисы, в первых таких сценах ей нужен был небольшой перерыв, чтобы немного успокоиться: попить чая, поплакать и потом взять себя в руки.
Перенесла три операции
По окончанию первого сезона сериала Эмилия получила, помимо известности и славы, еще и ухудшение здоровья: прыгало давление, сильно кружилась голова, подступала тошнота. Поначалу актриса приняла все это за простую реакцию организма на стресс. Но на одной из тренировок у нее начались жуткие головные боли, а сознание стало спутанным. Врачи выяснили, что из-за аневризмы мозга у девушки случился один из разновидностей инсульта.
Помимо славы и гонораров, актриса получила после съемок в «Игре престолов» еще и серьезные проблемы со здоровьем
Ей сделали операцию, после чего у актрисы начались побочные эффекты: нарушение речевого аппарата и памяти. Поначалу Эмилия даже не могла вспомнить свое имя. Актриса была в шоке, ведь с такими побочными эффектами об актерской профессии можно забыть. Однако спустя чуть больше недели все наладилось, хотя головные боли еще давали о себе знать.
Второй сезон дался актрисе трудней всего. Она не только работала не покладая рук, но и постоянно давала журналистам интервью, посещала различные мероприятия. В эти моменты ей приходилось улыбаться на камеру, хотя внутри ее разрывало от головной боли, которую она заглушала сильными медикаментами, основанными на морфии. Спустя некоторое время ей стало хуже, головная боль стала невыносимой. Эмилию отправили вновь на обследования, после чего врачи сказали, что без второй операции ей не выжить. Но во время хирургического вмешательства появились осложнения, которые повлекли за собой еще одну операцию. К счастью, все разрешилось благополучно, и теперь у Кларк все хорошо.
С детских лет фанатка Шварценеггера
Актриса ужасно переживала из-за съемок со своим кумиром детства в фильме «Терминатор: Генезис»
В детстве будущая актриса посмотрела фильм «Терминатор», став его настоящей фанаткой, как впрочем и исполнителя главной роли - Шварценеггера. По счастливому случаю, спустя годы, Кларк была приглашена на одну из главных ролей - Сару Коннор в фильме «Терминатор: Генезис». Девушка безумно волновалась, находясь на съемочной площадке с кумиром детства, хотя он был доволен ее игрой. С ее слов, она периодически хотела себя ущипнуть, чтобы понять, что это не сон. Девушка переживала зря, ведь она очень органично смотрелась на экране со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером. Но несмотря на это картина провалилась в прокате.
Занимается благотворительностью
С 2017 года Кларк стала частью команды, помогающей начинающим актерам попасть на прослушивание в театральных школах. А через год актриса участвовала в благотворительном аукционе, где могли купить совместный просмотр серии «Игры престолов» с самой Кларк. Необычный лот обошелся в $120 тысяч. Средства перечислили на помощь жертвам различных стихийных бедствий. А три года назад Кларк создала благотворительный фонд, который помогает больным аневризмой головного мозга.
Поклонники редко узнают на улице
Актрису редко узнают на улице с темными волосами, но после того, как Кларк перекрасилась в блондинку, ее стали узнавать намного чаще.
После образа «матери драконов» все привыкли видеть Кларк со светло-пепельными длинными волосами, а вот в ее естественном темном цвете ее редко узнают прохожие. Однако, когда актриса перекрасилась в блондинку, ее стали узнавать намного чаще.
Сериал «Игра престолов», подаривший известность Эмилии Кларк, стал одним из самых успешных и популярных проектов последних лет. Однако после финальной серии миллионы зрителей обрушились волной критики на создателей и просили полностью переснять последнюю главу.
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