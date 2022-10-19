Из-за чего в детстве сверстники насмехались над Эмилией Кларк и другие факты о «Матери драконов»

Стать актрисой - мечта с трех лет

Еще в три года Эмилия решила, что непременно станет актрисой

Отец поначалу не верил в талант дочери

Объект насмешек превратила в свою изюминку

Сейчас брови актрисы - ее изюминка и отличительная черта, но когда-то она стеснялась их из-за насмешек сверстников

Музыкальный талант «матери драконов»

Помимо актерского таланта у Кларк есть еще и музыкальные способности

Играла на Бродвее

До роли Дейенерис бралась за любые подработки

За какие только подработки не бралась Эмилия, пока ждала стоящей роли в кино

Изначально на роль «матери драконов» взяли другую девушку

Несмотря на то, что Кларк не совсем подходила под параметры нужного типажа для героини, ей все-таки удалось заполучить эту роль

Откровенные сцены давались трудно

Перенесла три операции

Помимо славы и гонораров, актриса получила после съемок в «Игре престолов» еще и серьезные проблемы со здоровьем

С детских лет фанатка Шварценеггера

Актриса ужасно переживала из-за съемок со своим кумиром детства в фильме «Терминатор: Генезис»

Занимается благотворительностью

Поклонники редко узнают на улице

Актрису редко узнают на улице с темными волосами, но после того, как Кларк перекрасилась в блондинку, ее стали узнавать намного чаще.