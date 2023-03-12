Как появилась традиция бросаться гнилыми помидорами и что с ней стало в XXI веке

В кого и чем бросались в прошлом

В античном театре царила своя атмосфера. Источник: curriculumvisions.com

Мария-Антуанетта. Источник: smithsonianmag.com

Зрительские симпатии и антипатии: от аплодисментов до летящих овощей

О. Домье. Клакер. Источник: wikipedia.org

В лондонском театре Глобус к настроению публики относились внимательно - и актеры, и драматурги. Источник: mindomo.com

Во время выступления группы The Beatles на сцену во множестве летели мармеладки. Источник: beatlesuniversity.wordpress.com

Фестиваль La Tomatina дает возможность и самому побросать помидоры, и почувствовать себя на месте мишени. Источник: bolshoyvopros.ru

Виртуальные гнилые помидоры

Символика Rotten Tomatoes построена на этой старинной традиции взаимодействия публики и артистов. Источник: the-bear-cave.com

Носить на премьеры настоящие помидоры больше не обязательно. Источник: qrius.com