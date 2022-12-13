Как украсить дом к Новому году и в суматохе не растерять праздничное настроение

Новогодних праздников с нетерпением ожидают не только детишки, но и взрослые. Приближение Нового года — волшебная пора, когда атмосфера пропитана сказкой, и исполняются самые заветные желания. Но чтобы создать настроение и провести торжество «на ура», не стоит надеяться на Деда Мороза — надёжнее будет взять планирование и украшение в свои руки. Какие в этом году тенденции? Разберёмся дальше.









Праздник к нам приходит

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