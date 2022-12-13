Как украсить дом к Новому году и в суматохе не растерять праздничное настроение

Новогодних праздников с нетерпением ожидают не только детишки, но и взрослые. Приближение Нового года — волшебная пора, когда атмосфера пропитана сказкой, и исполняются самые заветные желания. Но чтобы создать настроение и провести торжество «на ура», не стоит надеяться на Деда Мороза — надёжнее будет взять планирование и украшение в свои руки. Какие в этом году тенденции? Разберёмся дальше.
Праздник к нам приходит
Ближе к декабрю в продаже появляются самые разные праздничные украшения, а с средины месяца начинается массовая предпраздничная суета. Все торопятся украсить жилье атмосферным декором: идут в ход разноцветные гирлянды, романтические свечи и диффузоры, тематические статуэтки, пушистая мишура и искусственный снег. Но самым главным символом Нового годаостается лесная красавица — елка. Правда, в последнее время многие перешли на искусственныедеревья, и с тех пор в доме недостает елового аромата.
Самое верное решение, чтобы исправить сложившуюся ситуацию — купить праздничную композицию в виде веночка или букета с веточками ели нобилис. Даже несколько небольших ветвей придадут помещению праздничный флёр. И ни с чем несравнимый аромат продержится напротяжении всех праздников, если на кухне или в гостиной поставить красивую вазу и своевременно пополнять её мандаринами.
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