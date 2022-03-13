10 вещей, которые нужно сделать сразу же, как переехал в новую квартиру

1. Проверить технику после транспортировки

Пережила ли техника транспортировку?

2. Проверить все коробки и мебель

Всё ли доехало до дома?

3. Проверить свет - газ - вода

А есть ли у вас вода?

4. Собрать все квитанции

Все документы в одном месте

5. Найти хорошую школу для своих детей

Школу стоит поискать ещё до переезда на новое место.

6. Зарегистрировать свой автомобиль

Чтобы не было проблем с ГИБДД.

7. Узнать побольше о новом районе

Такая информация может оказаться полезной.

8. Сообщить близким и друзьям новый адрес

Чтобы отправления не потерялись.

9. Поиск очень важных людей: врач, участковый и всея с ними

Люди, с которыми нужно познакомиться на новом месте сразу же.

10. Связаться со страховыми компаниями

Страхование - дело добровольное, но всё же...