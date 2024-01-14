Как раздеваться в спальне: инструкция 1937 года для жен

Кажется, современные женщины знают 1000 и 1 способ соблазнения мужчин и не нуждаются в каком-либо руководстве. Да, возможно, в том, как соблазнить мужчину, современной женщине нет равных, но как насчет уже соблазненной особи мужского пола, то есть мужа?







А зачем, спрашивается, соблазнять мужа, если он уже муж? Вопрос, конечно, интересный, но ведь этого самого мужа нужно еще и радовать, а также разжигать в нем огонь любви и страсти.



Еще в далеком 1937 году журнал Life выпустил руководство о том, как правильно и неправильно раздеваться перед мужем.







В 1937 году на Манхэттене профессор социологии Ален Гилберт открыл так называемую «Школу раздевания» для жен, в которой обучали искусству правильного обнажения перед мужем.



Журнал Life даже выпустил руководство, в котором демонстрировался правильный и неправильный вариант раздевания.











В числе преподавателей были две бурлеск-танцовщицы: Джун Сент-Клер (справа), которая показывала, как жена должна раздеваться, и Конни Фонзалу (слева), которая показывала, как раздеваться не следует.











«Хорошие спальные манеры имеют большое значение для семейного счастья, когда медовый месяц закончился и началась семейная жизнь».











Гилберт заявлял, что в его обучающем классе уже 48 женщин, каждая из которых заплатила по 30 долларов за шесть занятий, что эквивалентно теперешним 500 долларам.











Как правильно снимать чулки.











По мнению Гилберта, многие браки разваливались потому, что жена вела себя небрежно в постели и у постели.



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