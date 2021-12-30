Мелочи, которые делают интерьер кухни дешёвым и безвкусным

Красивые современные кухни необязательно стоят баснословных денег, зато всегда отличаются продуманностью до мелочей. Ведь стоит добавить сюда какую-то неподходящую деталь, как вся идеальная картина вмиг рухнет, перестанет радовать глаз.





И сегодня мы расскажем, какие мелочи на кухне делают интерьер дешевым и безвкусным, даже если на обустройство хозяевам пришлось потратить немалые деньги. Специалисты предостерегают от повторения этих ошибок. И, возможно, к их мнению таки стоит прислушаться?





Жалюзи

Лишние провода

Фотообои

Обилие пластика

Магнитики

Этот элемент уместно смотрится в офисном помещении, где создает соответствующую атмосферу. Но зачем закрывать им кухонные окна? Ведь именно окно — это единственное светлое пятно, лучший источник света на любой кухне.А потому оформлять кухонные окна следует не менее тщательно, чем всё остальное пространство. Попросту установить безликие жалюзи и надеяться, что это решение ничуть не испортит интерьер, — наивно. Жалюзи вряд ли помогут создать уютную атмосферу.К размещению и количеству розеток следует отнестись ответственно. Ведь если где-то были допущены просчеты, то без удлинителей и тройников не обойтись. А эти лишние провода точно ухудшат вид и функциональность даже самой современной кухни.Такой беспорядок только обратит внимание каждого присутствующего на непродуманность интерьера. Меньше красоты и комфорта, зато в разы больше ненужного беспорядка.Слишком дешевый и простой вариант, чтобы отдавать ему предпочтение сегодня. Хотя стоит отметить, что теперь становится модным сооружать, например, наливные полы на кухне с 3D-эффектом. И в таком случае яркие рисунки смотрятся впечатляюще. Однако обычная фотопечать с пальмами либо фруктами уже безнадежно устарела.Пластик в любом интерьере всегда добавляет дешевизны. И не стоит надеяться на то, что кухонное пространство с обилием пластика будет выглядеть современным и элегантным. А потому от посуды, подоконников, плинтусов, карнизов и даже цветочных горшков из пластика лучше отказаться.Увидеть на холодильнике магнитики можно едва ли не в каждой второй квартире. Но какой от них толк? Эти штуки только создают беспорядок даже в самой чистой и ухоженной кухне. Да и в большинстве случаев смотрятся попросту нелепо и безвкусно.