За что средневековые монахи отлучили от Церкви любителей пива

В Средневековье даже пиво могло стать причиной войны.
В Средневековье город Вроцлав был столицей Силезии – исторического региона, части которого сейчас принадлежат Австрии, Чехии, Германии и Польше. Сложно поверить, что XIV в веке власти Вроцлава начали войну против пива, несмотря на его популярность у всех слоев населения. В то время хмельной напиток был незаменим на вечеринках, обедах, публичных мероприятиях.
Собор Иоанна Крестителя на острове Тумский во Вроцлаве, рисунок XVIII века. | Фото: en.wikipedia.org.
В середине XIV веке в богемском городе Вацлаве было только одно учреждение, где варили хмельной напиток. Оно располагалось в подвале прямо в здании городского совета. Поскольку пивоварение было очень прибыльным делом, за ратушей было закреплено исключительное право на изготовление пива. По названию близлежащего богемского городка Свидница (Швейдниц) хмельной напиток получил название Piwo Świdnicka.
Процесс приготовления пива. | Фото: brewingmuseum.org.
Монахи пьют пиво. Arturo Petrocelli. | Фото: tektonministries.org.
Но вскоре у руководителей Врацлава появились неожиданные конкуренты. В 1380 году несколько мастеров-пивоваров перебрались к монахам Собора Иоанна Крестителя, и поныне возвышающегося на островом Тумский. Собор окружали несколько небольших монастырей и дома благородных семейств. Это место считалось важным экономическим центром региона, здесь была работа для фермеров и ремесленников.
Средневековый монах дегустирует вино или пиво, конец XIII века. | Фото: en.wikipedia.org.
Средневековый монах варит пиво, 1506 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Пиво издавна было важной частью рациона средневековых монахов. Так, в записях VIII-IX вв. упоминается, что монахи в день выпивали два-три литра пива: утром, на завтрак, и в обед. На ужин у них было вино.
Для варки пива требуется немало ячменя, и большинство средневековых фермеров не могли себе его позволить. А вот у монахов было много сырья, а также времени, чтобы сделать хмельной напиток. Это и стало предпосылкой к конфликту между городским советом Врацлава и служителями римско-католической церкви, когда архиепископ Иоганн фон Ноймаркт разрешил варить пиво монахам, а также обычным предприимчивым людям.
Монастырская пивоварня IX века. | Фото: brewingmuseum.org.
Городской совет Вацлава не смог согласиться с потерей огромной прибыли от продажи пива, которая составляла, по оценкам, от 30 до 50 процентов городского бюджета.
Члены ратуши начали с дипломатии. Совет направил к монахам представителей, чтобы те высказали монахам свое недовольство. Также прозвучали угрозы конфискации и санкций. Далее монастырь, стоящий на речном острове в центре города, подвергся торговой блокаде.
Собор Иоанна Крестителя на острове Тумский во Вроцлаве. | Фото: ru.wikipedia.org.
Епископ ответил интердиктом, т.е. запретил проводить в Вацлаве религиозные обряды и службу. Фактически, он отлучил город от Церкви, чтобы и дальше продавать пиво.
Тогда городской совет решился применить силу. Но от солдат было мало пользы. В хрониках сказано, что они, во хмелю, бродили по улицам Вацлава и грабили церковную собственность.
Виночерпий из подвала подает стакан пьющим в комнате наверху. Конец XIV века. | Фото: commons.wikimedia.org.
Вход в Piwnica Świdnicka – ресторан, расположенный на месте вроцлавской городской пивоварни. | Фото: commons.wikimedia.org.
Даже военное вторжение не повлияло на епископа. В конце концов, Папа Римский Григорий XII отменил интердикт. Также он постановил, что монахи, живущие на острове Тумский, могут варить пиво, но только для себя. Таким образом, монополия городского совета была восстановлена. А в здании ратуши до сих пор есть погреб, в котором ранее варили пиво. Теперь здесь находится один из самых старых ресторанов в Европе.
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