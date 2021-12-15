Очаровательные дамские домики, переделанные из гаражей

Домики для дам.
Современный стремительный ритм жизни таков, что у женщины просто не остается времени и места на то, чтобы элементарно отдохнуть и позволить себе заняться любимым делом. Дизайнер Эрика Кэти предлагает скрыться от проблем (хотя бы на время) в очаровательных маленьких домиках, предназначенных специально для дам.
Дизайн Эрики Кэти (Erika Katie).
Эрика Кэти (Erika Katie) занимается разработкой дизайна маленьких домиков для женщин (She Sheds), которые можно поставить в саду или на заднем дворе. Это эдакий эквивалент мужской «берлоги», только гораздо стильнее, да и пахнет получше. Кстати, многие из этих домиков переделаны из гаражей.
Домик размером меньше комнаты.
Укромный женский уголок.
Дизайнер уверяет, что эта сугубо женская территория позволяет дамам расслабиться, заняться любимым делом, почитать любимую книгу, пригласить подруг на чашку чая.
She Shed - домик, переделанный из гаража.
Домик для релакса.
Дизайн каждого домика индивидуален. Перед тем, как приступить к работе, Эрика Кэти подолгу общается с заказчицами, чтобы понят их характер и увлечения. Если для одной очень важно иметь чуть ли не целую оранжерею в своем «убежище», то для другой необходимо только наличие места для швейных принадлежностей.
Домик для швеи.
Дизайн Эрики Кэти (Erika Katie).
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