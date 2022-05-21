Первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-1989»: секреты организации и дальнейшая судьба участниц

Вице-мисс Екатерина Мещерякова и мисс СССР-1989 Юлия Суханова | Фото: history.mirtesen.ru и top-antropos.co
27 лет назад состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-1989», участницами которого стали 35 девушек-победительниц городских, областных и региональных конкурсов. На тот момент и для организаторов, и для моделей это был первый опыт мероприятий подобного масштаба, и никто не имел четкого представления о том, как все должно происходить. Во время проведения случалось множество курьезов.
Победительницы конкурса Екатерина Мещерякова, Юлия Суханова и Анна Горбунова | Фото: ladyindress.com.ua
Самым первым в СССР был конкурс «Московская красавица-1988», а через год решили провести подобное мероприятие во всесоюзном масштабе. Конкурс проходил с 19 по 21 мая в концертном зале «Россия». К участию допускались даже школьницы 16-17 лет. Девушки отвечали на ставшие уже стандартными вопросы о заветной мечте и даже дефилировали в купальниках – тогда этот этап конкурса назывался «Демонстрация пляжных ансамблей».
*Демонстрация пляжных ансамблей* | Фото: history.mirtesen.ru
Победительницей стала 17-летняя московская десятиклассница Юлия Суханова, второе место досталось Анне Горбуновой из Зеленограда, третье – Екатерине Мещеряковой из Перми. Для Юлии это был не первый конкурс – год назад она участвовала в первом советском конкурсе красоты «Московская красавица-1988».
Победительница конкурса *Мисс СССР-1989* Юлия Суханова | Фото: radikal.ru
Участницы конкурса в концертном зале *Россия* | Фото: history.mirtesen.ru
Поскольку подобные мероприятия были новшеством для советского телевидения, во время организации случалось немало казусов и сложностей. ЦК ВЛКСМ выступил против идеи конкурса красоты. Продюсер Юрий Кушнерев вспоминает: «Меня даже вызывали в ЦК партии, допрашивая – а что я там собираюсь делать? Никакую помощь партийные органы нам не оказали, да она и не нужна была по большом счету. Мы все делали по наитию, пытаясь что-то заимствовать у модельных агентств. К таким трем крупнейшим мы и обратились – они-то нас и научили, как отбирать кандидаток, кого отсеивать (сразу выбыли на отборочных турах полные дуры – уж очень не хотелось позориться перед иностранцами)».
*Мисс Супермодель* Эха Урбсаллу из Эстонии | Фото: history.mirtesen.ru
Чтобы конкурс состоялся, продюсеру пришлось договариваться с бандитами: «Единственный раз, когда мы чуть от них не пострадали, это когда они пьяные приехали в пансионат к девушкам. Хотели с ними развлечься: «Куда здесь баб завезли?». Хорошо, что кандидаток охраняли сотрудники МВД. Они их быстро убрали», – признается Кушнерев.
Участницы конкурса | Фото: history.mirtesen.ru
*Мисс Киношанс* Анна Портная | Фото: kp.ru
Тогда советские зрители впервые услышали о модельных параметрах. Юлия Суханова идеально им соответствовала: рост – 172 см, вес – 55 кг, объемы – 91-59-90. Участниц оценивали зрители и члены жюри: Ирина Скобцева, Леонид Якубович и Екатерина Максимова.
Вице-мисс Екатерина Мещерякова и мисс СССР-1989 Юлия Суханова | Фото: history.mirtesen.ru и m.kp.ua
Юлия Суханова с певцом Стингом | Фото: m.kp.ua и informator.news
Юлия Суханова после победы уехала в США и начала карьеру фотомодели. Позже она занялась бизнесом, и сейчас возглавляет компанию, выпускающую генераторы «горного» воздуха. Спустя годы Юлия вспоминает: «Я никогда не считала себя красивой. С детства больше дружила с мальчиками – любила попрыгать-побегать. А потом сестра узнала, что в парке Горького проводится набор девушек для участия в конкурсе... Помню, я не хотела идти – даже плакала. И готовилась к конкурсу без особой надежды. А после победы я уехала в Штаты, где модельное агентство предложило мне работу. Начинала с рекламы йогурта и мороженого, потом заключила контракты с американским и парижским агентствами. Первое время было очень тяжело. Любой жест, а особенно любой изъян рассматривался под лупой... Было немало поводов для слез».
Мисс СССР-1989 Юлия Суханова работала фотомоделью в США | Фото: kp.ru
Многие девушки после участия в конкурсе красоты успешно устроили свою судьбу. «Мисс Киношанс» Анна Портная не дождалась обещанного обучения во ВГИКе, но занялась модельным бизнесом, а сейчас работает имиджмейкером. Елена Силина, которая на конкурсе представляла Волгоград, стала фотомоделью и вышла замуж за состоятельного француза. Вторая вице-мисс Екатерина Мещерякова в качестве приза получила билет в Париж. Там она заключила контракт с модельным агентством, и даже стала лицом аромата от Nina Ricci «L'Air du Temps». Сегодня она больше известна за границей, чем у себя на родине.
Победительница конкурса *Мисс СССР-1989* Юлия Суханова | Фото: kp.ru
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