В чем арбалет был лучше и хуже длинного лука в свое время

Столетняя война между Англией и Францией показала, что оружие имеет огромное влияние на тактику ведения боя. Если англичане старались использовать длинный лук, то французы воевали с арбалетами. Эти два оружия разные по своим характеристикам. Но чем же было их отличие?
Старинный арбалет / Фото: darminaopel.
Если погрузиться в историю, то лук намного древнее арбалета, да и проще по структуре. Эти оружия по своей системе близкая друг другу родня. Арбалет вообще считается некоторой улучшенной версией лука, ведь он появился позже, когда технологии стали активно развиваться. Нужно учитывать, что лук мог сделать и один человек, а вот над конструкцией арбалета обычно трудились несколько цехов с ремесленниками. Дугу, замок и ложе почти всегда делали разные мастера. Арбалет на данный момент является самостоятельной единицей оружия, которая занимает своё место в тактической нише.
На своем пике развития арбалетная дуга могла достигнуть мощности натяжения в 1000 фунтов. Если взять некоторые образцы, то они могли быть и помощнее. А вот самый обычный лук традиционно удерживает показатели в 80-100 фунтов. Но некоторые опытные лучники могли натянуть оружие и до 200 фунтов. Даже такого усилия не хватает, чтобы переплюнуть арбалет.
Тяжёлый осадный арбалет / Фото: oir.mobi
Если учитывать метательный элемент в бое, то бросив арбалет во врага, боец явно нанесет больше урона, чем он бы бросил обычный легкий лук. Стоит учитывать, что дальность арбалета была в районе 300 метров, некоторые специалисты умудрялись стрелять и дальше. Сам арбалет обладал довольно мощной пробивной силой, он легко мог прошить рыцарские латные доспехи. Лук же против такой брони был бесполезен. Здесь стоит учесть, что хорошей броней на поле боя обладали не многие. Она обычно стоила довольно дорого.
Лук отличается тем, что он скорострельный. Арбалету требуется дополнительная защита и перезарядка. Когда воин натягивал лук, то ему сразу надо было стрелять, ведь стрелу долго натянутой не удержишь. А вот человек с арбалетом мог долгое время выцеливать свою жертву. Можно отметить, что арбалет был винтовкой своего времени. Луки в своей основе применялись для заградительной стрельбы навесом. Арбалет для такого способа стрельбы не подходил, ведь его нужно было долгое время перезаряжать.
Рыцарь с луком / Фото: dksokol.ru
Арбалеты служили довольно долго. Многие опытные ремесленники отмечали, что оружие долговечное. Дуга же лонгбоу имела низкую стоимость и не отличалась своей долговечностью. По этой причине лучники всегда возили с собой огромные обозы с заготовками тиса, вяза и ясеня. Эти заготовки были дешевые и не обременяли казну. Арбалет же стоил хороших денег, им мог обладать далеко не каждый.
Городские магистраты в основном ходили с арбалетами. Чтобы обучиться стрельбе с арбалета, надо было взять всего несколько уроков. А вот чтобы стать лучником, приходилось начинать обучение с самого детства. Подготовка профессионального лучника обходилась дорого. В этом аспекте арбалет выигрывал.
Арбалет по совокупным факторам своих характеристик постепенно со временем вытеснял лук, но только не в Англии. Здесь смогли сделать такую систему, когда резервы лучников пополнялись сами.
Британские лучники / Фото: sportishka.com
Британская система работала так, что порядок и закон поддерживался в основном гражданскими формированиями, в которые проходили почти все англичане. В этих формированиях не было возрастного ценза. Чтобы быть участником, у тебя дома должен был быть лук и ты должен регулярно тренироваться и знать, как применить оружие.
Арбалет-шнеппер / Фото: flectone.ru
Мобилизационные резервы лучников не имели лимита, по сути британцы все умели пользоваться луком. Отсюда можно понять, почему они воевали с луком, а не арбалетом. Они были дешевые и распространены массово.
Франция пыталась повторить британскую систему подготовки лучников, но у нее это не получилось. Испанцы тоже старались сделать также и ожидаемо потерпели крах.
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