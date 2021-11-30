Жажда жизни: как и зачем пить воду

Вода — важнейший для любого человека ресурс, но контролируют уровень гидрации организма очень немногие. Мы решили разобраться в вопросе, и собрали свод простых правил как и где правильно пить воду, которые нужно знать каждому.
Забудь, что знал
2-3 литра воды в сутки? Опытные выживальщики рассмеются в лицо тому, кто продолжает опираться на эти цифры, действительные для температуры окружающей среды около 20 градусов по Цельсию при условии невысокой степени физической активности. На самом же деле ты можешь потерять до 2-3,5 литров воды в час, пробираясь по пересеченной местности в ужасную жару. Естественно, что все эти потери неплохо бы компенсировать до того, как начнут появляться признаки обезвоживания.
Сухая статистика
Потеря всего 5 процентов жидкости в организме приводит к раздражительности, тошноте, слабости, что рискует перетечь в головокружение, головную боль, покалывание в конечностях и неспособность ходить при 10-процентном дефиците влаги. Потеря свыше 15 процентов, для которой характерны глухота, нарушение зрения, болезненное мочеиспускание, опухший язык и онемение кожи, чревата смертью.
Признаки сухости
Иногда организм даже не собирается подавать явных сигналов жажды и вот тогда нужно вовсю следить за появлением у себя следующих признаков обезвоживания, чтобы предотвратить его дальнейшее развитие. Итак, жажда наступает при потере около 2 процентов жидкости, где-то в это же время моча приобретает темный цвет и сильный запах. Вокруг глаз страдающего от жажды появляются темные круги, кожа теряет эластичность, наблюдается усталость и эмоциональная нестабильность.
Вторичные признаки потерь
Однако жажда не всегда является показателем того, сколько воды нужно выпить. В таких случаях можно опираться на второстепенные признаки, которые подскажут, сколько влаги организм потерял. Например, пропитанная потом футболка свидетельствует о потерях от 0,5 до 0,75 литров жидкости. При такой же потере пульс в спокойном состоянии организма достигает отметки в 100 ударов в минуту, а частота вдохов — 12-20. Потеря 1,5 литров будет проявляться в участившемся до 120 ударов пульсе при 20-30 вдохах в минуту. Для дефицита 2 литров влаги характерны значения 120-140 ударов и 30-40 вдохов в минуту.
Что и как пить
Минимальное количество мочи, при снижении которого можно начинать волноваться о своем состоянии, — 0,5 литра за 24 часа. Но до этого лучше не доводить, употребляя хоть сколько-нибудь жидкости во время каждого приема пищи. Однако даже рекомендованные для засушливого климата 14-30 литров (да, ты все правильно прочитал!) воды в сутки не уберегут от плохого состояния, если в поступающей жидкости не будет содержаться достаточно электролитов, вымываемых из организма потом, мочой и дефекациями. Восполнить солевой баланс может одна чайная ложка поваренной соли на 4 литра питьевой воды.
Дефицит воды в природе
Бывает так, что найти подходящий источник питьевой воды сразу не удается. В такой момент следует включить в организме строгую диету, которая выиграет немного времени на поиск. Например, ежедневное потребление 500 миллилитров воды с разведенными в этом объеме двумя чайными ложками сахара позволит на протяжении недели избегать сильного обезвоживания. Нормируй нагрузку так, чтобы сильно не потеть и не уставать. За это время тело адаптируется к климату, и дневная доза воды немного уменьшится, да и вполне может быть найден какой-нибудь водоем или подземный источник.
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