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Завораживающие пейзажи дикой природы Аляски, которая когда-то была русской


Захватывающие виды юго-восточной Аляски.

Захватывающие виды юго-восточной Аляски.

Юго-Восточная Аляска – это узкая полоса прибрежных островов и гор, простирающихся более чем на 500 миль вдоль Тихого океана. Когда-то это была русская Америка. Эти места известны своей дикой природой, захватывающими видами и удивительными морскими пейзажами. В этом обзоре фотографии этого удивительного региона.

1. Айсберги, Аляска


Отдых тюленей на айсбергах, вид с воздуха.

Отдых тюленей на айсбергах, вид с воздуха.

 

2. Линнский канал, Аляска


Бурый медведь решил изменить своим предпочтениям, вместо лосося его трапеза – трава.

Бурый медведь решил изменить своим предпочтениям, вместо лосося его трапеза – трава.

 

3. Вход в Джуно, Аляска


Замечательный краевид открывается от пешеходной тропы до горы Робертс.

Замечательный краевид открывается от пешеходной тропы до горы Робертс.

 

4. Город Ситка, Аляска


Завораживающие пейзажи дикой природы Аляски, которая когда-то была русской

Купольный Михайловский собор в центре, первоначально построенный в 1848 году Русской Православной Церковью, когда Ситка был столицей Российской Америки.

 

5. Фредерик Саунд, Аляска


Мощные брызги при всплывании горбатого кита.

Мощные брызги при всплывании горбатого кита.

 

6. Ледник Таку возле Джуно, Аляска


Завораживающий вид на ледник с воздуха.

Завораживающий вид на ледник с воздуха.

 

7. Город Хейн, Аляска


Орлы- могучая фауна этого континента.

Орлы- могучая фауна этого континента.

 

8. Город Кетчикан, Аляска


Утёс Кетчикан-Крик вдоль по улице Крик-стрит.

Утёс Кетчикан-Крик вдоль по улице Крик-стрит.

 

9. Окрестности Ситки, Аляска


На фоне горы Эдджумумбе морские львы отдыхают на буе.

На фоне горы Эдджумумбе морские львы отдыхают на буе.

 

10. Ледник, Аляска


Место съёмки мировых кинематографов и экскурсий.

Место съёмки мировых кинематографов и экскурсий.

 

11. Природа юго-востока Аляски


Бурый медведь в поисках пищи среди старых сланцев.

Бурый медведь в поисках пищи среди старых сланцев.

 

12. Город Кетчикан, Аляска


На окраине города расположился торговый порт.

На окраине города расположился торговый порт.

 

13. Фредерик-Саунд, Аляска


Горбатый кит в момент охоты на сельдь.

Горбатый кит в момент охоты на сельдь.

 

14. Скульптурный Ситка, Аляска


По всей территории города можно встретить такие тотемные столбы.

По всей территории города можно встретить такие тотемные столбы.

 

15. Национальный парк, заповедник «Глейшер-Бей», Аляска


Ледник Джонса Хопкинса начинается на восточных склонах гор Литуя и Солсбери.

Ледник Джонса Хопкинса начинается на восточных склонах гор Литуя и Солсбери.

 

16. Окрестности Джуно, Аляска


Полевые цветы Пурпура в пик своего цветения.

Полевые цветы Пурпура в пик своего цветения.

 

17. Юго-восточная Аляска


Семейство выдр на речной прогулке.

Семейство выдр на речной прогулке.

 

18. Город Скагуэе, Аляска


Экскурсия пассажиров по городу, сошедших с круизного корабля.

Экскурсия пассажиров по городу, сошедших с круизного корабля.

 

19. Линн-канал, к северу от Джуно, Аляска


Недосягаемые автомобильным транспортом острова на севере от Джуно.

Недосягаемые автомобильным транспортом острова на севере от Джуно.

 

20. Маршрут Юкон, Белый перевал, Аляска


Историческая железная дорога, соединяющая порт Скагуэй с Каркросом и Уайтхорсом в южнокорейской территории Канады.

Историческая железная дорога, соединяющая порт Скагуэй с Каркросом и Уайтхорсом в южнокорейской территории Канады.

 

21. Вблизи Джуно, Аляска


Открытие которое будоражит воображение – ледяная пещера.

Открытие которое будоражит воображение – ледяная пещера.

 

22. Хейнс, Аляска


Берег реки Чилкат и два молодых лося.

Берег реки Чилкат и два молодых лося.

 

23. Окрестности Кетчикана, Аляска


Завораживающее утро в лесу.

Завораживающее утро в лесу.

 

24. Фредерик – Саунд, Аляска


Летние прогулки горбатого кита.

Летние прогулки горбатого кита.

 

25. Национальный лес Тонгас, Аляска


Туристы и их отражение на леднике Менденхолл.

Туристы и их отражение на леднике Менденхолл.

 

26. Национальный парк Glacier Bay, Аляска


Ледниковые глыбы и горы.

Ледниковые глыбы и горы.

 

27. Залив Литуя, Аляска


Панорамный вид с воздуха на залив.

Панорамный вид с воздуха на залив.

 

28. Вблизи Хейнса, Аляска


Полёт орла над заливом Чилкоут.

Полёт орла над заливом Чилкоут.

 

29. Окрестности Джуно, Аляска


Тропический лес окутанный мхом и сыростью.

Тропический лес окутанный мхом и сыростью.

 

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Завораживающие пейзажи дикой природы Аляски, которая когда-то была русской

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Завораживающие пейзажи дикой природы Аляски, которая когда-то была русскойПодписаться на мой Instagram
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