Белла Бородкина – женщина, приговоренная в СССР к расстрелу

Белла Бородкина в 1970-начале 1980-х гг. заведовала Геленджикским общепитом, считалась уважаемым человеком. И тут внезапно ее арестовали и приговорили в высшей мере наказания. Так поступали с женщинами в период после сталинских репрессий всего дважды, да и то только с серийными убийцами. В чем же провинилась работница общепита – далее в обзоре.











Общепит в СССР.



Белла Наумовна Бородкина начала свой путь к успеху с должности простой буфетчицы в Геленджике. Когда ее супруг скончался через несколько лет после свадьбы, женщина с головой окунулась в работу. Ее карьера развивалась стремительно: за 10 лет Белла дослужилась до директора ресторана, а потом ей доверили руководить местной сетью столовых, кафе и ресторанов.



Когда в Геленджик наведывались высокопоставленные гости, угощать их доверяли только Белле Наумовне. Ведь только она умела так распорядиться на кухне, что столы просто ломились от яств и деликатесов.







Повара готовят фаршированную щуку.



В обмен на такое «хлебосольство» Белла Бородкина заполучала высокопоставленных покровителей, закрывавших глаза на махинации, которыми занималась хозяйка Геленджикского общепита. А ведь там было, на что обратить внимание.







Персонал ресторана.



Белла Бородкина начинала свой путь с самых низов, поэтому она прекрасно знала, как устроена «советская кухня».

В то время сложно было найти заведение, где бы порции приносили полными, а клиентов не обвешивали. Будучи на высоком посту , Белла сама обучала работников, как нужно разбавлять коньяк дешевой старкой (крепкой ржаной водкой), а чай и кофе подкрашивать жженым сахаром. Такая экономия оборачивалась десятками сотен рублей, шедших в карман Бородкиной.Более того, все столовые и рестораны треста, которым управляла Белла Наумовна, должны были приносить ей ежедневную «дань». Если кто-то отказывался платить, то тут же снимался с должности. Часть своих доходов Бородкина передавал «наверх», а от этого она была уверена в своей неуязвимости. Окружение прозвало ее «Железной Беллой».Так продолжалось до 1982 года. Тогда в Советском Союзе стали появляться видеомагнитофоны и, соответственно, видеокассеты. Фильмы демонстрировали желающим подпольно и за деньги. А те, кто хотел посмотреть «клубничку», выкладывали за это в несколько раз больше. Стоит отметить, что за показ порнографической продукции предусматривался срок. Когда в Геленджикских кафе задержали нескольких прокатчиков, они тут же указали на «Железную Беллу», утверждая, что показ фильмов осуществлялся с ее ведома.Казалось бы, Белла «прокололась» на сущей безделице, если сравнить масштабы ее махинаций. Но почему-то милиция ухватилась именно за этот эпизод. На самом деле «разборки» велись на самом верху. Росло напряжение между сторонниками Брежнева и Андропова. А когда Юрий Андропов в ноябре 1982 года стал у руля СССР, он тут же развернул кампанию против коррупции на Кубани.Геленджик. Ресторан «Маяк».1-ый секретарь Краснодарского крайкома партии С. Медунов находился под личным покровительством Леонида Ильича, поэтому после его смерти прокуратура активно занялась делами Медунова и его ближайшего окружения, в которое входила и Белла Бородкина.Эпизод с запрещенными фильмами стал формальным поводом для ареста «Железной Беллы». Когда за ней пришли представители правоохранительных органов, госпожа Бородкина даже ухмылялась – мол, не пришлось бы извиняться перед ней. Но женщину не отпустили ни на следующий день, ни даже через неделю. Покровители, которые столько лет позволяли ей проводить масштабные махинации, теперь были в еще в худшем положении.Общепит в Геленджике.Когда производился обыск в квартире Беллы, милиционеры были в шоке от увиденного. Ее жилище напоминало склад: повсюду были нагромождения хрусталя, мехов, дефицитных комплектов белья, драгоценных украшений, золота. И еще деньги… много денег. Пачки купюр находили в одежде, закатанных банках, в батареях. Всего нашли более 500 тысяч рублей. По советским меркам – это были колоссальные деньги.Белла Бородкина провела в заключении целый год. За это время ее было не узнать: из солидной дамы она превратилась в затравленную старуху. В августе 1983 году женщину расстреляли, уж слишком много «неудобного» она знала о высокопоставленных лицах из Верховного Совета СССР.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)