5 известных актёров, которые перестали сниматься в кино из-за проблем со здоровьем

Актёры, завоевавшие расположение зрителей, кажется, всегда остаются молодыми и энергичными. По крайней мере, поклонники творчества всегда могут увидеть их такими в любимых фильмах и сериалах. К сожалению, как и все люди, знаменитости могут уставать с возрастом, а иногда и болеть. И тогда им приходится выбирать между продолжением карьеры и фактическим уходом на пенсию. А перед некоторыми из них выбор даже не стоит, потому что самочувствие не позволяет им больше заниматься любимым делом.
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова.
Известная актриса, сыгравшая в кино множество ярких ролей, уже давно не появляется не только на мероприятиях, но и вообще на публике. Еще в середине 2000-х годов у неё начала развиваться болезнь Альцгеймера, поэтому ей сложно не только говорить, но вообще двигаться и воспринимать адекватно окружающую действительность. Рядом с актрисой всегда находится её дочь Анна Терехова, постоянно навещает маму и сын Александр. Несмотря на то, что актриса даже не узнаёт близких людей, они стараются окружить её теплом и заботой, не оставляя участием ни на минуту.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис.
Весной 2022 года бывшая жена «крепкого орешка» Деми Мур заявила о том, что Брюс Уиллис завершил свою карьеру из-за болезни. Слова актрисы подтвердила третья жена Уиллиса фотомодель Эмме Хеминг, которая заверила общественность в том, что актёр теперь будет проводить своё время в окружении близких людей, так как он больше не может сниматься в кино из-за диагностированной у него афазии, локального расстройства речи с нарушением восприятия речи при сохранении слуха. Он не может больше запоминать и произносить большие тексты, тем более, что в последнее время его состояние начало стремительно ухудшаться и теперь значительные нагрузки ему попросту противопоказаны.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк.
Актриса, полюбившаяся многим после сыгранной роли Вики в сериале «Моя прекрасная няня», тоже больше не снимается в кино и не принимает участия в шоу. Известие о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировано онкологическое заболевание головного мозга, прозвучало как гром среди ясного неба несколько лет назад. Это стало тем более неожиданным с учётом вышедшего буквально за несколько недель до госпитализации большого интервью актрисы и её мужа Петра Чернышева. Тогда супруги объявили о рождении у них дочери Милы. Вот уже почти четыре года Анастасия Заворотнюк борется за свою жизнь.
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс.
Звезда фантастической трилогии «Назад в будущее» в 1998 году признался в том, что он на протяжении вот уже семи лет ведёт борьбу с болезнью Паркинсона. Прогрессировавшее заболевание заставило его отказаться от продолжения активных съёмок в кино и работы на телевидении. Он создал благотворительный фонд, целью которого являются поиски эффективного лекарства от болезни. С начала XXI века Майкл Джей Фокс занимался, в основном, озвучиванием, но при этом изредка появлялся в кино и сериалах. О полном завершении актёрской карьеры он объявил только в 2020 году, объяснив своё решением «отсутствием надёжной речи».
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли.
В последний раз актриса появлялась в кино в 2010 году, да и то она сыграла в картине «Секс в большом городе-2» саму себя. К сожалению, здоровье стало подводить Лайзу Миннелли довольно давно. Ещё в 2000 у неё диагностировали вирусный энцефалит, но в тот раз, несмотря на негативные прогнозы врачей, она смогла встать на ноги, снова начала давать концерты и даже пару раз снялась в кино. Однако проблемы с позвоночником лишили её возможности нормально двигаться, и в 2010-е годы она уже практически перестала появляться на публике. Правда, в 2022 году она порадовала поклонников своим участием в церемонии награждения «Оскар», где вручила приз за лучший фильм. Лайза Миннелли на сцену выехала на инвалидной коляске, а помогала ей во вручении награды Леди Гага.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии