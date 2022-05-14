Что есть на ужин, чтобы обеспечить себе хороший сон

От некоторых наших любимых продуктов перед сном стоит отказаться.







Запах лаванды, тишина и покой, медитация – существует, пожалуй, бесконечное количество методик, обещающих лёгкое погружение в сон и полноценный ночной отдых. Примерно треть населения планеты хватается за эти советы в попытке побороть бессонницу. Если же верить эксперту по сну Сэмми Марго, сон будет к нам намного более благосклонен, стоит лишь правильно поужинать. Автор книги о хорошем сне, Марго поделилась с нами своими знаниями о том, какая пища поможет нам заснуть, а какая, напротив, будет этому препятствовать. Как ни странно, для ужина неплохо подходят продукты, которые у многих ассоциируются скорее с завтраком



Итак, пять продуктов, которые предпочтительно есть на ужин:



Бананы

Миндаль

Мёд

Овсяная крупа

Индейка

Алкоголь

Сыр

Острая пища

Жирная пища

Кофе