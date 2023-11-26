10 популярных снадобий из прошлого, которые легко загоняли в могилу

Мышьяк - яд, который используют вместо лекарства.
Медицина должна быть нацелена на людей — избавлять от различных проблем со здоровьем. Но если заглянуть в историю, то недостаток знаний медиков приводил к тому, что лечение попросту уничтожало людей. А связано это с тем, что в процессе применялись «лекарства», которые совсем нельзя назвать таковыми. В этой статье расскажем про десятку подобных псевдолекарств, которые, к счастью, теперь не используют.
10. Парафин
Парафин для омоложения может иметь противоположный эффект.
Думаете пластические операции по увеличению груди и устранению нежелательных морщин начали делать относительно недавно? А вот и нет, этим занимались с давних времен. Вот только, если сейчас для таких целей используют силиконовые импланты и многочисленные филлеры, то в начале ХХ века женщины для омоложения шли на процедуры инъекций парафином. Парафин вводился в места с морщинами, дабы разгладить кожу в проблемной области, или прямо в грудь, чтобы увеличить ее объем. Но подобные операции быстренько прекратили, ведь в процессе в организм заносили разные инфекции, которые причиняли пациенткам много страданий. К тому же, парафин не самый пластичный материал, поэтому вместо ошеломительного эффекта, дамы получали болезненные комки в груди и под кожей в местах бывших морщин.
9. ЛСД и экстази
Экстази - страшный психоделик.
Когда-то, ЛСД и экстази применялись для лечения психических болезней. В промежуток 1950-60 годов было проведено множество исследований и экспериментов с участием десятков тысяч пациентов на тему влияния психоделиков на состояние людей. Но в процессе было выявлено, что подобные препараты не только не помогают, но и вызывают ряд побочных заболеваний.
Так, например, ЛСД может стать причиной появления беспокойств и паники. Поэтому пациенты, страдающие от шизофрении и депрессии, испытывали во время терапии ЛСД ухудшение состояния. Кроме того, были случаи, когда эти препараты провоцировали психозы у людей, которые до приема таблеток были абсолютно здоровыми. Поэтому совсем неудивительно, что к 70-ым годам эти вещества оказались под запретом.
8. Радиевая вода
Радиоактивная вода - причина страшных диагнозов.
В начале ХХ века активно пропагандировалась и рекламировалась радиоактивная вода. Вообще после того, как была открыта радиация, в продаже появилось очень много радиоактивных препаратов, которые обещали лечить чуть ли не все болезни, от гипертонии до артрита. При этом, производители лекарств скрывали побочные действия таких препаратов. Например то, что лечение радиацией может привести к раковым опухолям, выпадению зубов и волос, гниению заживо и полному разрушению костей.
7. Козлиные яички
Козлиные яички мужчины считают панацеей.
На старте ХХ века Джон Бринкли оказался в числе самых богатых врачей Америки, не имея при этом даже маломальского образования в сфере медицины. Он убеждал людей в том, что вылечить от бесплодия, мужского бессилия и прочих проблем сексуального характера, можно с помощью имплантации яичек козла в мошонку мужчины. Кроме того, что для проведения такой операции не было никаких медицинских оснований, подобная процедура была еще и очень опасной.
К 1913 году мужчина открыл собственную клинику, где приступил к выполнению многочисленных операций. Стоимость процедуры оценивалась в $8 600, по текущему курсу. К сожалению, такая процедура приводила к серьезным гормональным проблемам и импотенции. Десятки пациентов после операции умерли, а сотни других испытали на себе все неприятности инфекционного заражения.
6. Мышьяк
Мышьяк - яд, который используют вместо лекарства.
Это сейчас медики и простые люди понимают, что мышьяк — это яд, но раньше это вещество активно применялось для лечения. Он являлся ингредиентом многих лекарств, которыми лечили сифилис, малярию, артрит, диабет и ряд других проблем со здоровьем. Дамы викторианской эпохи применяли это опасное средств в роли косметики. Но как бы он не использовался, контакты с ним приводили к тяжелым отравлениям.
5. Навоз
Крокодилий навоз как средство контрацепции.
Жители Древнего Египта в качестве контрацептива применяли навоз крокодила. Его просто сушили, а затем помещали во влагалище. Суть метода заключалась в том, что под влиянием температуры он размягчался, после чего выступал в качестве барьера. До такого додумались не только в Египте, аналогичным образом от нежелательной беременности предохранялись в некоторых африканских республиках, только вместо крокодильего они использовали слоновий навоз.
А вот в Британии в качестве лекарства от облысения советовали применять экскременты куриц. В Индии коровий навоз, добавленный в зелья и косметику, применяли для лечения практически всего — и рака, и прыщей. Вот только проблема такого лечения крылась в большом количестве бактерий, находящихся в экскрементах животных, которые вызывали много проблем со здоровьем.
4. Ртуть
Ртуть - лекарство, которое должно было спасать от сифилиса.
Ртуть так же когда-то считалась лекарственным средством, обещающим спасать людей от болезней желудка, сифилиса и прочих неприятностей. В те времена ртутью лечились многие, даже известные и влиятельные личности. Вполне вероятно, внезапные приступы ярости Авраама Линкольна объяснялись приемом таблеток, изготовленных на основе ртути. Имеется также предположение, что первый китайский император умер от приема лекарств с ртутью, от которых он ждал обратного эффекта — бессмертия.
Если ртуть попадает в организм, нужно прикладывать все усилия для того, чтобы вывести ее как можно быстрее. Ее токсичные соединения накапливаются в организме очень быстро, достаточно буквально несколько доз. А отравление этим веществом чревато безумием, параличом, множеством страшных необратимых повреждений в организме и преждевременной смертью.
3. Ленточные черви
Ленточные черви как лекарство.
Свою популярность диеты получили в 19 веке, и уже в начале 20 века в моду вошла диета с участием солитеров. Желающим приобрести стройную фигуру предлагалось съесть говядину с личинками червей. Тогда имелось твердое убеждение, что, попадая в организм, личинки, достигая своей зрелости, начинают питаться пищей, которую ест человек. Такой эффект и должен был привести к похудению, а еще к диарее и рвоте.
Как только человек получал вес, который желал, ему давалась таблетка, которая, по мнению врачей, убивала червей и выводила их наружу естественным путем. Вот только приводило это к неприятным последствиям. Солитеры могли развиваться и вырастать в организме человека до 9 метров в длину, а это приводило к образованию мигреней, проблемам со зрением, менингиту, эпилепсии и деменции.
2. Интим с девственницами
Интим с девственницами как спасение от венерологических болезней.
Жил когда-то миф, в который многие верили — люди были убеждены в том, что вылечить венерические заболевания можно сексом с девственницей. Было это в 16 веке. Тогда в Европе таким образом пытались лечить гонорею и сифилис. Казалось бы, времена идут, и медицина развивается, но аналогичным методом лечения до сих пор пользуются в некоторых странах Африки. Наверняка понятно, чем чревато такое «лечение» для девственниц.
1. Порошок из мумий
Мумий на порошок!
На территориях средневековой Европы и на Ближнем Востоке были зафиксированы случаи, когда трупы превращали в порошок, а затем готовый «продукт» применяли в медицине. Он читался лекарством от мигрени, язвы, кашля. В некоторых случаях его эксплуатировали в качестве противоядия при разного рода отравлениях. И только в 17 веке Амвросий Пере — французский хирург — смог положить конец безумию и повлиять на запрет «целительного порошка», доказав, что такое лекарство никак не лечит, зато провоцирует боли в животе, рвоту и неприятный запах изо рта.
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