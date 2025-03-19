5 самых впечатляющих космических аварий

С момента запуска на орбиту первого спутника в 1957 году человек основательно засорил околоземное пространство. Вокруг планеты крутится более 20 000 рукотворных объектов размером минимум с бейсбольный мяч. При скорости свыше 28 000 км/ч нет ничего странного, что столкновения происходят довольно часто. Хотя это не единственная причина космических аварий.
1. Самоубийство Galileo
Межпланетная станция Galileo начала свое путешествие в 1989 году и провела в космосе 14 лет, 8 из которых посвятила исследованию Юпитера и его спутников. Когда миссия аппарата завершилась, его направили в атмосферу газовой планеты-гиганта, где Galileo и расплавился. Такое решение было продиктовано опасением, что станция столкнется с одним из потенциально обитаемых спутников Юпитера и занесет туда земные микроорганизмы.
2. Уничтожение USA-193
В 2006 году суперсекретный военно-разведывательный спутник USA-193 потерял связь с Землей сразу после успешного вывода на орбиту. В баках аппарата весом 2300 кг оставалось 454 кг токсичного гидразинового горючего. Чтобы яд не попал на поверхность Земли, нельзя было пускать процесс снижения спутника на самотек. В 2008-м по USA-193 выпустили ракету SM-3, которая поразила цель на высоте 247 км над Тихим океаном.
3. Сerise подбит своей же ракетой
50-килограммовый спутник Сerise (от французского «вишня») был разработан по заказу французской секретной службы для перехвата высокочастотных радиосигналов. В июле 2005 года ракета-носитель Ariane-4 вывела «шпиона» в околоземное пространство. Но спустя год что-то сместило аппарат с орбиты, повредив устройство гравитационной стабилизации. Этим «чем-то» оказался фрагмент ступени ракеты Ariane-1.
4. Неудачная стыковка
Спутник-робот DART (Demonstration for Autonomous Rendezvous Technology, «демонстрация технологий автономной стыковки») был создан NASA для обслуживания космических аппаратов, таких как телескоп Hubble. Однако во время тестового полета DART врезался в цель стыковки — военный спутник связи MUBLCOM. Сейчас оба спутника вращаются на низких орбитах и будут постепенно терять высоту, пока не сгорят в атмосфере.
5. Pegaso затягивает в «Циклон»
В 1985 году ракета-носитель «Циклон-3» вывела на орбиту советский спутник радиотехнической разведки «Космос-1666». К сожалению, в околоземном пространстве осталась и последняя ступень ракеты. Спустя 28 лет ступень попала в облако космических осколков, что сделало ее еще более опасной. В 2013 году летающая груда хлама повредила антенны первого и единственного спутника Эквадора Pegaso. В результате аппарат изменил орбиту и перестал реагировать на сигналы с Земли.
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